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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:блокада (1282) Жебривский (378) железная дорога (949) шахтеры (514) Донбасс (12086) уголь (542)

 Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский уверяет, что ситуация с блокадой оккупированных территорий не такая простая и однозначная, как это может казаться на первый взгляд.

Торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно. Но добавляет, что ситуация не такая простая и однозначная, как это кажется кому-то из активистов. Об этом сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Готовы ли мы сегодня отказаться от угля, готовы ли закупать где-то и по какой цене, это раз? Второй вопрос - готовы ли мы к тому, что если не будем закупать тот уголь, то шахтеры, которые сегодня на шахтах работают и зарегистрированы тут, платят налоги тут, они останутся без работы. И у меня вопрос - а куда они пойдут?" - сказал Жебривский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко

Ранее нардеп ("Самопомич") Семенченко заявил: "Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горное - Золотое". Позже он сообщил, что заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине

Напомним, 26 декабря народный депутат Семен Семенченко ("Самопомич") заявил: "Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями ". В свою очередь, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал это решение следующим образом: "Инициаторы акции действуют за пределами законодательного поля ". А министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступил против возможного запрета на провоз товаров через линию соприкосновения на Донбассе: "Необходимо иметь возможность перемещать уголь, иначе будем иметь проблему по всей стране.
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Нехай пиз @ ують і знищують сепаратюг і наводять лад на своїй території, а потім буде і мир і робота і Українська влада.
А якщо вони працюють на окупантів і їх це влаштовує,то чому ми повинні за них переживати?
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Закрыть наглухо зону разграничения, как между двумя Кореями.
Никакой торговли, никаких пропускных пунктов, никаких пенсий, никаких поставок воды и электричества. И даже никаких поставок гуманитарной помощи. Только Красный Крест, если хочет, пускай везет. Ахметов, если хочет заниматься благотворительностью, пускай помогает беженцам на территории Украины и украинским вооруженным силам. Любая поставка под видом гуманитарной помощи должна квалифицироваться, как коллаборационизм и предательство.

Куда пойдут шахтеры?

Правильно! Пойдут к Путину: дай денег! И абсолютно неважно, пойдут ли они в "ополченцы" (Путин, дай денег!), либо на митинги (Путин, дай денег!), либо в беженцы (Путин, дай денег!) - какая разница? Главное, чтобы Путин платил, платил, платил.

Именно в этом должна заключаться украинская политика: кормить лугандон не из украинского, а из роисского бюджета.
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А Украина и не должна содержать их. Руццкие свиньи ввели войска - пусть содержат биомассу.
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Да в том-то и проблема, что Украина сегодня из своего бюджета помогает Путину осваивать Крым и Лугандон. Из кармана украинцев деньги идут на содержание оккупированных территорий. Каждый потраченный Украиной доллар, это доллар, сэкономленный Москвой.
Жебривский намекает, что шахтеры пойдут в "ополченцы"? Так пускай идут! Роисся уже сегодня не платит им обещанных денег, а тем более не сможет содержать еще несколько тысяч нахлебников.

К тому же, чем больше народу сейчас засветится в "ополчении", тем проще будет от них избавиться после восстановления контроля над этой территорией. Всех их надо будет поставить перед выбором: или в тюрьму, или в Роиссю. Как судетских немцев в свое время выгнали из Судет, так Донбасс и Крым надо будет очистить от роисских оккупантов и колонизаторов.
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долг за воду и электрику лугандоны непогашают а там сумма фантастическая . поэтому с марта повышаются тарифы на воду и электричество ну мы готовы покрывать разницу¿???????????¿?????¿????????
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Пусть едут в рашку, они о ней мечтали. И жебривский с ними.
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жебринский или как там тебя ,жебряков!
Ты просто писателем стал,каждый день делаешь заявления,одно другого громче.
Ты кто? Ты губернатор или баклан на ветке?
Ты работать должен был,а ты только деньги воровал,которые на Донбасс мы всем миром собирали.
Куда пойдут шахтеры? Да к тебе же и пойдут,если ты целым до той поры останешься, а ты, на те деньги,что украл и будешь их содержать.
А еще ты спроси, а куда же мы денем уродов боевиков,если война закончится,они же тоже без работы останутся,а?
Негодяи вы и подонки,вас даже в тюрьму сажать нельзя,только казнить!
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У них подземные ходы на много км., говорят, в том числе, и до Борисполя.
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... про лази знає вся країна...шансів на втечу буде дуже замало...
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http://news.bigmir.net/ukraine/779180-Obnarodovana-shema-hodov-pod-Administraciej-prezidenta-i-VR--KARTA-

