 Делегация Генштаба ВС РФ в ближайшее время посетит оккупированный Донецк, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"Командование "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в г. Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским М.Ю.", - написал он.
По его словам, цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке соблюдаются строгие меры секретности.
Вместе с тем, Тымчук напомнил, что руководство и обеспечение "армейских корпусов" российских оккупантов на Донбассе осуществляется через Центр территориальных войск ЮВО ВС РФ.
"Генерал-лейтенант Теплинский осуществляет непосредственное руководство войсками оккупантов на Донбассе и несет личную ответственность за ведение боевых действий на территории Украины", - добавил руководитель группы ИС.
Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.
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Господин главнокомандующий, а что там насчет введения военного положения согласно требований ст.4 ЗУ про оборону?
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Последний раз в декабре были, сняли кое кого из руководства оккупантов, теперь вот снова приехали.
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Вот вам немного свеженькой Абхазии 2017 года. Много фото. Разруха на любой вкус. Донбассу смотреть в первую очередь http://deniskazansky.com.ua/kak_vygladit_abhazia_v_2017_godu/ …
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Какую страну просрали!
Американский историк Дан Хили в своей книге «Гомосексуальное влечение в революционной России» говорит, что бурный расцвет гомосексуализма в России был вызван крепостничеством. «Однополый эрос между мужчинами отражал модель доминирования и подчинения».
Хили подробно описывает т.н. «Артель развратников» - гильдию профессиональных гомосексуалистов, практиковавшую в больших городах в банях. Исследованием этой гильдии занимался врач-венеролог Тарнавский. Он даже несколько идеализировал профессиональных гомосексуалистов: «Молодые банщики (кинеды) очень сообразительны, что сумели сделать бани местом хорошего заработка. Ещё снисходительнее простой человек относится к предложению врождённых или старческих кинедов. Три четверти банщиков за деньги соглашаются быть активными педерастами». В мужской проституции Тарнавский видел экономические начала, точнее - ужасающую бедность, толкавшую низшие сословия к продаже своего тела.
...
далее --> http://potsrealizm.livejournal.com/336699.html
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