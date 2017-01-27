 Суд снова перенес апелляцию на арест Ефремова

Апелляционный суд в очередной раз перенес апелляцию на арест экс-нардепа и руководителя фракции Партии регионов в парламенте Александра Ефремова, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает корреспондент телеканала "112 Украина ".
"Заседание по делу Александра Ефремова, собственно рассмотрение жалобы его защиты, снова перенесли. На этот раз из-за того, что председательствующий судья по делу находится на больничном. С датой нового заседания еще не определились. Таким образом жалобу защиты Ефремова, апелляцию на решение суда предыдущей инстанции о продление ему срока содержания под стражей, переносят восьмой раз", - сказал корреспондент.
Напомним, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате Управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).
Также Ефремова обвиняют в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины); государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
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Також 28 січня Трамп має провести телефонні переговори з Меркель і Путіним.
В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували указ про зняття санкцій з Росії. Про це у Twitter написав старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council (США) Фабріс Потьє, посилаючись на інформацію власних джерел.
Потьє повідомляє, що 28 січня Трамп проведе телефонні розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом РФ Владіміром Путіним.
Крім того, цю інформацію підтверджує й працівник американського видання Politico Сьюзен Глассер.
"Джерела кажуть, що в адміністрації Трампа є урядове розпорядження щодо скасування санкцій проти Росії", - йдеться у повідомленні Потьє.
Про які саме санкції йдеться, джерела не уточнюють.
Раніше журналіст NBC Хейлі Джексон у Twitter, посилаючись на джерела у Білому домі, повідомила, що Трамп планує поговорити по телефону із Путіним вже на цих вихідних.
Нагадаємо, 15 січня, ще обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю британській The Times заявив, що погодиться на скасування деяких санкцій, введених США проти Росії, якщо йому вдасться домовитися з Москвою про значне скорочення ядерних озброєнь.
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що європейські санкцій щодо Росії будуть скасовані лише після повного виконання мінських угод.
Крім того, голова комітету з закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок заявив, що ккасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни".
УНІАН
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