 Боевики перебросили к Енакиево живую силу и "Стрелы", к Лутугино - "Акации", - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Так, по данным группы ИС, западнее и юго-западнее Горловки фиксируется выдвижение подразделений оккупантов (общая численность - до 300 чел.) к переднему краю. Предварительная переброска данных подразделений осуществлялась на автотранспорте через Пятихатки и Михайловку, через Озеряновку и Трикотажку. ББМ (за сутки - до 10 ед.) перебрасываются отдельно.
"В район Енакиево со стороны Шахтерска идет переброска живой силы, предметов МТС и военной техники. За сутки зафиксировано перемещение до 30 ед. грузового автотранспорта, 8 ед. ББМ (в основном БТР-70/80). Помимо этого, оккупанты усиливают ПВО в районе Енакиево - за сутки зафиксирована переброска в район данного н.п. 2-х ед. самоходных зенитно-ракетных комплексов 9К35М "Стрела-10М" (перевозка осуществлялась на тралах)", - написал Тымчук.
Также он сообщил, что была зафиксирована переброска самоходной артиллерии оккупантов в район юго-западнее Луганска (н.п.Лутугино): "Со стороны н.п. Белое партиями по 2-3 единицы было переброшено порядка 10 ед. 152-мм САУ 2С3 "Акация", а также 3 ед. БТР-80 и 3 Камаза (не исключено, одна из гсабатр из состава частей "2-го АК ЛНР" переброшена на учения в район "Лутугинских лагерей", поскольку дальнейшей переброски не зафиксировано)".
Как сообщалось ранее, три группы снайперов прибыли в Донецк.
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Но мне интересно, зачем им там ЗРК? Боинги, вроде ж закончились?
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Лев Толстой не ошибся еще в 1908 году............
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Одесская Николаевская Херсонская Запорожская Донецкая и Луганская области это по Сути НовоОтсоссия..
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