4 декабря '13 13:52
Под землей есть также специальные убежища, где можно жить.
Подземные ходы, соединяющие главные госучреждения страны, существуют еще со времен СССР. Известно, что есть тоннели, ведущие из Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) до комитетов парламента (ул. Садовая, 3 и 3а) и обратно, а также тайный переход из Кабмина в Раду.


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А куда они пойдут?

У народа на этот счет есть очень краткое и емкое направление. Все его название знают, а если Жебривский забыл, то пусть на заборах почитает...
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Власть, торгующая на крови, выполняет прямой заказ пуйла по уничтожению Украины.
Дорога в ростов, заказана для такой власти, в лучшем случае.
А в худшем случае для власти, их будут убивать и расстреливать, как мародёров, предателей и пособников пуйла, по законам военного времени.
Жебривский - споснсор террористов.
Кстати Жебривский говорит от имени своего непосредственного начальника Порошенко. Без его указания, Жебривский бы не пикнул.
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он этого и не скрывает, что шестерит в шыкаладном цеху.
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а мне пишет одна дама на айте знакомст в Покровске(красноармейск) неплатят зарплату уже два месяца а шахта работает : Ну мля а лугандонам есть дньги за уголь платить
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они уже не знают, какие аргументы изобретать чтоб оправдать свой гешефт с сепарами... теперь на жалость давят, ох и мрази
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и эти движения мыролюбцев только за полтора дня. видно сильно патриоты на блокаде гешефт кудрявого подпортили.
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"Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Или в партизаны или в ВСУ, выбивать з/п из оккупантов.
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Это логика типа- если будете мешать вору воровать, то он может пойти убивать..
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Стройными рядами,под вопли:"Путен веди вайска!!!"-В ПИЗДУ!
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Когда-то давно говорили "дамбас порожняк не гонит", "если наши шахтеры..." и прочую хрень.
Подумаем логически.
Что Вы скажете, если какой-либо министр отправит "в помощь" шахтерам 100 млн$ ?
Предатель и т.д.
В это же время уголь покупается по цене вротердам. Как? И вообще уголь покупают у террористов, которые за полученные деньги содержат террористов. КАК???
Между тем у нас в Украине война. Ладно бы покупали лишь уголь. ЧТО везут в вагонах в лаганду и дамбабве? Водила из ахметкиного конвоя вез рации...
Чем больше будут обэмы торговли с лугандой и дамбабве - тем сильнее они будут "ох...вать".
может безработным шахтерам пора повыгонять всяких МММщиков, наркоманов, бандюков и гопоту?
Свиноматки в виде плотницкага - типичный пример стандартного ублюдка.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Кто-то верит что это животное "исправиться"? Кто-то из местных жителей племени серьезно думает что эта жирная свинья заботилась РАНЕЕ о СВОИХ же людях? Нет. Оно всю жизнь крало, брало бабки. И таких уродцев там тысячи. Гопота с оружием ранее НЕ работала. А остались также и наркоманы, и алканавты. Вот всю эту срань пусть "славные" шахтеры пусть выгонят или угольком торгуйте внутри дамбабве и луганды. Вообще туда давно пора перестать поставлять воду и энергию.
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Шоколадное пуйло требует санкций от ЕС, Америки в отношении рашки, а сам торгует с рашистами и террористами...
ну не дибил он, не понимает, что цивилизованный мир видит его двуличие, враньё и цинизм?
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жебривський-а куда вы с питром пойдете когда вам под сраку дадут!!!!!!!!
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со сто процентной уверенность можно предположить, что побегут они в землю обетованную где обитает богоизбранный нарот.
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Логика такая давайте продолжать платить жизнями наших солдат, чтоб не уменьшился доход барыг, но барыгам надо учитывать теперешнее количество стволов на руках , быстро и про доходы забудут суки.
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Учите Уколовный Кодекс - пригодится...
Стаття 258-5. Фінансування тероризму (УК Украины)

1. Финансирования терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста или террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание террористической группы (организации), -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.

