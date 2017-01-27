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 Происшествия
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 В прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС

В прифронтовой полосе на территории самопровозглашенной "ДНР" зафиксирована работа как минимум двух российских комплексов радиоэлектронной разведки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На территории "ДНР" в прифронтовой полосе зафиксирована работа как минимум двух российских комплексов радиоэлектронной разведки на базе автомобиля "Нива-Тайга" (используются автомобили песочного цвета)", - написал он.

По словам Тымчука, каждый комплекс обслуживают 4 человека (исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ).

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"Во время работы над машиной выдвигается телескопическая антенна. На каждой точке комплекс работает не более 3 часов в сутки. Во время прохождения блокпостов "ДНР" данные автомобили никогда не останавливаются для проверки", - добавил он.

Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.

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"порох", не забудь им свет, воду, жорево и бухло предоставить вовремя, а то нападут и отберут "рошен"
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Разбомбить нах, их там все равно нет.
ОБСЕ приедет, если пожалуются, спросить откуда у шахтеров такие приборы появились.
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Как давно уже известно, самый эффектный инструмент в радиоэлектронике - кувалдометр. Может быть стоит вспомнить забытые истины?
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Так що, Петі жалко одного - двох "квітників" на могилки кацапам кинуть?
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А навіщо нам спецпризначенці, це їх ціль. Хто викраде таку машинку і привезе в Київ отримає Героя.
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И где же

в засаде Украинские

к о м п л е к с ы РЭБ ?
Стерегут проезды груженных стратегическим сырьем поезда для

с е п а р а т о в ?

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ прифронтовой зоне на территории "ДНР" работают 2 комплекса радиоэлектронной разведки под управлением кадровых военных РФ, - ИС
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