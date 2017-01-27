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 Политика Украины
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Все про:МИД (3804) Нищук (78) Олесь_Александр (20)

 Прах украинского писателя Александра Олеся и его жены прибыл в аэропорт "Борисполь", - МИД

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

Об этом рассказали "Интерфакс-Украина" в МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Нашей задачей было скоординировать доставку праха Александра Олеся в Украину. Мы свою задачу выполнили. Сегодня он прибыл в Киев", - сказали в МИД.

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В дипведомстве отметили, что дальнейшее информирование о ходе событий - на уполномоченных органах в правительстве, в частности, на Министерстве культуры Украины.

В эту пятницу состоится брифинг министра культуры Украины Евгения Нищука, посвященный вопросу перезахоронения А.Олеся и его жены.

Как сообщалось, 3 января 2017 года президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обеспечить перевозку останков украинского поэта и писателя А.Олеся, а Министерству культуры - организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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Останки А.Олеся, умершего в 1944 году и похороненного в Чехии, были принудительно эксгумированы. По чешским законам, после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище в размере примерно 20 тыс чешских крон (эквивалент 20 тыс грн) за 10 лет. До недавнего времени ренту за могилу платил по собственной инициативе гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле писателя.

Кабинет министров Украины одобрил распоряжение, согласно которому останки А.Олеся и его супруги будут перезахоронены на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника в Киеве.

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а сколько человек ездили координировать эту процедуру. а сколько поклонников его таланта прийдет на торжественное перезахоронение.
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тревожить прах умершего...
денег нет заплатить
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вы своего членина когда закопаете...? или на крайняк сожгите...
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Ленин... это тот, который пригородил УССР польские и венгерские территории и Донбасс?
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месяца полтора не заходил. а в чем проблема?
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интересно сколько здесь сидит русских в целом которые прикриваясь якобы украинскими флажками и гражданством срут
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под украинскими,американскими,канадскими,норвежскими флажками... все такие украинские "псевдопатриоты",но иногда все таки сами палитесь и выдаете свою сущность
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Это такой пидар как ты ! Который в топке революции и гр.войны сжег уйму народа,придумал концлагеря подписал брестский мир а потом оккупировал Украину !!! Можно много чего ещё дальше продолжать...
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Пока строчил кацапу ответку , Браты его в анус отправили ! Не утерпел - завел гад ! Обычно сам их в анус !
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Це добре, що прах Славних Українців повертається на Рідну землю. Ідея Пантеону Славних Українців виникла спонтанно і дуже доречно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрах украинского писателя Александра Олеся и его жены прибыл в аэропорт "Борисполь", - МИД
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