2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они повлекли иные тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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ПО ЭТИМ СТАТЬЯМ - МОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ ВСЮ ВЛАСТЬ УКРАИНЫ
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Точно! Давайте им еще доплату становим чтобы не пошли в Дырявую армию, как в Чечне откупимся! Пан Жебривский, это Вам не Пономарев часом подсказал эту мысль?
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шо то не пойму: шахтеры работающие на оккупированных территориях платят налоги Украине?
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нет. они никогда не платили да и сейчас не платят а живут на дотации с Украинского бюджета.
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"Андрій Смицький"Вся ця возня з "блокадою" схожа на вирішення чиїхось бізнес-інтересів. Хтось мабуть знову...." "Antipa Bogolubov"Вся ця возня з "блокадою" схожа на вирішення чиїхось бізнес-інтересів. Хтось мабуть знову ...." Урізноманітнюйте хоча б.
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Хай касками постукають, до Захерченка сходять, Ахмєтка хай в дудку погуде на їхню підтримку (там само, на своїй Батьківщині), "Дамбас ніхто не ставив раком" чи не так?
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Так отож, 90% тих, хто не зовсім ватний і має хоч краплю розуму давно залишили ту чорну діру.
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Жебривський так говорит потому что на нем ответственность. А когда ответственность за людей мыслишь по другому. А вот у зрадо@бов- беспредельщиков и воинственного криворожского Вомбата ноль ответственности, они могут себе позволить все что угодно. И даже первыми повизжать ,когда остынут батареи, шо это режим барыг геноцидит холодом украинцев и тут же всех позвать на Майдан валить злачиннувладу.
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т.е. это ответственость позволяет финансировать боевиков да? интересный подход к делу!!
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Ай кому-то схемы нарушают. Ой, кто-то уже заказал проект виллы в Испании, а тут челядь вмешивается.
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"Торговлю с оккупированными территориями Донбасса нужно урегулировать законодательно.Источник: http://censor.net.ua/n425174" - И..... сколько лет у нас идет война и сколько об этом говорят? Кто кому доктор
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Поки при владі такі як Жебрівський, ця війна ніколи не закінчиться.
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Если бы Украины объявила военное положение хотя бы в 2-х областях - то все жители этих территорий имели бы прова поехать в Европу (Германия , Австрия , др) как беженцы от войны и потребовать НА ЗАКОННЫХ основатиях у Меркель бесплатное размещение для жилья и 600 евро как беженцам .

Я думаю на такие условия поедут не только шахтёры , но и учителя и медики Киева.
Жебривский как и его сестра Филя - олигарх и член банды "пархатого кондитера".
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Це схоже поязнює його відмову йти на посаду в Київ - бабло.
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Кто то скажет , что выгодней для патриота Украины : 1)неделями , месяцами торчать на рельсах и удерживать грудью поезд , каждый раз наражаясь на зачистку зондр командой от власти . Или 2) действовать как партизаны : взрывать жд полотна , пустить пару ешелонов с углём под откос , это если власть станет упорствовать с ремонтом колеи .
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эффективнее будет взять в руки власть и провести "фонарную люстрацию"!
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то не люстрація, то ліхтарізація (фонарізація)
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Народ сам готовый на блокаду сепаратистов и оккупантов, быстрее война закончиться и это очевидно !
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А куда они пойдут?" -исключительно на...й.
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на цих тeриторіях є якась *народная власть*...типу захeрчeнко та плотніцкого...цe зараз до них питання...За окуповані тeриторіі відповідають окупанти...Ти, жeбрівський, кращe вимагай закон про окуповані тeриторіі....Вибрали б.ядь якусь імпотeнтну владу..
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Сейчас только вторая сила ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ и ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ БАТАЛЬОНЫ! СПАСУТ ГОСУДАРСТВО УКРАИНУ ! Просто много продажности просматривается со всех сторон
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Да, ну! О шахтёрах пекутся?!
А не о олигархах ли и их сверхдоходах?
О первом совсем не верится, а вот последнее очень даже, что правда!
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Та да . О всех людях Украины , отбирая у них последнее что бы кормить , поить и согревать террористов .
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Донбасский поэт Павел Беспощадный "Украине":
"В перекличке сирен и рулад соловьиных
Ты растила меня, ты меня берегла,
Ты мне больше, чем мать, благодать - Украина,
Ты к источнику песен меня привела.
У горняцких копров, терриконов высоких
Зазвенел твой птенец, твой воспитанник - сын,
Ты учила слагать меня нежные строки
И железные гимны горячих годин!
Украина моя, край любимый, певучий!
Непокорен и горд твой народ-богатырь,
Никакие разбойные черные тучи
Не затмят эту высь, эту даль, эту ширь!".
В этом стихотворении донбасский поэт Павел Беспощадный под "разбойничьими черными тучами" подразумевал триколорно-георгиевских мразей, которые в 1919 году шли войной на Донбасс, которые в период ВОВ в составе Вермахта убивали жителей Донбасса… Весной 2014 года они снова пришли на Донбасс...
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Ну й ну,взяти і визнати що фінансують ЛНР і ДНР , при цьому називають їх терористичними. Три роки фінансували , дали змогу створити боєздатну армію. І все це за рахунок українців яким намалювали захмарні ціни на енергоносії. В пору викласти для ознайомлення ціни на комунпослуги в ОРДЛО , які оплачує вся Україна.
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Мне показалось, или в этом посте мужской половой орган упоминается в каждом комментарии?
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українці платять за вугілля для ТЕС по ціні Ротердам+
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зарегистрированы тут, платят налоги тут

