 ГП "Укртранснефтепродукт" финансово не пострадало в связи с признанием "Фортуна-Банка" неплатежеспособным, - пресс-служба

Государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" (ГП УТНП) сообщает, что никаких финансовых потерь, связанных с признанием Национальным Банком Украины ПАО "Фортуна-Банк" неплатежеспособным, оно не понесло.

ГП УТНП работает стабильно, в штатном режиме. Все счета предприятия обслуживаются в государственном банке,сообщили в пресс-службе УТНП.



Как стало известно, сегодня, 27 января 2016г. Национальный Банк Украины на своем официальном сайте объявил об отнесении ПАО "Фортуна-Банк" к категории неплатежеспособных.



"АО "Фортуна-банк" подало в Национальный банк план реструктуризации, который предусматривал выполнение ряда мероприятий с целью докапитализации банка. В течение 2016г. руководство и владелец существенного участия банка принимали меры для выполнения требований по докапитализации. В частности, путем погашения кредитов заемщиков - связанных лиц, направления средств субординированного долга в основной капитал банка.



Однако совершенные руководством АО "Фортуна-банк" и владельцем существенного участия этого банка меры по его докапитализации были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 01 января 2017 года.



Учитывая вышеизложенное, Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных.



Национальный банк отмечает, что 91% (2167 человека) всех вкладчиков АО "Фортуна-банк" получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом. Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладов в объеме около 96 млн грн", - говорится в сообщении НБУ.





