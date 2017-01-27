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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:украинцы (1736) Эстония (461) заробитчане (114) эмиграция (92)

 Украинцы в 2016 году составили 57% трудовых мигрантов в Эстонии

В 2016 году Департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1807 гражданам третьих стран. 1030 из них — граждане Украины. При этом по трудовой визе в 2016 году работали 1226 украинцев, большинство из которых занимались установкой оборудования, а также были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов.

Об этом сообщает портал err.ee, передает Цензор.НЕТ.

Больше всего в Эстонию приехало граждан Украины, они составили 57% от общего количества трудовых мигрантов, получивших вид на жительство (1030 человек). Стоит отметить, что и в прошлые годы приток украинцев составлял большую часть мигрантов (60% - в 2015 году, 57% - в 2014).

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На втором месте в топе трудовых мигрантов находятся россияне: в 2016 году в Эстонию переехало 302 человека, что составило 14% от общего числа. В последние годы приток россиян постепенно снижался (в 2015 году они составляли 15%, в 2014 - 17%).

Но не все выбирают долгосрочное трудоустройство, многие приезжают по краткосрочной рабочей визе.

В 2016 году по трудовой визе на работу продолжительностью до шести месяцев в год в Эстонию из третьих стран приехало 1500 человек. Из них граждан Украины было 1226 человек, что составило 82% от общего количества зарегистрировавшихся. В 2015 году их было в два раза меньше (678 человек). Из России на временную работу в 2016 году приехало 127 человек (8% от общего количества).

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Руководитель бюро миграции Департамента полиции и погранохраны Майге Лепп отметила в комментарии, что по трудовым визам большое число граждан Украины прибывает на работу в секторы и на должности, где требуются, например, узкопрофильные специалисты.

"Если говорить о гражданах Украины, приехавших в Эстонию на работу, то больше всего среди них работников, занимающихся установкой оборудования, и квалифицированных рабочих, занятых на предприятиях, связанных со строительным сектором и судоремонтом, а также сезонных рабочих, которые были заняты в сельскохозяйственном секторе", - сказала Лепп.

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"Среди граждан Украины, получивших вид на жительство, выросло также число людей, приехавших в Эстонию на работу в статусе ведущего специалиста", - добавила руководитель бюро миграции.
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Розбігаються "чомусь" жителі України - хто куда лише може...........
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действительно, очень странно, ведь всё так прекрасно
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А что я опять не так сказала?)) Или реальность расходится с твоими ванильными придумками?
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Впевнений, що українці не волатимуть "Естоніянаш!".
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Потому что моментально выхватят)))) И на родину))))
А с пустыми руками никак-детки кушатки хотят)
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Панамские барыги планомерно выживают граждан из страны.
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"Украинцы в 2016 году составили 57% трудовых мигрантов в Эстонии"

1. Патаму-штааа лучше, чем азиопы.
2. Патаму-штааа эстонцы, наконец, уловили разницу между украинцами и ордой, которую раньше сами украинцы штятельно скрывали.
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для граждан третьих стран
звучит гордо
что то мне кажется что еще три года назад Украину к третьим странам не причесляли
и это заявляет страна с населением 1300 000 человек
молодец Петр Алексеевич, хорошо съездил!
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Крэпкие хазяйственники не хотят платить даже минималку ,предпочитают ..работника на месяц.. ,месяц отработал не заплатили и уволили ,следующего взяли Так что учитывая нехватку рабочей силы в Восточной Европе скоро одни пенсы остануться у нас
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грустно.... ... бежит народ из чоколядного королевства............
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Разъедутся все молодые украинцы, способные защищать и развивать Украину. Что будет дальше? Умные люди понимают уже сейчас...
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"Украинцы в 2016 году составили 57% трудовых мигрантов в Эстонии"

Как вижу, паны-критиканы не дюже хорошо разбираются в отличиях трудовой миграции от эмиграции.
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