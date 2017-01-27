 Контрабанда табака: украинец вез в Италию 3000 пачек сигарет

В Закарпатской обл. таможенники на посту "Лужанка" обнаружили в украинца сигареты на сумму 67 тыс. грн, которые он пытался вывезти в Италию, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Мужчина направлялся по своим делам в Италию на автомобиле, выбрав форму прохождения таможенного контроля"зеленый коридор".
При пересечении границы мужчина отрицал наличие каких-либо товаров, в том числе подлежащих декларированию, а также сообщил, что никаких скрытых от таможенного контроля товаров не перемещает.
После углубленного таможенного досмотра, в автомобиле обнаружили спрятанные в тайнике блоки сигарет с акцизными марками Украины общим количеством 3000 пачек.
Сигареты и транспортное средство были изъяты. Составлен протокол о нарушении таможенных правил, по ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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