"Украинцы в 2016 году составили 57% трудовых мигрантов в Эстонии"

Об этом сообщает портал err.ee, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего в Эстонию приехало граждан Украины, они составили 57% от общего количества трудовых мигрантов, получивших вид на жительство (1030 человек). Стоит отметить, что и в прошлые годы приток украинцев составлял большую часть мигрантов (60% - в 2015 году, 57% - в 2014).
На втором месте в топе трудовых мигрантов находятся россияне: в 2016 году в Эстонию переехало 302 человека, что составило 14% от общего числа. В последние годы приток россиян постепенно снижался (в 2015 году они составляли 15%, в 2014 - 17%).
Но не все выбирают долгосрочное трудоустройство, многие приезжают по краткосрочной рабочей визе.
В 2016 году по трудовой визе на работу продолжительностью до шести месяцев в год в Эстонию из третьих стран приехало 1500 человек. Из них граждан Украины было 1226 человек, что составило 82% от общего количества зарегистрировавшихся. В 2015 году их было в два раза меньше (678 человек). Из России на временную работу в 2016 году приехало 127 человек (8% от общего количества).
Руководитель бюро миграции Департамента полиции и погранохраны Майге Лепп отметила в комментарии, что по трудовым визам большое число граждан Украины прибывает на работу в секторы и на должности, где требуются, например, узкопрофильные специалисты.
"Если говорить о гражданах Украины, приехавших в Эстонию на работу, то больше всего среди них работников, занимающихся установкой оборудования, и квалифицированных рабочих, занятых на предприятиях, связанных со строительным сектором и судоремонтом, а также сезонных рабочих, которые были заняты в сельскохозяйственном секторе", - сказала Лепп.
"Среди граждан Украины, получивших вид на жительство, выросло также число людей, приехавших в Эстонию на работу в статусе ведущего специалиста", - добавила руководитель бюро миграции.
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А с пустыми руками никак-детки кушатки хотят)
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1. Патаму-штааа лучше, чем азиопы.
2. Патаму-штааа эстонцы, наконец, уловили разницу между украинцами и ордой, которую раньше сами украинцы штятельно скрывали.
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звучит гордо
что то мне кажется что еще три года назад Украину к третьим странам не причесляли
и это заявляет страна с населением 1300 000 человек
молодец Петр Алексеевич, хорошо съездил!
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Как вижу, паны-критиканы не дюже хорошо разбираются в отличиях трудовой миграции от эмиграции.
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