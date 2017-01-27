 Россия должна освободить арестованных Курбединова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий, - Freedom House

Об этом говорится в заявлении Freedom House по поводу задержания двух ведущих адвокатов по правам человека в Крыму, Николая Полозова и Эмиля Курбединова, а также одного из их клиентов, активиста Сейрана Салиева, передает Цензор.НЕТ.
"Россия должна освободить Курбендинова и Салиева и начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий", - сказал Роберт Герман, вице-президент Freedom House по международным программам.
"Постоянные нарушения российскими силами основных правовых принципов превратили Крым на территорию, где базовые права человека больше не соблюдаются, и где осталось очень мало надежды на возможность законного обжалования произвола со стороны сил безопасности", - подчеркнули в организации.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в "суде" интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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"Не мечите бисер перед свиньями", правозахисники. Чи вам цього не дано зрозуміти?
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