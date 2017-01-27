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Все про:переговоры (3055) Песков (554) Путин (20668) Трамп (558)

 Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января, - Песков

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина запланирован на субботу, 28 января.

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

"Да, я подтверждаю это", - сказал Песков.

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Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что первый телефонный разговор Трампа, вступившего 20 января в должность президента США, с Путиным состоится в субботу.

В четверг Трамп в интервью телекомпании Fox News сказал, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства. "Он (Путин) позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем", - сказал Трамп.

Смотрите также: "Вы думаете, его убил Путин? Это совершенно глупый разговор! Я не хотел бы продолжать. Вы - расисты", - кремлевский пропагандист Дугин прервал интервью ВВС после вопроса о Немцове. ВИДЕО

В этом же интервью он отметил, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам. "Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - заявил Трамп.
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Неужели будут в засос целоваться используя провода?
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У них общего только в том, что у обоих молодые жены и оба любят собак. Больше говорить не о чем
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Молодые жены - это прекрасно, но с этим надо что то делать
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Али, тут вопрос индивидуальных предпочтений. Мосье пукен может например озаботиться табуреточкой, чтобы успешно дотягиваться до трусоф возлюбленной. Сэр трампон, к примеру, может съесть за раз пару упаковок виагры, чтобы быть на "коне". Словом трудно предположить, что у них в трусах, а тем более на уме
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Та найдут они о чем поговорить. Например что делать со страной возрождающегося фашизма.
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Это вы про россию? Так она уже фашистская.
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А со страной процветающего ничего делать не станут?
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"Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - я знаю других в россии, а ключевое слово если (к ноге холопы в россии).
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Nu zaraza, bamper pocarapal - kuda smotrit prokladka mezjdu sedenijem i ruljom.
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Два старых импотента еще бы в домино сыграли,что у Трампа жена грустная,от окурка вообще сбежала .
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пусть уже по Донбассу скорей решат. И Петю нашего позовите, пусть тоже поучавствует, а то действительно некрасиво получится.
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Таке враження, що це питання вони вже вирішили................... Просто його оголосять - чуть пізніше.......
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Хочемо ми цього чи ні а схоже, що відносини між США і Росією - будуть покращуватись............
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два хуйла по телефону попиздят. У них скайпа нет? Или в рожу по телефону не плюнешь? Любви там не будет. Потому, что хуйла-два.
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Напоминает очень предыдущую комбинацию:

Янукович-Путин.

Тока теперь Янукович богатый, а Путен - бедный
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2009 год. Обамыч звонит Путлеру :
-Обама : Перезагрузка,Перестройка Ускорение .что там твой коооператив Озеро,дышит?может помочь стройматериалами или другим гоффном?
-Путлер : Обамыч, мне бы Ымперию сцувецкую вернуть и быдло в стойло,ты не против?
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Фабрис Потье сообщил, что тема снятия антироссийских санкций, возможно, будет обсуждаться в ходе телефонных переговоров Трампа как с Владимиром Путиным, так и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТелефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января, - Песков
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