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чем же тогда занимается тамошнее Министерство налогов и сборов???
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А если шахтеры вражеские ? Ясное дело куда пойдут - нахуй.
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Как же куда?,-стройными рядами на референдум....,а потом в одно известное всем место...
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А могут организовать крестный ход на могилки погибшим на донбасе,что бы поклонится им и попросить в родных прошения.....
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Штаб блокади торгівлі з окупантамиНАСТУПНИЙ КРОКМи відкрили другий пункт блокади фінансування тероризму та торгівлі з окупантами. Це станція Світланово. Новий редут знаходиться всього в декількох километрах від лінії зіткнення з російськими окупантами. Тому більшу частину часу витрачаємо на інженерне обладнання місцевості. Далі буде.Слава Україні!Так ветерани війни за Незалежність відповіли на загрози силового протистояння і порушення кримінальних справ розширенням географії блокади.Бійтесь, суки.Показать перевод
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без света тепла посидите станет не ...
а, и без интернета
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а то, патриотизм, а вернее дурь пропагандой навеянную как рукой снимет, в первые же сутки, это тут легко писать бред, посмотрите
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а вопрос - кто платит этим уродам активистам за эти акции, это понятно, так что этот вопрос не считается, второй вопрос -почему эти долпанные активисты во главе с порасюком и семенченко (в девичестве гришина) до сих пор не в тюрьме за попытку теракта , угрозы энергобезопасности страны? я понимаю передел всё такое, но
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никто( .. а почему вы спрашиваете, а у вас есть предложение? договоримся, мне поговорить причём абсолютно на разные темы, в разные стороны, а если политические то в любую сторону, совершенно беспринципна в этом, они мне все дороги
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Красиво. Ой, красиво вскрыла блокада всех "заинтересованных". Хоть бы соотечественники на ус мотали, на будущее.
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По - чесноку...Я вот чавото не готов с "кармильцами" салом делитца...
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На войне как на войне! А Украина воюет во всех отношениях со страной-агрессором за свою Независимость и за свое дальнейшее существование как Независимая Держава! И хватит уже "пургу гнать" со своими "ато" и "там наши люди"! Что значит "зарегестрированы тут", "налоги платят тут"? А работают там и деньги получают там! И не факт, что всю свою "зарплату" такой "шахтер" полностью получит на руки и потратит только на свою семью! Хватит ху@ней заниматься, "заботливые"! Наши люди живут в Украине, работают тут, налоги платят тут и деньги тратят тут, а не производят все эти действия на оккупированных территориях! Жебривский, ты со своими друзьями порошенко и Ко уже "заигрались" с этим "ато", - причем очень сильно! Вы понимаете, что вы на крови Патриотов Украины делаете свой "бизнес" или не понимаете?! Вы понимаете, идиоты, что у людей уже "нервы не в пи@ду"? Вы понимаете, что очень скоро о всех ваших "бизнесах" в зоне боевых действий узнают как все граждане Украины, так и мировая общественность? Вы отдаете себе отчет, что еще "чуть - чуть" и страна погрузится в хаос, который по своим масштабам станет намного "круче", чем сто лет назад? Вы что, идиоты, совсем страх потеряли?! Зря!!! Потому как совсем скоро ни тебя, ни твоего "патрона" от гнева людей, "простых украинцев", не спасет никто и судить вас за все ваши "деяния" будет не "соломенский суд", а суд Линча! Неужели не понятно, что при "большом шухере" у "шестерок" "великих людей" всегда срабатывают инстинкт самосохранения и принцип "своя рубашка ближе к телу"?! Неужели ничего из этого вам не понятно?! Или вы уверовали в свою "недоторканність"? Если да, то тогда вам действительно надо оформляться на лечение в "дурдом", - пока не поздно! Для вас не поздно! "Дебилы, бля..."
