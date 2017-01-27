 Печерский райсуд изберет меру пресечения для задержанного за мошенничество помощника нардепа

Сегодня, 27 января, в Печерском районном суде Киева состоится заседание в ходе которого будет избрана мера пресечения для помощника народного депутата от Радикальной партии Алексея Бевзюка, которого подозревают в мошенничестве. Об этом на своей странице в Facebook заявил Станислав Коломиец, помощник народного депутата Игоря Мосийчука.

"Выдвинутые ему обвинения в мошенничестве смешные, сфабрикованное дело не выдерживает критики: никаких видео или фото-доказательств, никаких свидетелей, все доказательства - это показания одного, явно заинтересованного человека - подставного заявителя", - заявил Станислав Коломиец.

По словам помощника нардепа от Радикальной партии, задержание Алексея Бевзюка связано с его борьбой с незаконным игральным бизнесом. "Кто-то в погонах очень хочет прекратить деятельность Бевзюка по борьбе с игорным бизнесом", - заявил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины совместно с Нацполицией Украины задержала помощника одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии Олега Ляшко за мошенничество. Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, помощник народного депутата требовал у предпринимателя 200 тысяч гривен обещая взамен оказать содействие в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к Интернету.

Как заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка - помощника народного депутата Алексея Кириченко.