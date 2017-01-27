 Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, - там из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.
"Из 120-мм артиллерии утром обстреляли Лебединское, а также из танка и 82-мм минометов. По Широкино также стреляли из 120-мм минометов. На донецком направлении из 120-мм минометов была обстреляна Авдеевка. На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов боевики вели огонь по Новозвановке", - сообщил Матюхин.
По его словам, с полуночи и до сих пор пострадавших нет. Украинские военные открывают огонь в ответ на обстрелы.
Как сообщалось ранее, в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, зафиксировано 63 обстрела боевиков.
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Ти такий розумний - чому тут сидиш?
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Они то-то сделали,там обстреляли, сям танк и БМП с Градом, столько-то украинских воинов убили, столько-то ранили.
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сегодня, 27 января 2017
Украина отказалась отодвигать позиции ВСУ, расположенные в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции. Об этом по итогам видеоконференции Контактной группы заявил уполномоченный представитель ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета республики Денис Пушилин.
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75 тисяч росіян у шалений мороз залишились без тепла
сьогодні 01:55
Понад 75 тисяч жителів російської Пензи залишилися без тепла та гарячої води внаслідок прориву трубопроводу. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС РФ, на тепломагістралях міста сталися гідроудари, в результаті чого утворилися три прориви у трубопроводах і розпочалася зупинка теплопостачання.
За попередньою інформацією, гідроудар стався через аварію на місцевій ТЕЦ-1, однак у Міненерго Росії це спростували. Зауважимо, що зараз у Пензі спостерігається 20 градусів морозу.
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поменяй на что нибудь приличное
и общайся на здоровье
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идиоты, пля...
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за редким исключением (пашинский)
им же его выдали Украину защищать? или свои жирные жопы?
каждого депутата на неделю в АТО на передок
поднимать моральный дух наших бойцов
уверен бойцам понравится
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https://www.youtube.com/watch?v=R7a2BSgppU0
Немного ночных кошмаров от Украины для российских зеленых человечков. 2С7 «Пион» Расконсервация
https://www.youtube.com/watch?v=W9DJv-Uoa7g
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Вот примерно как выглядит диалог украинца и роисянина на Твиттере.И так по любому вопросу с некоторыми интерпретациями.
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