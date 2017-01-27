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 Многим западным журналистам, писавшим о российских агентах влияния в Европе, поступали угрозы, - Гопко

Россия имеет большое количество агентов влияния в Европе, работая через аналитические центры, политические партии, политиков и бизнесменов. Кремль также неоднократно предпринимал попытки запугивания западных журналистов, писавших о российских агентах влияния в ЕС, и пытался подкупить их за высокие гонорары.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила народный депутат (внефракционная), председатель Комитета ВР по иностранным делам Анна Гопко.

Гопко подчеркнула, что у России есть скрытые методы влияния через разных представителей в секретариате ПАСЕ, комитетах, в различных делегациях.

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"Помню, как после Майдана мы ездили в Страсбург - просить, в частности, чтобы в Украину приехал только тогда назначенный Комиссар по правам человека Муйжниекс. Буквально слезами нам удалось уговорить его приехать в начале февраля 2014, а не с марта, как было запланировано и что могло быть поздно... Так вот, тогда в кафе я собственными глазами видела многих представителей различных российских институций, которые инициировали и вели на разных уровнях пропагандистские войны, распространяли лживые пропагандистские материалы. То есть Россия работает через аналитические центры, через политические партии, имеет лояльных к Кремлю бизнесменов, политиков...", - отметила Гопко.

Она также добавила, что такие агенты влияния Кремля присутствуют в разных парламентах мира.

"В частности, наш комитет в декабре 2016 проводил встречу Открытой кафедры внешней политики, безопасности и дипломатии на тему "Мягкая сила гибридной войны" о противодействии информационным войнам, российской гибридной войне. Одним из докладчиков была французский профессор Сесиль Вессье, автор изданной на французском языке книги "Сеть агентов Кремля во Франции". Потом мы увидели аналогичное издание немецкого журналиста об агентах кремлевского влияния в Германии. Вообще, мы сейчас наблюдаем определенное отрезвление элит - из-за, в частности, и журналистов в Европе. Они начинают четко понимать влияние Кремля", - говорит Гопко.

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В то же время, многим журналистам, писавшим о российских агентах влияния в Европе, по словам Гопко, поступали угрозы, их также пытались подкупить за высокие гонорары.

"В Берлине я встречалась с одним из журналистов, который сейчас работает в "Bild ". И он рассказывал о том, что он и многие другие журналисты получали анонимные эсэмэски с примерно таким текстом: "Почему ты освещаешь Сирию не так, почему неправильно показываешь события в Украине?" Кроме того, есть много попыток купить журналистов за большие гонорары. Есть много заказных статей, мы четко понимаем, откуда они исходят", - рассказала Гопко.

Полный текст интервью с Анной Гопко читайте ЗДЕСЬ.
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и чё? ну позвонил и что дальше, а потом кто-то другой позвонил и сказал, что путен - ботокное хуйло и педофил.
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Интересно, эти журналисты жаловались только Гопко или в свои правоохранительные органы тоже?
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Прикормили паразита.Теперь он стал лезть со своими порядками и в Европу.Десять лет у власти кгбэшника, это слишком много,чтобы он не начал внедрять в жизнь то,чего его научили в нквэдэшной дурке.
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она что выпивает? мне что-то показалось, но я думала то просто такое выражение лица такое, особенность что ли, ну как бы приторможенное
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Один із небагатьох депутатів Ради, що викликає в мене повагу. А її розповідь тільки підтверджує недолугість старої Европи, що проспала хУЙЛА.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМногим западным журналистам, писавшим о российских агентах влияния в Европе, поступали угрозы, - Гопко
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