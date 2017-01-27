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Все про:Западная Украина (42) Киев (15937) погода (2368) снегопад (596) ГСЧС (674)

 Синоптики предупреждают украинцев о снеге и тумане, - ГСЧС

ГСЧС предупреждает граждан о тумане в западных областях Украины и снеге в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Так, по прогнозам "Укргидрометцентра", в ближайшие три часа 27 января в Киеве снег достигнет 3 мм, ожидается прирост снега 3-4 см.

Также, по прогнозам синоптиков, 27 января утром в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие гололедицы 1 711 киевлян получили травмы в 2016 году

"Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко позитивно оценивает работу коммунальных служб по уборке снега.

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не знаю про снег и туман. у нас температура за сутки опустилась с -1 до -20. с ветром.... брррр
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По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 января самая высокая температура днем была +11,1 в 1991г., самая низкая ночью -32,9 в 1950г.

В четверг, 12 января, в Украине синоптики прогнозируют небольшой снег, днем в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях 9-14° мороза; днем в большинстве областей 0-5° мороза, в Приазовье до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.
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Доброго ранку, гарного настрою й приємного закінчення тижня, панове!


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Цитата дня

Губернатор Саратовской области попросил рабочих на местном радиоприборном заводе начать выпускать iPhone 8.

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Синоптик - Цензору Нет . Цензор Нет - лента новостей ..... А шо, других уже нет.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСиноптики предупреждают украинцев о снеге и тумане, - ГСЧС
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