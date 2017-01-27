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 Госдума РФ декриминализовала насилие в семье

Теперь в России побои в семье станут административным нарушением.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает "Интерфакс ".

Согласно сообщению, "за" проголосовали 380 депутатов Госдумы, и только 3 - "против". В поддержку закона на заседании 27 января выступили фракции ЛДПР и "Единой России", в КПРФ заявили, что не одобрят его.

Теперь домашние побои будут считаться административным нарушением, и только при повторном привлечении к ответственности будет грозить уголовным наказанием.

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Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что при разработке и голосовании законопроекта, депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.
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Ну и ладненько...
Может козломордые спьяну забьют друг друга...
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почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.

хаааа! ждем в продаже в Рашке книжки-пособия: Как от*издить жену без синяков.
Скрепная книжка, истинно "рузькая".


А по поводу 60%... Это реально, даже более того - в рашке действительно одобряют побои. сами жены.
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Спасение утопающих, дело рук самих утопающих


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может на кацапке жениться дурь с головы выбить))
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Теперь Путин может спокойно бить Кони, и никто его не накажет!
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ну ежели ничто другое уже не подает признаков жизни и даже не шевелится, то остается только валенком...
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тепер Івани після кожного флакона боярки будуть своєїх Зінок в писок бити
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Теперпь кацапчики могут избивать своих личинок и самок без каких либо сомнений, а жирные самки ватника могут мочить спившихся рузьге чилавеков.................РАИСЯ ВПЕРДЕ!!!!!!!!! СЛАВА ХУЙЛУ!!!!!!!!!!!!!!
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Там нужно вообще УК отменить полностью - пусть быстрее друг друга порешат.
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Российский боярошниковые мусчинки срочно начинают вспоминать армию (кто был), как их даги били, а синяков не оставалось.
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- Бэрримор, а что это за вой за поребриком?
- Россияне возмущены нарушением прав человека.
- Неужели в России?
- Нет, в Украине, сэр.
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Во, бля, знайшли новину! Гамселити жинку, це споконвіку, було,є і буде в Рашці ))))
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Браво вЯликие вы наши, так держать, осталось декриминализовать отбор денег у прохожих, или гоп-стоп и все будет в порядке!
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Середньовіччя якесь!
Тобто якщо немає наслідків серйозних для здоров'я, то можна быти і знущатись?
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Именно. Ща выпустят пособники "Как бить суженую, не оставляя следов".
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слідуючий закон буде, що боярин може своїх холопів привязувати до стовпа і кресати кнутом
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бо "крєпостноє право - то є патріотизм закріплений на папері"!
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А может еще проще? Побил жену - заплати налог. И хвала тебе, честный налогоплательщик. Или совсем просто - талончики продавать. Если шкет уроков не учит - абонемент купить можно. Словом, нет предела совершенству!
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-а у меня мельче нету!
-ну, можете жену на сдачу отпиздить!
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Путин, оказівается не только зоо- и педофил, а и мастер в БДСМ. Теперь понятно, почему жена от него сбежала...
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Раша медленно погружается в мрак средневековья.
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...следующий закон будет направлен, на снятие запрета употреблять алкоголь с 5 лет...
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скорее норма спирта которую человек должен употребить в сутки, кто сочкует тому вливают насильно.
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ждем декриминализации скотоложства!..правда? Кони?
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решил разогнать холостяцкую скуку,
Я Кирилла прошу меня благословить:
Предлагаю Мизулиной сердце и руку,
И хотел бы Милонова усыновить.

Их, принявших закон о семейных побоях
Я в семейные узы влеку для того,
Чтобы их каждый вечер мудохать обоих,
И за это бы не было мне ничего Орлуша
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Скоро в России введут всеобщую педофильную повинность.
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памятаю, одна свиноматка рассєйська, що в Європі страшно, там 53 види геїв живуть. а тут на, тепер свиноматку і її опорос Ванюша може бити скільки душа пожелаєт
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а как она проверять будет? И все ли депутаты госдупы уже прошли проверку? )))
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Беда только в том, что побить и отделаться штрафом можно только один раз в жизни. Потом уже криминал.
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Главное ,что бы русским бабам нравилось,А они молчат и говорят ,одобрям .
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як цей акт духовності привяже до Біблії ЗАО "РПЦ"?
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Следующий шаг, в школах разрешат розги, и всех депутатов ВР заставят носить бороды как у бояр.
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дикари какие-то просто..
То есть, когда жена будет на работу приходить с фингалами под всеми тремя глазами, это будет демонстрировать всей стране что "пи*дить" свою жену это норма для кацапского общества...
Мда... Что и сказать не знаю.
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Андрей Орлов
· 25 січня о 17:39 ·

ОРЛУША ЖЕНИТСЯ НА МИЗУЛИНОЙ

Я решил разогнать холостяцкую скуку,
Я Кирилла прошу меня благословить:
Предлагаю Мизулиной сердце и руку,
И хотел бы Милонова усыновить.

Их, принявших закон о семейных побоях
Я в семейные узы влеку для того,
Чтобы их каждый вечер мудохать обоих,
И за это бы не было мне ничего.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГосдума РФ декриминализовала насилие в семье
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