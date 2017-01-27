 С начала текущего года на Луганщине погибли пять мирных жителей, - Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
По словам Хуга, с начала этого года погибли пять человек, когда за весь 2016 год было 19.
В Голубовке (бывший Кировск, - ред.) на этой неделе от попадания осколка погиб 38-летний мужчина по дороге на работу.
Хуг также подчеркнул, что во вторник, 24 января, на линии разведения воск и сил в Станице Луганской было зафиксировано 84 эпизодов насилия.
Как сообщалось ранее, наблюдатели ОБСЕ получат техническую возможность отслеживать нарушения режима прекращения огня в Донбассе ночью.
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Донецкая область находится под угрозой экологического загрязнения, - Хуг(46)
Хуг на месте оценит жизнь гражданских в Крутой Балке и Новгородском, - ОБСЕ(8)
Вооружение миссии ОБСЕ на Донбассе возможно лишь после принятия соответствующего решения 57 странами-членами организации, - Хуг(40)
Боевики на Донбассе совершили за последние полтора месяца 1730 нарушений режима прекращения огня, - Генштаб(17)
Если есть доказательства шпионажа наблюдателей ОБСЕ - их необходимо обнародовать, - Хуг(32)
С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг(7)
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Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи. За нанесенные впервые близким людям побои теперь будут преследовать не по уголовной, а по административной статье.
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