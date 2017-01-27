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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:взятка (3309) залог (193) Львовщина (1289) таможня (1249) Военная прокуратура (414) ГФС (2287)

 Задержанный на взятке и.о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов вышел под залог

Задержанный на взятке исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Юрий Борисов вышел под установленный судом залог в 400 тысяч гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

По его словам, Борисов заплатил указанную сумму залога и вышел из следственного изолятора еще 23 января.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После задержания на взятке и.о. замглавы Львовской таможни Борисова от служебных обязанностей отстранено все руководство таможни, - ГФС

"Борисов отстранен от должности и находится под подпиской о невыезде", - отметил Савинец.

Ранее сообщалось, что Борисов был задержан 19 января на взятке в 15 тысяч долларов США. Он требовал от подчиненных неправомерную выгоду за содействие в оставлении их на должностях в процессе реформирования таможни. При этом он приобщил к коррупционной схеме старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника.
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Я тоді надрукував:
счастливый даунбасенок

Не верю! Вот так: "Временно исполняющий обязанности заместителя начальника Львовской таможни Борисов временно задержан на взятке" - верю.
19.01.2017 21:38
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Как понимать? Этот что взял - то и в залог отдал, тогда как другие не более 10% от хапнутого? Несправедливо как-то
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К тому же компенсацию выплатят за вынужденный прогул.
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вот и все ваши поимки -каждый день -тьфу мрази конченые шоб вы повыздыхали
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Ось так влада корупціонерів бореться з корупціонерами.
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У нас самая гуманная страна в мире... Шахтеры голодать будут - купим уголь.. Взяточник гастрит заработает в тюрьме - отпустим домой...
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Мы хотели, что бы его закрыли в грязную камеру СИЗО . А еще мы бы хотели что бы у него конфисковали ВСЕ НАВОРОВАННОЕ и переписанное на жену, детей, тещу, бабушку и т.д. и посадили лет на 20 !!! Вот что мы хотели ...
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Барыги-коррупционеры, хорошо подсуетились принимая УК под себя.
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А зачем их вообще задерживать? Они же хорошие люди
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Міністр МВД запитує речника міністерства:
- Це ви зачитували наказ про скорочення терміну дії водійських прав?
- Так.
- Наступного разу робіть більші паузи між словами, бо злитно вимовлена фраза:
"Підпис - Дєєва" звела нанівець весь зміст промови!
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Вот и все. Как обычно. Считай откупился.
Потому что дело никто продолжать не будет. Все потихоньку забудут, как и сотни подобных случаев до этого. А потом и на работе восстановится.
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На повышение пойдет.Он теперь стрелянный воробей
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у нас есть шанс стать первой страной в мире, где узаконят налог на взятку((
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Згідно з портновським КПК у СІЗО за майнові та економічні злочини не причиняють, а призначають заставу. Підозрюваний на час слідства забов'язаний перебувати у визначеному місці, як правило вдома та з'являтися на виклик до слідчих. В разі порушення заставу забирає держава, а підозрюваного відправляють у СІЗО. Така процедура, якщо коротко. Суддя не може причинити хабарника, бо це протирічить законодавству. Там прописана застава.
Чому досі не змінили КПК? У деуптатів спитайте! Закони у нас ВР приймає.

І знаєте, що більш за все бісить? Це гвалт про "зраду". Всі ж ці довбані жкрнашлюшки, експерди, блохери чудово обізнані з вищевказаним фактом, але мандять про "зраду".
Для чого? За це платять! Платять за дискредитацію державних інститутів та певних осіб. Добре платять, он Лєщ яку собі квартирку прикупив!
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Альо Югик, ти де !!! Пора вводити народну прокуратуру!!! И выносити им замечание вид суспильства ( як пашинський) .Останне !
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Выносили же законопроект по отмене залогов, подписок и домашних арестов для коррупционеров, какие суки не голосовали? Есть у кого-то список?
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залог был уплачен из ранее взятых хабарей...Слушайте, может уже пора китайских инструкторов по борьбе с коррупцией приглашать,они классно это делают , один выстрел и власть очищена...а то ненаказанное зло имеет свойство множиться....
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будьте любезны, огласите весь список стоимостей индульгенций, а то , не приведи, вдруг не сумею накерувать так, шоб даже не знать шо такое сизо в принципе.
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скоро порошенка ему звание героя присвоит, как мусорам которые гражданина цукермана забили до смерти
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Громкий коррупционный скандал отказались комментировать в военной прокуратуре. ВИДЕО
27.01.2017, 12:00 • 632 • 1

На прошлой неделе, 17 января, в Генеральную прокуратуру Украины было направлено заявление о коррупции в Нацгвардии. Как собщает телеканал News One, депутатский запрос с фактами, подтверждающими разворовывание средств, передал главному военному прокурору Анатолию Матиосу народный депутат, лидер "Азова" Андрей Билецкий.
В свою очередь Матиос через свой Facebook ответил депутату довольно лакончино: «Проверим тщательно, беспристрастно и по закону».
Вместе с тем коррупционный скандал подбирается к ведомству самого Анатолия Матиоса. В СМИ появилась информация о том, что якобы сам главный военный прокурор и его заместитель Дмитрий Борзых каждый месяц выдают "особенным" следователям конверты с 1 тыс. долл. за "хорошую работу".
На телефонные звонки главный военный прокурор не отвечает и ничего не комментирует. В ведомстве Юрия Луценко информацию о коррупции в ведомтсве не комментируют и рекомендуют обращаться с письменным обращением.
Тем временем источники сообщают журналистам, что в военной прокуратуре сложилась критическая ситуация для Матиоса, Борзых и их людей, так как им высказано коллективное недоверие. И их не поддерживает больше 80% коллектива.
Читайте также: Коррупция в Украине - главная проблема на пути реформ
Напомним, обвинения в коррупции в адрес Матиоса звучали и раньше. С ними в частности выступили активисты Автомайдана, которые летом пикетировали элитный дом главного военного прокурора в пгт.Козин Обуховского района Киевской области. Военный прокурор к ним тогда тоже не вышел.
Как стало известно активистам, этот дом и земельным участком общей стоимостью более 7 млн.грн. был приобретен главным военным прокурором в 2014 году, в самый разгар Евромайдана, и задекларирован на его жену Ирину Барах.
Сам же Анатолий Матиос задекларировал недвижимость общей площадью более 1800 кв.м. Это квартиры и земельные участки, приобретенные во время его работы на государственных должностях, начиная с 2009 года.
При этом на обращение благотворительной организации «Повернися живим» выделить из собственного бюджета деньги на один тепловизор для Вооруженных сил Украины, подчиненный Луценко так и не отозвался.
Тем временем, пользователи социальных сетей, возмущенные фактами коррупции в Главной военной прокуратуре, требуют отставки скандального прокурора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗадержанный на взятке и.о. заместителя начальника Львовской таможни Борисов вышел под залог
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