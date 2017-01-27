 Госдума РФ декриминализовала насилие в семье

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает "Интерфакс ".
Согласно сообщению, "за" проголосовали 380 депутатов Госдумы, и только 3 - "против". В поддержку закона на заседании 27 января выступили фракции ЛДПР и "Единой России", в КПРФ заявили, что не одобрят его.
Теперь домашние побои будут считаться административным нарушением, и только при повторном привлечении к ответственности будет грозить уголовным наказанием.
Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.
По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, что при разработке и голосовании законопроекта, депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.
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Бьет-значит любит.
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Может козломордые спьяну забьют друг друга...
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хаааа! ждем в продаже в Рашке книжки-пособия: Как от*издить жену без синяков.
Скрепная книжка, истинно "рузькая".
А по поводу 60%... Это реально, даже более того - в рашке действительно одобряют побои. сами жены.
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Я про женитьбу.
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- Россияне возмущены нарушением прав человека.
- Неужели в России?
- Нет, в Украине, сэр.
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Тобто якщо немає наслідків серйозних для здоров'я, то можна быти і знущатись?
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-ну, можете жену на сдачу отпиздить!
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Я Кирилла прошу меня благословить:
Предлагаю Мизулиной сердце и руку,
И хотел бы Милонова усыновить.
Их, принявших закон о семейных побоях
Я в семейные узы влеку для того,
Чтобы их каждый вечер мудохать обоих,
И за это бы не было мне ничего Орлуша
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То есть, когда жена будет на работу приходить с фингалами под всеми тремя глазами, это будет демонстрировать всей стране что "пи*дить" свою жену это норма для кацапского общества...
Мда... Что и сказать не знаю.
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Андрей Орлов
· 25 січня о 17:39 ·
ОРЛУША ЖЕНИТСЯ НА МИЗУЛИНОЙ
Я решил разогнать холостяцкую скуку,
Я Кирилла прошу меня благословить:
Предлагаю Мизулиной сердце и руку,
И хотел бы Милонова усыновить.
Их, принявших закон о семейных побоях
Я в семейные узы влеку для того,
Чтобы их каждый вечер мудохать обоих,
И за это бы не было мне ничего.
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