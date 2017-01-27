 Синоптики предупреждают украинцев о снеге и тумане, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Так, по прогнозам "Укргидрометцентра", в ближайшие три часа 27 января в Киеве снег достигнет 3 мм, ожидается прирост снега 3-4 см.
Также, по прогнозам синоптиков, 27 января утром в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидается туман, видимость 200-500 м.
"Уважаемые граждане! Будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко позитивно оценивает работу коммунальных служб по уборке снега.
2465 10
Киев оштрафовал 552 предприятия за неубранный снег(39)
На дорогах Хмельницкой, Закарпатской и Кировоградской областей ситуация критическая, - полиция. ИНФОГРАФИКА(9)
Госпродпотребслужба о дымке в Киеве: Явление безопасное, но источников загрязнения нужно избегать(20)
90% снегоуборочной техники - это машины в возрасте 30-50 лет, - Омелян(83)
У середу почнеться крен у бік зими(0)
В Карпатах ожидаются лавины, - ГСЧС(17)
Из-за погодных условий обесточены 55 населенных пунктов в двух областях, - ГСЧС(10)
Ответить
В четверг, 12 января, в Украине синоптики прогнозируют небольшой снег, днем в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега.
На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях 9-14° мороза; днем в большинстве областей 0-5° мороза, в Приазовье до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
В Киеве - небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Губернатор Саратовской области попросил рабочих на местном радиоприборном заводе начать выпускать iPhone 8.
Ответить
Ответить