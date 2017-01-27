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Все про:Луганщина (3617) ОБСЕ (2208) смерть (4389) Хуг Александр (208)

 С начала текущего года на Луганщине погибли пять мирных жителей, - Хуг

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает резкое увеличение жертв среди мирных жителей с начала этого года.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

По словам Хуга, с начала этого года погибли пять человек, когда за весь 2016 год было 19.

В Голубовке (бывший Кировск, - ред.) на этой неделе от попадания осколка погиб 38-летний мужчина по дороге на работу.

Хуг также подчеркнул, что во вторник, 24 января, на линии разведения воск и сил в Станице Луганской было зафиксировано 84 эпизодов насилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Положение жителей двух поселков на Донбассе критическое, - Хуг

Как сообщалось ранее, наблюдатели ОБСЕ получат техническую возможность отслеживать нарушения режима прекращения огня в Донбассе ночью.


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В Крыму массово изымают землю у населения и предлагают землю крымчанам на Дальнем востоке, многие соглашаются что бы не потерять российскую пенсию.
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как-то выборочно эти толерасты оценивают потери среди мирного населения.
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РУСЬКЕ МИР!

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи. За нанесенные впервые близким людям побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье.

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала текущего года на Луганщине погибли пять мирных жителей, - Хуг
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