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 Политика Украины
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Все про:суд (19942) ГФС (2286) Радикальная партия (279) помощник депутата (1)

 Печерский райсуд изберет меру пресечения для задержанного за мошенничество помощника нардепа

Соратники Алексея Бевзюка считают, что дело сфабрикованнно.

Сегодня, 27 января, в Печерском районном суде Киева состоится заседание в ходе которого будет избрана мера пресечения для помощника народного депутата от Радикальной партии Алексея Бевзюка, которого подозревают в мошенничестве. Об этом на своей странице в Facebook заявил Станислав Коломиец, помощник народного депутата Игоря Мосийчука.

"Выдвинутые ему обвинения в мошенничестве смешные, сфабрикованное дело не выдерживает критики: никаких видео или фото-доказательств, никаких свидетелей, все доказательства - это показания одного, явно заинтересованного человека - подставного заявителя", - заявил Станислав Коломиец.

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По словам помощника нардепа от Радикальной партии, задержание Алексея Бевзюка связано с его борьбой с незаконным игральным бизнесом. "Кто-то в погонах очень хочет прекратить деятельность Бевзюка по борьбе с игорным бизнесом", - заявил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины совместно с Нацполицией Украины задержала помощника одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии Олега Ляшко за мошенничество. Как пояснили в пресс-службе Генпрокуратуры, помощник народного депутата требовал у предпринимателя 200 тысяч гривен обещая взамен оказать содействие в осуществлении хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к Интернету.

Как заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ГПУ задержала по обвинению в мошенничестве Алексея Бевзюка - помощника народного депутата Алексея Кириченко.

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Анакдот о ляжковцах...В прямом смысле..

Мадам!
Смогли бы Вы полюбить радикала?
- Ради чего?!...
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Домашний арест без права переписки и ношения кандалов.
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Объявление.
Аукцион по избранию меры пресечения состоится 27 января, в здании Печерского суда.
Пользователем карт Приватбанка предоставляется скидка 5%.
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Главное что их всех устраивает что коррупционеры до избрания меры пресечения могут сбежать. Свои же, хуле.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПечерский райсуд изберет меру пресечения для задержанного за мошенничество помощника нардепа
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