 В прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"На территории "ДНР" в прифронтовой полосе зафиксирована работа как минимум двух российских комплексов радиоэлектронной разведки на базе автомобиля "Нива-Тайга" (используются автомобили песочного цвета)", - написал он.
По словам Тымчука, каждый комплекс обслуживают 4 человека (исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ).
"Во время работы над машиной выдвигается телескопическая антенна. На каждой точке комплекс работает не более 3 часов в сутки. Во время прохождения блокпостов "ДНР" данные автомобили никогда не останавливаются для проверки", - добавил он.
Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.
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