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 Украинского писателя Александра Олеся и его жену перезахоронят 29 января на Лукьяновском кладбище в Киеве после панихиды во Владимирском соборе, - Вятрович

На Лукьяновском кладбище в Киеве создадут специальную аллею для перезахоронений представителей военно-политической и культурной эмиграции.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает Цензор.НЕТ.

"Перезахоронения Александра Олеся состоится в это воскресенье, 29 января. Панихида во Владимирском соборе в 12:00, в 13:30 похороны на Лукьяновском кладбище, на специально создаваемой аллее для почетных перезахоронений представителей военно-политической и культурной эмиграции", - рассказал он.

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Как сообщалось, 3 января 2017 года президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя А.Олеся, а Министерству культуры - организовать церемонию перезахоронения в Украине.

Останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому останки А.Олеся и его супруги будут перезахоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

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