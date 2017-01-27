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 Происшествия
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 Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин

Ситуация в зоне АТО начала обостряться, за ночь было зафиксировано 9 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.

Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении, - там из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

"Из 120-мм артиллерии утром обстреляли Лебединское, а также из танка и 82-мм минометов. По Широкино также стреляли из 120-мм минометов. На донецком направлении из 120-мм минометов была обстреляна Авдеевка. На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов боевики вели огонь по Новозвановке", - сообщил Матюхин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия ОБСЕ зафиксировала 596 взрывов на Донбассе 24 января

По его словам, с полуночи и до сих пор пострадавших нет. Украинские военные открывают огонь в ответ на обстрелы.

Как сообщалось ранее, в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих, зафиксировано 63 обстрела боевиков.
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Где наш главнокомандующий и генштаб, наверное на передовой
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Нет.Разруливают ситуацию с контрабасом .это сейчас важнее.
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Найкращий генерал Вермахта під час Другої світової війни майже ніколи не лишав штаб і подав у відставку коли Гітлер не дозволв йому нарешті зайти в Ленінград і припинити голод. Найкращий менеджер Сталіна - Берія майже ніколи не виїжджав Москви! А наш верхвонний голвнокомандуючий постійно в вояжах по закордонах!
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Потрібна якісна безпілотна розвідка для наведення на артилерію та РСЗО противника! Потрібно створити новий род військ - батальйони та бригади безпілотної авіації які будуть постійно тримати в небі над фронтом сотні безпілотних апаратів і наводити на цілі нашу артилерію! Скільки можуть волонтери їздити в АТО на розвідку, коли вже Генштаб та МО почнуть створювати нові підрозділи?
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О! Яка розумна людина!
Ти такий розумний - чому тут сидиш?
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А как сменилась география вояжей.В Европе с ним говорить не хотят.А главное,случись, что в стране,он не при делах.Так Горбачев действовал в свое время.
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чего они там забыли? Идет позиционная война, так может продолжаться много лет.
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Стратег? А в окопах под артом без ответки как?
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наши охватывают кольцом Коминтерново, при поддержке артиллерии. Бой идет третьи сутки.
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Это наша земля. А всякая падаль из секта "хуйло введи" должна быть уничтожена
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В чем? что под артом? Карту конфликта 14 г глянь. Грады да смерчи из-за поребрика по нашим били а вответ тишина. Нормально?
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да вы спросите тех кто воюет, стреляют они в ответ или тупо прячутся? Причем тут карта 14 года.
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Только ничего не предпринимайте! Атопутиннападет.
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Наши спикеры вовсе не спикеры АТО, а спикеры славных ополченцев.
Они то-то сделали,там обстреляли, сям танк и БМП с Градом, столько-то украинских воинов убили, столько-то ранили.
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тогда читайте сепарские новости
сегодня, 27 января 2017

Украина отказалась отодвигать позиции ВСУ, расположенные в непосредственной близости от Донецкой фильтровальной станции. Об этом по итогам видеоконференции Контактной группы заявил уполномоченный представитель ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета республики Денис Пушилин.
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Вот так, постепенно, все хохлы и вымерзнут...

75 тисяч росіян у шалений мороз залишились без тепла

сьогодні 01:55

Понад 75 тисяч жителів російської Пензи залишилися без тепла та гарячої води внаслідок прориву трубопроводу. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС РФ, на тепломагістралях міста сталися гідроудари, в результаті чого утворилися три прориви у трубопроводах і розпочалася зупинка теплопостачання.
За попередньою інформацією, гідроудар стався через аварію на місцевій ТЕЦ-1, однак у Міненерго Росії це спростували. Зауважимо, що зараз у Пензі спостерігається 20 градусів морозу.
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помнится мне, г-н президент обещал возвращение тяжёлого вооружения в случае обострения ситуации. или снова обманул?
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флаг твой глаза режет
поменяй на что нибудь приличное
и общайся на здоровье
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А ОБСЕ утверждает, что всё наоборот. Врут небось.
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точно, кацап, усё наоборот токмо еще хлеще стало, ежели так пойдет, давече то и снизу вверх!

идиоты, пля...
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Что-то неслышно Юли и заявлений типа,что не стреляйте, не провоцируйте Путина, отходите в глубь страны. И вообще, почему не видно депутатов на передовой. Сейчас здесь решается судьба Украины
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а в это время у кого то дома ржавеет наградное оружие
за редким исключением (пашинский)
им же его выдали Украину защищать? или свои жирные жопы?
каждого депутата на неделю в АТО на передок
поднимать моральный дух наших бойцов
уверен бойцам понравится
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Неутешительные прогнозы: что ждет Россию и ЛДНР в 2017 году? - Гражданская оборона, 10.01.2017
https://www.youtube.com/watch?v=R7a2BSgppU0
Немного ночных кошмаров от Украины для российских зеленых человечков. 2С7 «Пион» Расконсервация
https://www.youtube.com/watch?v=W9DJv-Uoa7g
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Ronin ‏@ligovs 2 ч.2 часа назад

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Вот примерно как выглядит диалог украинца и роисянина на Твиттере.И так по любому вопросу с некоторыми интерпретациями.
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Уроды моральные.Люди гибнут,а они рассуждают выгодно-не выгодно торговать.
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А где пэдро? тут на воскресение конкретный замес намечается, а он в бега подался))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин
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