 Ситуация на месте блокады ж/д путей в Луганской области спокойная, - "112 Украина"

Ночь для участников блокады ж/д путей в Луганской области прошла спокойно, передает Цензор.НЕТ. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала " 112 Украина ".

"Ситуация спокойная, сейчас блокирующие находятся также на месте. Ребята рассказывали, что ночь прошла спокойно, но было очень холодно. Сейчас греются у костра. Также здесь находится поезд, который не смог проехать на оккупированную территорию. Этот поезд с пустыми вагонами третьи сутки здесь уже стоит", - рассказал он.

Также, как передает корреспондент, участники говорят, что в ближайшее время, вероятно, начнут блокировать другие железнодорожные участки, а уже потом и автодороги в Донецкой и Луганской областях.

Ранее, 26 января, ветераны АТО в рамках торговой блокады оккупированных территорий заблокировали узловую станцию "Светланово" в Луганской области.

Сегодня ожидается блокирование еще двух железнодорожных направлений в Луганской области в рамках торговой блокады оккупированных территорий.

Напомним, сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.