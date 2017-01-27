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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1386) дипломатия (937) назначение (1281) посол (1032) посольство (359) Гопко (61)

 "Это говорит о безответственном отношении уже со стороны Администрации Президента", - Гопко о неназначении ряда послов Украины

Длительное неназначение ряда послов Украины за рубежом свидетельствует о безответственном отношении к данному процессу со стороны Администрации Президента.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

"Знаете, у меня недавно было напоминание в Фейсбуке о заседании комитета год назад. И одним из пунктов там было: заслушать доклад заместителя главы Администрации Президента Елисеева о назначении послов... Это уже после того, как мы поняли, что МИД ни на что не влияет...Это говорит об определенном безответственном отношении. В данном случае - уже со стороны Администрации Президента. Но с другой стороны, когда я слышу примеры того, как из МИДА не были отправлены Президенту кандидатуры на наших послов в Румынии или Казахстане, возникает вопрос: чем занят министр? Поездками в Бруней? (С иронией) Это, конечно, очень для нас актуально и важно развивать с Брунеем двусторонние отношения...", - отметила Гопко.

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По ее словам, за последние два года Комитет ВР по иностранным делам отправил уже несколько писем в МИД, Главе Администрации и лично Президенту, в которых выражалась обеспокоенность таким медленным назначением руководителей иностранных дипломатических представительств, и неудовлетворительной их ротацией.

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"Меня удивляет, почему Президент не может собрать Климкина, Елисеева, пригласить тот же самый комитет по иностранным делам. И если мы говорим о такой себе "национальной сборной" из внешней политики, о которой я постоянно говорю - надо просто сесть и сказать: коллеги, смотрим глобально, где наши стратегические интересы - политические, экономические; где мы открываем новые рынки, наращиваем объемы торговли. Не надо только радоваться, что у нас есть Соглашение о свободной торговле с ЕС и очень постепенный, маленький прирост экспорта", - отметила Гопко.

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Напомним, Украина более года не назначает ряд послов в европейских странах, а также постоянного представителя в Организации Североатлантического договора (НАТО), и посла в Беларуси.

Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.
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Наталья, вы не вкурсах)) мауп, это комерческий вуз, мЕнагеров)) в основном готовят -- гройсман и тд, а пап оканчивал)) КГУ, факультет международных отношений, в юношестве оканчивал, так шо опыт у него есть!
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Ну просто везде должны быть только свои , желательно родственники , или из любимой корпорации , а там уже все устроены , с окладами миллионными .
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интересно на что Гопко рассчитывала переходя в БПП?
Вообще я крайне не доволен тем, что ее не лишили мандата.
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Ганна Гопко - внефракционный депутат.

http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
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и хедранта проблемы с наличием "своих" проверенных людей))непроверенных брать опасноа то мало ли еще про какой офшор кто расскажет под рюмку))
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так-так, вінницька область набагато менша ніж донецька - у Петра не вистачає людського ресурсу
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Оно и есть безответственное циничное трусливое барыжное
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Власть дерьмо.Такие не имеют права управлять страной.Охендовского судить за фальсификацию выборов."Выбранных" в тюрьму.
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Для чого йому посли, щоб у них питали як влада бореться з корупцією.
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Ой, да какие там послы???? Скушайте Рошенку и не мешайте бабло рубить.
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А при чём тут администрация? Там заправляет лишь один Порошенко, а администрация лишь выполняет его волю, поручения, указы, приказы.
Все претензии лично к Порошенко. Но шоколадные сцыкуны боятся назвать вещи своими именами, что бы не обидеть их воровского хозяина.
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а что делать ?кончились, Шокины,Волки, Гонтаревы......... последний резерв и надежда это Алежа Гончаренко....
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а яке із призначень попА ви вважаєте відповідальним? і чи було хоч одне таке?

признаю, із попом, ми (і я особисто) обхезались навіть гірше ніж з ющом
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Какая то интересная эта дама Гопко -в своем окружении нельзя на всех положится а она хочет чтобы послать каких то людей чтобы стали послами а завтра агентами кремля .Послов надо специально готовить а не так просто так посылать .То я хочу спросить у Гопко почему она до сих пор позафракцийна -что не кому не доверяет в ВС то какая гарантия что того кого пошлют послом работать окажется сволочью то почему же она это свинство хочет повесить на власть чтобы ее потом ее дискредетировать чтоли -товарищ Гопко займись пожалуйста своими непосредсвенными обязанностями а кандидатми на послов пусть занимается власть - а их еще надо найти и подготовить .
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Некогда АП послами заниматься. "Баблосы", как рыба на нерест, косяком валят! Не мешайте "жити по новому"!
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Зараз вся увага до залізниці і придбанння (контролю) телеканалів
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Це часом не та Гопко, яка на просьбу Президента, в умовах війни, голосувала за зміни до Конституції , в частині надання ОРДЛО особливого статусу, за що була виключена із своєї фракції?
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Те, кто любит буквы, почитайте интервью с гопко в "Резонансе". Ганна- еще та штучка! Как ОНИ, парламентарии, любят себя, и свои " я правильно говорю". А еще безумно любят незаработанную денежку. Стыд- позор - работа парламентариев в Украине. Удивительно, что эти слуги народа только прилипли к айфонам; обнималки у них; по пятницам , с утра, лезут в ложу правительства; во время голосования законов- в коридоре журналистам " делают" картинку, а як же- за и это заплачено: голимый пиар! ПРОТИВНО, честно, смотреть и слушать тех, которые под Куполом. Понимаю, что им все равнобедренно, лоббистам интересов, сами знаете кого.
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Кунаки закончились, а чужого- низзя, вдруг перестарается защищать интересы Украины!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это говорит о безответственном отношении уже со стороны Администрации Президента", - Гопко о неназначении ряда послов Украины
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