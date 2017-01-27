 В НКРЭКУ анонсировали изменения в платежках за газ: будет новая графа

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на заседании комиссии рассказала директор Департамента по регуляции отношений в нефтегазовой сфере НКРЭКУ Татьяна Рябуха.
"С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа в сравнении с пользованием другими видами энергии предлагается ввести на рынке природного газа использования единиц энергии", - сказала Рябуха.
В соответствии с постановлением, потребителям в платежных документах рядом с объемами потребленного природного газа в кубометрах будет предоставляться информация о потребленном ресурсе в единицах энергии.
"Переход рынка природного газа на расчет в энергетических единицах на данном этапе еще не предусматривается. Потребитель в первую очередь получит возможность сравнить потребление газа с потреблением других энергетических ресурсов", - отметила Рябуха.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в полученных киевлянами счетах за отопление период данной услуги превышает один календарный месяц
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P.S. Спасибо за идею.
Подпись: Президент.
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"Перечислено в оффшоры" ?
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Ведь так государство действует в отношении обычного бизнеса, требуя предоставлять массу никому не нужной информации?
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При этом, на самом деле, самое страшное в том, что они делают - это превращают понятие "реформы" в ругательное слово. За него скоро в морду начнут бить.
И если даже после них придет кто-то, кто РЕАЛЬНО хочет изменить страну, главной проблемой для него будет абсолютное недоверие и отторжение людьми любых практических шагов.
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надо три поэтому с 1 февраля въепут повышение для предприятий
а вместе с ними вырастут цены на хлеб, молоко, масло, мясо
(для тех кто знает что это такое)
Источник:http://censor.net.ua/f894780
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для начала покажите рынок природного газа , где он?
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1.Национальность.
2. Проживают ли родственника на оккупированных территориях.
3. Есть ли государственные награы.
4. Привлекались ли к уголовной ответственности и по какой статье.
5. Сколько денег у вас на счету и в каком банке.
6. Как звали капитана Немо.
7. Почему у дятла красная голова.
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«Путин - враг Ислама». «Порошенко пакует чемоданы», «Экономика Хохляндии идет ко дну». «Уркаине полный капец!». «Скоро укропы вымерзнут от холодомора и приползут на коленях в кремль за хлебушком и газом и будут просить поставить им царем кума старика кабаева - медведчука». «НАТО в шоке». «Киев в шоке». «Европа в шоке от адмирала кузнецова». «Паника в Раде». «США скоро развалится!». «Америка рыдает», «Генералы Пентагона бьются в конвульсиях!». «Трампа убьют!». «Порошенко продал Карпаты». Такими заголовками сегодня пестрит Ютуб.
Как сообщают российские журналисты «ЛАЙНОНЬЮС» с января по ноябрь 2016 года покупательская способность «укров» приблизилась к нулю. Полки в магазинах пустые. Нет даже сала. «КРЫМНЕТ», «ГАЗНЕТ», «БЕЗВИЗНЕТ». Чтобы не умереть с голода Петр Порошенко продал мопед своего сына «КАРПАТЫ». За 11 месяцев уходящего года в Украине были зарегистрированы и выданы номера ВСЕГО на 57 961 новых легковых автомобилей.
Два года назад православная бабушка из Твери звонила по телефону своей украинской внучке в столицу Украины и говорила: «Скоро наши войска придут в Киев и захватят тебя».
После ужесточения санкций против православной московии тональность российской бабушки в корне поменялась. Она продолжает периодически названивать внучке, но в трубке слышны теперь не угрозы, а упреки: «Зачем вы, «укры», угробили Россию?».
Все новостные сообщения российских агентств - сатанинская ложь детей дьявола. Их сообщения нужно воспринимать с точностью «до наоборот». Это давно отработанный прием демагогии, заключающийся в том, что читатель или телезритель легко принимает за истину информацию, являющейся полной противоположностью действительным событиям. Посетите погреб сельского жителя Украины, побалуйте себя бокалом выдержанного вина и закусите ломтиком окорока с душистым хлебом и маринованным огурчиком и Вы убедитесь, как Вас дурили российские СМИ.
Комментарии троллей наполнены «прогнозами» о том, что Украину ожидает полный разгром, потому что ее «сливает» «продажное» или «шоколадное» Правительство, Генеральный Штаб и сам Ярош. Это хорошо заметно по объемам помоев, которые выливают гебистские моськи на голову Президента Украины.
Идет гнусная информационная лживая атака на Украину православных лжецов из РПЦ МП Кирилла Гундяева. Сотрудники ФСБ РФ пытаются раскачать украинскую ладью, оклеветать Правительство Украины и командование ВСУ и объявить всему миру о «гражданской войне» в Украине, но «Груз-200» с обгоревшими трупами бурятов почему-то движется из Украины в Ростов на Дону.
P.S. Если на это сообщение появится комментарий, состоящий из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставил каловые выделения российский тролли из Ольгино, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано у них хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием стекломоя.
Для общения в сетях им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Перед ними поставлена задача постоянно напоминать финно-угорцам с тюркскими хромосомами, что украинский Крым отныне принадлежит не крымским татарам и не грекам, которые построили 2500 лет тому назад в Феодосии крепость, а мордве, удмуртам, мари, коми, ханты, манси, чукче, якутам, бурятам, тувинцам, башкирам, саами, карелам, мокше, а Президент интернациональной Терроруссии - «великий гений».
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв». В их комментариях просматриваются признаки агрессии и кремлевской истерии.
На возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака», но уже под женской фамилией, на странице которой букет орхидей и фотография тоскующего кота.
Тролль, получивший по мордасам под одним ником, тут же пакостит под другим именем, имитируя своих сторонников. Но при этом он повторяет в «чужих» комментариях свои грамматические ошибки, поскольку большую часть школьного времени провел наказанным стоя в углу класса. В слове «Дамбас» он делает сразу три ошибки.
Тролли большие мастера разжигать на Форумах словопрения, задавать кучу вопросов и смешивать «мух и котлеты» в одну кучу. За каждый Ваш ответ троллю ольгинский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп
«18-й специальный центр ФСБ России работает как специальное учреждение, где круглосуточно почти 1,5 тыс. человек в социальных сетях через роботизированные системы рассылки сообщений целенаправленно рассылают сообщения тексты панического характера», - сказал Наливайченко.
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