 Телефонный разговор Трампа и Путина состоится 28 января, - Песков

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
"Да, я подтверждаю это", - сказал Песков.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что первый телефонный разговор Трампа, вступившего 20 января в должность президента США, с Путиным состоится в субботу.
В четверг Трамп в интервью телекомпании Fox News сказал, что вскоре сможет поговорить с лидером российского государства. "Он (Путин) позвонил мне, когда я одержал победу. Мы еще не побеседовали. Но, как я понимаю, вскоре побеседуем", - сказал Трамп.
В этом же интервью он отметил, что улучшение отношений между США и Россией пойдет на пользу обоим государствам. "Я не знаю Путина. Но если мы поладим с Россией, то это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас, - заявил Трамп.
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Янукович-Путин.
Тока теперь Янукович богатый, а Путен - бедный
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"После трехчасового катания пермячки в автобусе с инсультом и ее последующей смерти возбуждено уголовное дело"
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-Обама : Перезагрузка,Перестройка Ускорение .что там твой коооператив Озеро,дышит?может помочь стройматериалами или другим гоффном?
-Путлер : Обамыч, мне бы Ымперию сцувецкую вернуть и быдло в стойло,ты не против?
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