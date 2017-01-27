 Оккупанты потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, - Умеров об аресте его адвоката Курбединова

Об этом заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, комментируя похищение его адвоката Николая Полозова и арест второго его адвоката Эмиля Курбединова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Ильми Умеров, который лишился двух адвокатов, считает, что случившееся - это акция устрашения не только его лично, но и всех крымских татар, а также тех, кто их защищает или может защитить.
"Это делается, чтобы запугать адвокатов не только действующих, но и потенциальных, чтобы они подумали прежде чем входить в какой-то процесс, в котором обвиняемые - крымские татары. И еще один момент - они потихоньку подступаются к репрессиям в отношении Меджлиса, который теперь, как и "Хизб ут-Тахрир", входит в список запрещенных организаций", - сказал Умеров.
Зампред Меджлиса убежден, что новая тактика российских спецслужб ничем не поможет ФСБ, и на место каждого устраненного адвоката придут двое новых.
Стоит отметить, что во время суда Курбединов заявил, что " в связи с адвокатской деятельностью сохранял материалы следствия на флэшку и телефон, которые были изъяты" во время обысков.
Напомним, ранее Полозов сообщил, что следователи ФСБ грозят ему принудительным приводом на допрос в крымское отделение ФСБ. 25 января стало известно, что адвоката крымских татар Полозова задержали сотрудники ФСБ и везут на допрос. Как известно, Николай Полозов в данное время представляет в российском суде интересы крымских татар Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.
26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!". В итоге оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву из-за аудиозаписей (песен Мацураева) и фотографий на его страничке в "Вконтакте". Адвокат Курбединов же был арестован на 10 суток за репост в "Вконтакте" в 2013 году анонса митинга организации "Хизб ут-Тахрир".
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