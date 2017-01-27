 Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно. Но добавляет, что ситуация не такая простая и однозначная, как это кажется кому-то из активистов. Об этом сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене, это раз? Второй вопрос - готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, они останутся без работы. И у меня вопрос - а куда они пойдут?" - сказал Жебривский.
Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине
Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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А якщо вони працюють на окупантів і їх це влаштовує,то чому ми повинні за них переживати?
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Никакой торговли, никаких пропускных пунктов, никаких пенсий, никаких поставок воды и электричества. И даже никаких поставок гуманитарной помощи. Только Красный Крест, если хочет, пускай везет. Ахметов, если хочет заниматься благотворительностью, пускай помогает беженцам на территории Украины и украинским вооруженным силам. Любая поставка под видом гуманитарной помощи должна квалифицироваться, как коллаборационизм и предательство.
Куда пойдут шахтеры?
Правильно! Пойдут к Путину: дай денег! И абсолютно неважно, пойдут ли они в "ополченцы" (Путин, дай денег!), либо на митинги (Путин, дай денег!), либо в беженцы (Путин, дай денег!) - какая разница? Главное, чтобы Путин платил, платил, платил.
Именно в этом должна заключаться украинская политика: кормить лугандон не из украинского, а из роисского бюджета.
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Жебривский намекает, что шахтеры пойдут в "ополченцы"? Так пускай идут! Роисся уже сегодня не платит им обещанных денег, а тем более не сможет содержать еще несколько тысяч нахлебников.
К тому же, чем больше народу сейчас засветится в "ополчении", тем проще будет от них избавиться после восстановления контроля над этой территорией. Всех их надо будет поставить перед выбором: или в тюрьму, или в Роиссю. Как судетских немцев в свое время выгнали из Судет, так Донбасс и Крым надо будет очистить от роисских оккупантов и колонизаторов.
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Ты просто писателем стал,каждый день делаешь заявления,одно другого громче.
Ты кто? Ты губернатор или баклан на ветке?
Ты работать должен был,а ты только деньги воровал,которые на Донбасс мы всем миром собирали.
Куда пойдут шахтеры? Да к тебе же и пойдут,если ты целым до той поры останешься, а ты, на те деньги,что украл и будешь их содержать.
А еще ты спроси, а куда же мы денем уродов боевиков,если война закончится,они же тоже без работы останутся,а?
Негодяи вы и подонки,вас даже в тюрьму сажать нельзя,только казнить!
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4 декабря '13 13:52
Под землей есть также специальные убежища, где можно жить.
Подземные ходы, соединяющие главные госучреждения страны, существуют еще со времен СССР. Известно, что есть тоннели, ведущие из Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) до комитетов парламента (ул. Садовая, 3 и 3а) и обратно, а также тайный переход из Кабмина в Раду.
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У народа на этот счет есть очень краткое и емкое направление. Все его название знают, а если Жебривский забыл, то пусть на заборах почитает...
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Дорога в ростов, заказана для такой власти, в лучшем случае.
А в худшем случае для власти, их будут убивать и расстреливать, как мародёров, предателей и пособников пуйла, по законам военного времени.
Жебривский - споснсор террористов.
Кстати Жебривский говорит от имени своего непосредственного начальника Порошенко. Без его указания, Жебривский бы не пикнул.
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Или в партизаны или в ВСУ, выбивать з/п из оккупантов.
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Подумаем логически.
Что Вы скажете, если какой-либо министр отправит "в помощь" шахтерам 100 млн$ ?
Предатель и т.д.
В это же время уголь покупается по цене вротердам. Как? И вообще уголь покупают у террористов, которые за полученные деньги содержат террористов. КАК???
Между тем у нас в Украине война. Ладно бы покупали лишь уголь. ЧТО везут в вагонах в лаганду и дамбабве? Водила из ахметкиного конвоя вез рации...
Чем больше будут обэмы торговли с лугандой и дамбабве - тем сильнее они будут "ох...вать".
может безработным шахтерам пора повыгонять всяких МММщиков, наркоманов, бандюков и гопоту?
