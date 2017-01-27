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Все про:армия РФ (5967) Донецк (7234) Минобороны РФ (387) Тымчук (1291)

 Делегация Генштаба ВС РФ в ближайшее время посетит оккупированный Донецк, - ИС

Делегация Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в ближайшее время посетит оккупированный Донецк.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Командование "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в г. Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским М.Ю.", - написал он.

По его словам, цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

Вместе с тем, Тымчук напомнил, что руководство и обеспечение "армейских корпусов" российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ.

"Генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины", - добавил руководитель группы ИС.

Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.

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Похоже на офицальное объявление войны со стороны РФ...
Господин главнокомандующий, а что там насчет введения военного положения согласно требований ст.4 ЗУ про оборону?
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Такие проверки обыденное дело. Много мародерства и грабежей местных жителей со стороны ВС РФ, дезертирство. Вот и инспектируют свои оккупационные войска время от времени.
Последний раз в декабре были, сняли кое кого из руководства оккупантов, теперь вот снова приехали.
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ну а что ж не ездить. наши ж не могут точными ракетами о которых столько слов о турчиты-припездячить этот карнавал.
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Денис Казанський ‏@den_kazansky 22 янв.

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Вот вам немного свеженькой Абхазии 2017 года. Много фото. Разруха на любой вкус. Донбассу смотреть в первую очередь http://deniskazansky.com.ua/kak_vygladit_abhazia_v_2017_godu/ …
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Интересно, делегация Генштаба ВС Украины посетит передовую или будут наблюдать с Киева.
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Похоже нет в Украине не генштаба не президента, которые могут отстаивать суверенитет страны .
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Не забывайте, что ордло это территория Украины. Любая делегация иностранного государства должна запрашивать разрешение на такой визит. Посещение без разрешения территории Украины приравнивается к нарушению границы, что есть уголовное преступление. Ждем реакции МИДа и других госорганов Украины.
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Приїзд представників Генштабу ЗС РФ на окуповані території може засвідчити лише про існуючу з 2914 року пряму агресію рашки проти України...І тут вже ніякі відмазки на кшталт Іхтамнет не проканають...Що там далі буде поживемо побачимо.😕😕😕
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Основная цель водку жрать и девок "портить" (и возможно, что не только девок!), всё остальное - официальное прикрытие этой "стратегии"!
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Про "не только девок":
Какую страну просрали!
Американский историк Дан Хили в своей книге «Гомосексуальное влечение в революционной России» говорит, что бурный расцвет гомосексуализма в России был вызван крепостничеством. «Однополый эрос между мужчинами отражал модель доминирования и подчинения».

Хили подробно описывает т.н. «Артель развратников» - гильдию профессиональных гомосексуалистов, практиковавшую в больших городах в банях. Исследованием этой гильдии занимался врач-венеролог Тарнавский. Он даже несколько идеализировал профессиональных гомосексуалистов: «Молодые банщики (кинеды) очень сообразительны, что сумели сделать бани местом хорошего заработка. Ещё снисходительнее простой человек относится к предложению врождённых или старческих кинедов. Три четверти банщиков за деньги соглашаются быть активными педерастами». В мужской проституции Тарнавский видел экономические начала, точнее - ужасающую бедность, толкавшую низшие сословия к продаже своего тела.
...
далее --> http://potsrealizm.livejournal.com/336699.html
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДелегация Генштаба ВС РФ в ближайшее время посетит оккупированный Донецк, - ИС
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