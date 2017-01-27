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 Происшествия
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Все про:боевик (17823) вооружение (3207) Горловка (2632) Енакиево (398) Луганщина (3617) Донбасс (12086) Тымчук (1293)

 Боевики перебросили к Енакиево живую силу и "Стрелы", к Лутугино - "Акации", - ИС

Усилив обстрелы в зоне АТО на Донбассе, в т.ч. с применением ствольной (122-мм и 152-мм) и реактивной (РСЗО БМ-21 "Град") артиллерии, российско-террористические войска активно проводят перегруппировку своих сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, по данным группы ИС, западнее и юго-западнее Горловки фиксируется выдвижение подразделений оккупантов (общая численность - до 300 чел.) к переднему краю. Предварительная переброска данных подразделений осуществлялась на автотранспорте через Пятихатки и Михайловку, через Озеряновку и Трикотажку. ББМ (за сутки - до 10 ед.) перебрасываются отдельно.

"В район Енакиево со стороны Шахтерска идет переброска живой силы, предметов МТС и военной техники. За сутки зафиксировано перемещение до 30 ед. грузового автотранспорта, 8 ед. ББМ (в основном БТР-70/80). Помимо этого, оккупанты усиливают ПВО в районе Енакиево - за сутки зафиксирована переброска в район данного н.п. 2-х ед. самоходных зенитно-ракетных комплексов 9К35М "Стрела-10М" (перевозка осуществлялась на тралах)", - написал Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: били из 152- и 122-мм артиллерии, РСЗО "Град" и крупнокалиберных минометов, - штаб

Также он сообщил, что была зафиксирована переброска самоходной артиллерии оккупантов в район юго-западнее Луганска (н.п.Лутугино): "Со стороны н.п. Белое партиями по 2-3 единицы было переброшено порядка 10 ед. 152-мм САУ 2С3 "Акация", а также 3 ед. БТР-80 и 3 Камаза (не исключено, одна из гсабатр из состава частей "2-го АК ЛНР" переброшена на учения в район "Лутугинских лагерей", поскольку дальнейшей переброски не зафиксировано)".

Как сообщалось ранее, три группы снайперов прибыли в Донецк.
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І агентом впливу неземної цивілізації, ага. (Сама видела!)
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Скорей бы война.Чтобы путлера замочили.И может прицепом и олигархам достанется.
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а зачем война? хуйло выберет некий город и его будут дни, ночи, недели, месяцы ровнять с землей (разумеется в рамкак минских соглашений).от запада, оонов, обсе - озабоченноссть, от муженко - "держаться". И все, получите дебальцево, аэропорт, 32 бп... кому что нравится..
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А всякие гарбузы - твари, кричат надо у террористов уголь покупать! Хер вам в сраку!
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интернет не в западло у террористов покупать? нужно все сотовые вышки посрезать.
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не знаю как вышки, а вот башня у тебя давно сорвана... А почем, интересно, сегодня полкило интернета?
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Перед разговором трампа с путиным, пэдро может кинуть в мясорубку пару тысяч патриотов, вот и готовятся сепары к месилову на выходных.
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перед разговором хер изо рта вытащи, москалик
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Раньше было наоборот, путин бросал в мясорубку боевиков. Щас у нас народ стал слегка инициативнее, судя по последним событиям. Но если начнется мясорубка, первое, что нужно будет сделать - резать ВСЕ ж/д линии (по снегу на тралах сильно не покатаешься), а второе - все-таки рубануть свет, газ и прочее на пару дней. И полная блокада. Полнейшая, ни людей, ни товаров, ничего. Кстати, было бы неплохо законодательно или нормативными документами определить для всех пропускных пунктов и магистралей "особый режим работы", чтоб его можно было быстро ввести и быстро снять.
Но мне интересно, зачем им там ЗРК? Боинги, вроде ж закончились?
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РАБссиянцы обосранцы по жизни убогое быдло научившееся только убивать людей.
Лев Толстой не ошибся еще в 1908 году............
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И таки введут , придут спасать Пецю, когда ситуация выйдет из под контроля рошена .
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Как только заблокировали поставки в и из Лугандонии , сразу муравейник зашевелился . В Украине барыжные шкуры места себе не находят , а там сепары , методами рашки ,решили погреметь кокардами и оружием (Боевики перебросили к Енакиево живую силу и "Стрелы", к Лутугино - "Акации")
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а кто помнит сказочку Путлера Мурла :
Одесская Николаевская Херсонская Запорожская Донецкая и Луганская области это по Сути НовоОтсоссия..

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ну, в Одессе оно уже получило подгоревший пендель под срацю
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кацаПсины хотят отметить 100-летие Второго кацаПсинскага Майдана 27 февраля 1917 года,первый 9 января 1905 года был неудачный,царь Николашка перестрелял попо Гапонов..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики перебросили к Енакиево живую силу и "Стрелы", к Лутугино - "Акации", - ИС
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