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Шахтёры? Так они погудят- ведь этого достаточно.
Проверено Ахметовым.
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Как куда? На ЙУХ. К чему нам проблемы их шахтеров. Мы же покупаем уголь из Роттердама. Не так ли, пан Жебривский?
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Только что эта сука-тука орала по 112, что силовики все разблокируют и добрабатам пипец, на всех уголовные дела уже луцик завел... вот урод...
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Те кто сейчас выступает против блокады террористов считаю врагами Украины. Объясню.
1. Любые торговые операции с временно оккупированными территориями - это всегда (!!!) плюс в сторону боевиков (деньгами, материалами для минометов и ремонта техники и т.п.). Эти уроды ПЫТАЮТ и УБИВАЮТ наших самых лучших ЛЮДЕЙ. А мы их спонсируем? Что за куйня????
2. На любой войне ВСЕГДА страдает мирное население. Это аксиома. И говорить о том что из-за блокады пострадают мирные (и не только, кстати) жители - это ложь. Они страдают не из-за блокады. Они страдают из-за войны В ЦЕЛОМ.
3. Куда пойдут безработные шахтеры... Жаль нельзя выматериться в полный голос... В ВСУ, МЛЯ!!! НА КОНТРАКТ ХОТЯ-БЫ (если бабло важнее всего) !!! ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ ОТ ГНОЙНОЙ ЗАРАЗЫ ВОНЯЮЩЕЙ "РОССИЙСКИМ ДУХОМ". Если этим "гражданам" пох на Украину, то почему Я и МОЯ СЕМЬЯ должны беспокоиться о том как они живут???
Эй, правительство, вы вообще охренели????
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не написал о угрозе блокады "энергетической безопасности"...
1. Как относится кварцевый песок или металлопрокат, идущие эшелонами, к этой самой "безопасности"???
2. Жебривский - ты дэбил. Потому что уголь можно купить не только донецкий. Ты не знал? Тогда что ты явно не на своем месте.
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Да все он знает . Но деньжата в другом месте к его рукам не прилипают . Вот и все объяснение .
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Зашевелился змеюшник, запищали гады... Дескать, где теперь брать уголь, в другом месте дороже будет. Вы упыри, сегодня сделали для украинцев такую коммунальную плату, что 50 грн. туда, сюда уже ничего не решит, но в данном случае, ваше шевеление говорит только об одном, что вы свой карман ставите выше жизней молодых парней, которые (не вас уродов, с вами ясно) украинскую землю защищают.
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пусть шахтеры с ахметкой и его дружком поросенко - едут в липецк..
совести нет у этих жебривский, поросенков, гнуссманов..
пусть Патриоты взрывают эшелоны и власть вальцмана, который торгует с террористами..
все равно - Украине ничего не перепадает, поросенки-ахметки - всю прибыль кладут себе в карманы..
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Мне даже интересно стало это про каких шахтеров торочит Жебривский если по словам кремлевского Х-ЙЛА они все нахдятся в рядах террористических организаций днр и лнр и если он сомневается то пусть послушает новости рашовского телевидения и тогда совсем по другому Жебривский запоет.
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Жебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"

Мы готовы. Хотя не пойму - каким боком это украинцев касается. Куда они пойдут? Да куда должны были с самого начала идти - освобождать свою землю от орков.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖебривский о блокаде оккупированных территорий Донбасса: "Готовы ли мы к тому, что шахтеры останутся без работы? А куда они пойдут?"
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