Свиноматки в виде плотницкага - типичный пример стандартного ублюдка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Кто-то верит что это животное "исправиться"? Кто-то из местных жителей племени серьезно думает что эта жирная свинья заботилась РАНЕЕ о СВОИХ же людях? Нет. Оно всю жизнь крало, брало бабки. И таких уродцев там тысячи. Гопота с оружием ранее НЕ работала. А остались также и наркоманы, и алканавты. Вот всю эту срань пусть "славные" шахтеры пусть выгонят или угольком торгуйте внутри дамбабве и луганды. Вообще туда давно пора перестать поставлять воду и энергию.
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ну не дибил он, не понимает, что цивилизованный мир видит его двуличие, враньё и цинизм?
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Стаття 258-5. Фінансування тероризму (УК Украины)
1. Финансирования терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание террористической группы (организации), -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они повлекли иные тяжкие последствия, -
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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Я думаю на такие условия поедут не только шахтёры , но и учителя и медики Киева.
Жебривский как и его сестра Филя - олигарх и член банды "пархатого кондитера".
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А не о олигархах ли и их сверхдоходах?
О первом совсем не верится, а вот последнее очень даже, что правда!
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"В перекличке сирен и рулад соловьиных
Ты растила меня, ты меня берегла,
Ты мне больше, чем мать, благодать - Украина,
Ты к источнику песен меня привела.
У горняцких копров, терриконов высоких
Зазвенел твой птенец, твой воспитанник - сын,
Ты учила слагать меня нежные строки
И железные гимны горячих годин!
Украина моя, край любимый, певучий!
Непокорен и горд твой народ-богатырь,
Никакие разбойные черные тучи
Не затмят эту высь, эту даль, эту ширь!".
В этом стихотворении донбасский поэт Павел Беспощадный под "разбойничьими черными тучами" подразумевал триколорно-георгиевских мразей, которые в 1919 году шли войной на Донбасс, которые в период ВОВ в составе Вермахта убивали жителей Донбасса… Весной 2014 года они снова пришли на Донбасс...
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чем же тогда занимается тамошнее Министерство налогов и сборов???
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а, и без интернета
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Проверено Ахметовым.
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1. Любые торговые операции с временно оккупированными территориями - это всегда (!!!) плюс в сторону боевиков (деньгами, материалами для минометов и ремонта техники и т.п.). Эти уроды ПЫТАЮТ и УБИВАЮТ наших самых лучших ЛЮДЕЙ. А мы их спонсируем? Что за куйня????
2. На любой войне ВСЕГДА страдает мирное население. Это аксиома. И говорить о том что из-за блокады пострадают мирные (и не только, кстати) жители - это ложь. Они страдают не из-за блокады. Они страдают из-за войны В ЦЕЛОМ.
3. Куда пойдут безработные шахтеры... Жаль нельзя выматериться в полный голос... В ВСУ, МЛЯ!!! НА КОНТРАКТ ХОТЯ-БЫ (если бабло важнее всего) !!! ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ГНОЙНОЙ ЗАРАЗЫ ВОНЯЮЩЕЙ "РОССИЙСКИМ ДУХОМ". Если этим "гражданам" пох на Украину, то почему Я и МОЯ СЕМЬЯ должны беспокоиться о том как они живут???
Эй, правительство, вы вообще охренели????
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1. Как относится кварцевый песок или металлопрокат, идущие эшелонами, к этой самой "безопасности"???
2. Жебривский - ты дэбил. Потому что уголь можно купить не только донецкий. Ты не знал? Тогда что ты явно не на своем месте.
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совести нет у этих жебривский, поросенков, гнуссманов..
пусть Патриоты взрывают эшелоны и власть вальцмана, который торгует с террористами..
все равно - Украине ничего не перепадает, поросенки-ахметки - всю прибыль кладут себе в карманы..
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Мы готовы. Хотя не пойму - каким боком это украинцев касается. Куда они пойдут? Да куда должны были с самого начала идти - освобождать свою землю от орков.
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