 ГП "Укртранснефтепродукт" финансово не пострадало в связи с признанием "Фортуна-Банка" неплатежеспособным, - пресс-служба

ГП УТНП работает стабильно, в штатном режиме. Все счета предприятия обслуживаются в государственном банке,сообщили в пресс-службе УТНП.
Как стало известно, сегодня, 27 января 2016г. Национальный Банк Украины на своем официальном сайте объявил об отнесении ПАО "Фортуна-Банк" к категории неплатежеспособных.
"АО "Фортуна-банк" подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016г. руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка.
Однако совершенные руководством АО "Фортуна-банк" и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года.
Учитывая вышеизложенное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.
Национальный банк отмечает, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков АО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн", - говорится в сообщении НБУ.
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2. Расплачиваться с вкладчиками вместо них будет государственный фонд.
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Согласно диагностического обследования все банки второй двадцатки по размеру активов, которые нуждались в докапитализации, должны были обеспечить положительное значение регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
«Фортуна-банк» подал в НБУ план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка.
«В течение 2016 руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направление средств субординированного долга в основной капитал банка», - говорится в сообщении.
Однако, совершенные руководством «Фортуна-банк» и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2017 года.
Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.
Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн. грн.
С 2014 года по сегодняшний день в Украине обанкротилось более 70 банков.
Эксперты не сомневаются, что банкобад в Украине штучный, созданный для отмывания денег и для обвала национальной валюты.
Против Гонтаревой открыто уголовное дело. Куму Президента Украины обвиняют в хищении 315!!! миллиардов гривен (ДОКУМЕНТ).
Стоит отметить, что увеличить капитал и прибыль чудным образом, уже 3 года, удается банку который принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Международный инвестиционный банк Президента Украины увеличил свою прибыль вдвое только за 2016 год. За 3 года войны в Украине прибыль банка возросла в 7 раз.
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Эксперты не сомневаются, что банкобад в Украине штучный, созданный для отмывания денег и для обвала национальной валюты.
Против Гонтаревой открыто уголовное дело. Куму Президента Украины обвиняют в хищении 315!!! миллиардов гривен (ДОКУМЕНТ).
Стоит отметить, что увеличить капитал и прибыль чудным образом, уже 3 года, удается банку который принадлежит Петру Алексеевичу Порошенко. Международный инвестиционный банк Президента Украины увеличил свою прибыль вдвое только за 2016 год.
За 3 года войны в Украине прибыль банка возросла в 7 раз.
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А есть еще и брехливые работники не видимого фронта, чешущие по методичке от минСтеця.
Порошенко -Гонтарева -Гройсамн уничтожают Украину в угоду ху"ла и для меня это ФАКТ!
Главная - Экономика - Финансы - 15 января 2017, 14:49Банк "Михайловский" необоснованно признали неплатежеспособным, - экспертиза
Банк заручился поддержкой экспертов НИИ частного права и предпринимательства.
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