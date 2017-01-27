 ГПУ объяснила освобождение добровольца Церцвадзе: Подтверждено его участие в АТО на стороне ВСУ, а экстрадиция в РФ может негативно сказаться на госинтересах Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры города Киева, обнародованном на сайте ГПУ.
"По поручению Генеральной прокуратуры Украины прокуратура города Киева отменила временный арест гражданина Грузии Гии Церцвадзе. По информации грузинской стороны установлено, что указанное лицо было непосредственно задействована в делах, важных для безопасности и территориальной целостности Грузии, и его экстрадиция в Российскую Федерацию может негативно сказаться на государственных интересах Грузии. Кроме того, подтверждено участие Гии Церцвадзе течение 2014-2015 гг. в боевых действиях на стороне Вооруженных Сил Украины при проведении антитеррористической операции на востоке Украины. В настоящее время Гия Церцвадзе освобожден из Киевского СИЗО", - пояснили в прокуратуре.
Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "ГПУ намерена отказать РФ в выдаче бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе".
Вечером 26 января стало известно, что Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры.
184 5
Суд снова перенес апелляцию на арест Ефремова(17)
Заммэра Ужгорода Иштван Цап после скандала со взяткой пришел в областную прокуратуру. ВИДЕО(38)
Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин(49)
Россия должна освободить арестованных Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий, - Freedom House(11)
Оккупанты потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, - Умеров об аресте его адвоката Курбединова(5)
За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить