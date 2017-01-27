 Задержанный на взятке и.о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов вышел под залог

Об этом Цензор.НЕТ сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.
По его словам, Борисов заплатил указанную сумму залога и вышел из следственного изолятора еще 23 января.
"Борисов отстранен от должности и находится под подпиской о невыезде", - отметил Савинец.
Ранее сообщалось, что Борисов был задержан 19 января на взятке в 15 тысяч долларов США. Он требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в оставлении их на должностях в процессе реформирования таможни. При этом он приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника.
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счастливый даунбасенок
Не верю! Вот так: "Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов временно задержан на взятке" - верю.
19.01.2017 21:38
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- Це ви зачитували наказ про скорочення терміну дії водійських прав?
- Так.
- Наступного разу робіть більші паузи між словами, бо злитно вимовлена фраза:
"Підпис - Дєєва" звела нанівець весь зміст промови!
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Потому что дело никто продолжать не будет. Все потихоньку забудут, как и сотни подобных случаев до этого. А потом и на работе восстановится.
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Чому досі не змінили КПК? У деуптатів спитайте! Закони у нас ВР приймає.
І знаєте, що більш за все бісить? Це гвалт про "зраду". Всі ж ці довбані жкрнашлюшки, експерди, блохери чудово обізнані з вищевказаним фактом, але мандять про "зраду".
Для чого? За це платять! Платять за дискредитацію державних інститутів та певних осіб. Добре платять, он Лєщ яку собі квартирку прикупив!
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27.01.2017, 12:00 • 632 • 1
На прошлой неделе, 17 января, в Генеральную прокуратуру Украины было направлено заявление о коррупции в Нацгвардии. Как собщает телеканал News One, депутатский запрос с фактами, подтверждающими разворовывание средств, передал главному военному прокурору Анатолию Матиосу народный депутат, лидер "Азова" Андрей Билецкий.
В свою очередь Матиос через свой Facebook ответил депутату довольно лакончино: «Проверим тщательно, беспристрастно и по закону».
Вместе с тем коррупционный скандал подбирается к ведомству самого Анатолия Матиоса. В СМИ появилась информация о том, что якобы сам главный военный прокурор и его заместитель Дмитрий Борзых каждый месяц выдают "особенным" следователям конверты с 1 тыс. долл. за "хорошую работу".
На телефонные звонки главный военный прокурор не отвечает и ничего не комментирует. В ведомстве Юрия Луценко информацию о коррупции в ведомтсве не комментируют и рекомендуют обращаться с письменным обращением.
Тем временем источники сообщают журналистам, что в военной прокуратуре сложилась критическая ситуация для Матиоса, Борзых и их людей, так как им высказано коллективное недоверие. И их не поддерживает больше 80% коллектива.
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Напомним, обвинения в коррупции в адрес Матиоса звучали и раньше. С ними в частности выступили активисты Автомайдана, которые летом пикетировали элитный дом главного военного прокурора в пгт.Козин Обуховского района Киевской области. Военный прокурор к ним тогда тоже не вышел.
Как стало известно активистам, этот дом и земельным участком общей стоимостью более 7 млн.грн. был приобретен главным военным прокурором в 2014 году, в самый разгар Евромайдана, и задекларирован на его жену Ирину Барах.
Сам же Анатолий Матиос задекларировал недвижимость общей площадью более 1800 кв.м. Это квартиры и земельные участки, приобретенные во время его работы на государственных должностях, начиная с 2009 года.
При этом на обращение благотворительной организации «Повернися живим» выделить из собственного бюджета деньги на один тепловизор для Вооруженных сил Украины, подчиненный Луценко так и не отозвался.
Тем временем, пользователи социальных сетей, возмущенные фактами коррупции в Главной военной прокуратуре, требуют отставки скандального прокурора.
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