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 Политика Украины
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Все про:железная дорога (949) Луганщина (3617) Антитеррористическая операция (15657)

 Ситуация на месте блокады ж/д путей в Луганской области спокойная, - "112 Украина"

Участники намереваются блокировать другие железнодорожные участки, а уже потом и автодороги.

Ночь для участников блокады ж/д путей в Луганской области прошла спокойно, передает Цензор.НЕТ. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".

"Ситуация спокойная, сейчас блокирующие находятся также на месте. Ребята рассказывали, что ночь прошла спокойно, но было очень холодно. Сейчас греются у костра. Также здесь находится поезд, который не смог проехать на оккупированную территорию. Этот поезд с пустыми вагонами третьи сутки здесь уже стоит", - рассказал он.

Также, как передает корреспондент, участники говорят, что в ближайшее время, вероятно, начнут блокировать другие железнодорожные участки, а уже потом и автодороги в Донецкой и Луганской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Ранее, 26 января, ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

Сегодня ожидается блокирование еще двух железнодорожных направлений в Луганской области в рамках торговой блокады оккупированных территорий.

Напомним, сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

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10 минут назад, эта сука-тука реально угрожал по 112 Семену и всем добробатам силовиками... урод шокорыгный!
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https://www.youtube.com/watch?v=mdu8J4gtRlY

Большой гибридный просчет Украины в противостоянии с Россией

Опубликовано: 26 янв. 2017 г.
Источник - http://sprotyv.info/ru/
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Для бариг гешефт понад усе,а такі дрібнички як Україна пох.....)))))
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Позаварювати на х.. всі рейки навколо Даунбасу і замінувати всі дороги і навіть стежинки ))))))
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Ви чо? А як же Лугандон годуватиме всю Україну?
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Ещё я видел своими глазами поезд Киев-Москва! Более того - автобус, модный такой Хмельницкий-Москва! Даже не маскируются! Первой эмоцией было - сжечь нах.
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Скорее всего, блокада железной дороги это попытка обложить данью бизнес. Если в течении недели блокаду снимут, значит сторговались.
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Пока народ не возьмёт этих барыг и всё происходящее под свой контроль - это никогда на закончится. У этой национальности, что сейчас у власти - где можно мутнуть деньги, там и родина. У них нет ни принципов, ни морали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСитуация на месте блокады ж/д путей в Луганской области спокойная, - "112 Украина"
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