 "Это говорит о безответственном отношении уже со стороны Администрации Президента", - Гопко о неназначении ряда послов Украины

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.
"Знаете, у меня недавно было напоминание в Фейсбуке о заседании комитета год назад. И одним из пунктов там было: заслушать доклад заместителя главы Администрации Президента Елисеева о назначении послов... Это уже после того, как мы поняли, что МИД ни на что не влияет...Это говорит об определенном безответственном отношении. В данном случае - уже со стороны Администрации Президента. Но с другой стороны, когда я слышу примеры того, как из МИДА не были отправлены Президенту кандидатуры на наших послов в Румынии или Казахстане, возникает вопрос: чем занят министр? Поездками в Бруней? (С иронией) Это, конечно, очень для нас актуально и важно развивать с Брунеем двусторонние отношения...", - отметила Гопко.
По ее словам, за последние два года Комитет ВР по иностранным делам отправил уже несколько писем в МИД, Главе Администрации и лично Президенту, в которых выражалась обеспокоенность таким медленным назначением руководителей иностранных дипломатических представительств, и неудовлетворительной их ротацией.
"Меня удивляет, почему Президент не может собрать Климкина, Елисеева, пригласить тот же самый комитет по иностранным делам. И если мы говорим о такой себе "национальной сборной" из внешней политики, о которой я постоянно говорю - надо просто сесть и сказать: коллеги, смотрим глобально, где наши стратегические интересы - политические, экономические; где мы открываем новые рынки, наращиваем объемы торговли. Не надо только радоваться, что у нас есть Соглашение о свободной торговле с ЕС и очень постепенный, маленький прирост экспорта", - отметила Гопко.
Также читайте: Посол Украины в Италии опроверг информацию об открытии "представительства" боевиков "ДНР" в Турине
Напомним, Украина более года не назначает ряд послов в европейских странах, а также постоянного представителя в Организации Североатлантического договора (НАТО), и посла в Беларуси.
Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.
2298 39
"Мы ждем, пока с той стороны закончатся все бюрократические "отмазки". Или все процедуры", - Гопко о безвизе с ЕС(5)
Многим западным журналистам, писавшим о российских агентах влияния в Европе, поступали угрозы, - Гопко(16)
Суд снял арест с почти 60 млн, которые пытались украсть во время строительства "Охматдета". ДОКУМЕНТ(23)
Депутаты записывали дни рождения коллег, прижимали пальцы друг другу и "сидели" в гаджетах, - работа Рады 18 января. ФОТОрепортаж(94)
Для України важливо, аби ЄС її не зрадив - депутат(0)
Из 56 богатейших чиновников, которых просили помочь армии, откликнулись только трое, - фонд "Вернись живым"(95)
В 2017 во время председательствования Украины в Совбезе ООН поднимут вопрос гибридной войны, - Гопко(56)
петр-алексевич сами дипломат!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вообще я крайне не доволен тем, что ее не лишили мандата.
Ответить
http://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18002
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Все претензии лично к Порошенко. Но шоколадные сцыкуны боятся назвать вещи своими именами, что бы не обидеть их воровского хозяина.
Ответить
Ответить
Ответить
признаю, із попом, ми (і я особисто) обхезались навіть гірше ніж з ющом
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить