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 Политика Украины
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Все про:арест (10095) задержание (4903) Крым (18054) Меджлис (677) репрессии (1585) крымские татары (1282) Полозов (211) Умеров (118) Курбединов (14)

 Оккупанты потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, - Умеров об аресте его адвоката Курбединова

Оккупанты пытаются запугать адвокатов, как тех, кто уже защищает крымских татар от гонений, так и потенциальных, которые могут встать на защиту репрессированных крымчан.

Об этом заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, комментируя похищение его адвоката Николая Полозова и арест второго его адвоката Эмиля Курбединова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Ильми Умеров, который лишился двух адвокатов, считает, что случившееся - это акция устрашения не только его лично, но и всех крымских татар, а также тех, кто их защищает или может защитить.

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"Это делается, чтобы запугать адвокатов не только действующих, но и потенциальных, чтобы они подумали прежде чем входить в какой-то процесс, в котором обвиняемые - крымские татары. И еще один момент - они потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, который теперь, как и "Хизб ут-Тахрир", входит в список запрещенных организаций", - сказал Умеров.

Зампред Меджлиса убежден, что новая тактика российских спецслужб ничем не поможет ФСБ, и на место каждого устраненного адвоката придут двое новых.

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Стоит отметить, что во время суда Курбединов заявил, что " в связи с адвокатской деятельностью сохранял материалы следствия на флэшку и телефон, которые были изъяты" во время обысков.

Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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кто то ждал от русни другого. Когда крым дэ оккупируем-с руснёй надо сделать тоже что чехи с немцами в 45-46 годах.
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порошенко сидить як обісраний і дивиться як українських громадян катують на окупованих територіях. А розірвати дипломатичні стосунки з РФ слабо? А конфіскувати майно та гроші наближених до путіна російських банків, мобільних операторів, заводів, страхових компаній, слабо? Де адекватна відповідь на катування українських громадян? В Україні купа російського бізнесу, наближеного до путіна, чому ми досі не почали репресії? Чому на волі Новінський, Бойко, Льовочкін та вся банда партії регіонів, яка дружила з путіним багато років? Поки не прийде влада патріотів, ця нікчемна політика влади не зміниться!
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Кто в сложных условиях ругает президента - тот агент страны - агрессора. Я тоже за патриотов Украины, только где они, за кого людям голосовать? И голосуют за тех, кто громче крикнет и больше наобещает. А работать никто не хочет.
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Як же можна його не сварити як він нічого не робить, тільки вештається по закордонах? Де робота Президента? Що він зробив за 2,5 роки? Грошей, зброї та військової допомоги від США та ЄС немає! Антипутінської коаліції держав яка готова фінансувати наші віну - немає! МВФ взагалі вже гроші не дає, бо всі гроші розкрадаються! Корупція відбувається прямо в кабінеті Президента, звідки виносять гроші на підкуп депутатів! За розстріли на Майдані досі ніхто не покараний! Люстрація в прокуратурі, судах, поліції, СБУ, ДПСУ, мінюсті - не проведена! За що хвалити людину яка нічого не робить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, - Умеров об аресте его адвоката Курбединова
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