 Войска РФ на границе с Украиной - демонстрация готовности к более масштабному вторжению в любой момент, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "5 канал".
"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - заявил он.
Кроме того, по словам Климкина, оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в "нормандском формате", нет. Причин для переговоров нет, поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений, пояснил Климкин.
"В работе над дорожной картой мы находимся значительно дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу ", - заявил глава МИД Украины.
Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.
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Чи для ригів то вважається він їх звільняти прийшов?
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А що із настроєм трапилося?
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#ЦейДень 27.1.2006 - під контролем МО США у Полтаві знищили останній український літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3
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Ліквідація стратегічної авіації України
Фінансування робіт з ліквідації стратегічної авіації України здійснювалася за рахунок коштів, виділених американським урядом в рамках угоди «Про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї і запобіганні поширення зброї масового ураження», підписаного 25 листопада 1993 року між Україною і США[2]. У 2000 році угода була продовжена до 31 грудня 2006 року[8].
У 1996-1999 роках керівництво України ліквідувало 29 стратегічних літаків-ракетоносців (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) і 487 крилатих ракет Х-55, що перебували на озброєнні ВПС України[9].
У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 Ту-160, 3 Ту-95МС і 581 крилату ракету Х-55 в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ на суму $ 285 млн[10][11]. Два ракетоносці Ту-95МС (б/н 31 і 95) були переобладнані в літаки-розвідники і поставлені на зберігання біля НАРП (Миколаївського авіаремонтного заводу). По одному Ту-160 і Ту-95МС як музейні експонати залишилися в Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації[9]. Також на території України було утилізовано 5 російських Ту-95 (3 Ту-95МС і 2 Ту-95К22), що перебували на авіаремонтному заводі в м Біла Церква, згідно з «Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки, що перебуває на ремонтних підприємствах Міністерства оборони України і Міністерства оборони Російської Федерації»[12][13].
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет Х-55 в Іран і 6 одиниць в КНР[14]. Про це стало відомо у 2005 році, коли Святослав Піскун, генеральний прокурор України, розповів про оборудку британській газеті «FinancialTimes»[15].
У 2002-2006 роках на авіабазах в Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві було ліквідовано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 та 17 Ту-22М2), що перебували на озброєнні ВПС і авіації ВМC України, а також перебували на базах зберігання і авіаремонтних заводах[9]. Також на авіабазі Озерне було знищено 423 авіаційні крилаті ракети Х-22[9]. Для музейної експозиції було залишено 4 Ту-22М, з яких один Ту-22М3 перебуває в Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації, і по одному Ту-22М0, Ту-22М2 і Ту-22М3 - в Державному музеї авіації України[9].
У 2004 році на території Державного авіаційного науково-випробувального центру ВПС України (колишнє Управління 8 ДНДІ ВПС ім. В. П. Чкалова) був розрізаний перший Ту-142, що належав Україні, під наглядом групи американських фахівців на чолі з Вільямом Янгстромом, керівником «Програми спільного зменшення загроз в Україні»[16][17]. Ту-142, що належали Україні, базувалися на авіабазі Кульбакіно 33-го Центру бойового застосування і перенавчання ВПС України (м. Миколаїв) і на аеродромі Державного авіаційного науково-випробувального центру ВПС Україна поблизу с. Кіровське (АР Крим).
До 2007 року на території України було знищено 6 дальніх протичовнових літаків
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путлер только и ждет сигнала от трампа, что типа можно нагнуть Украину...
только боюсь обосрется он непадецки!!! Украина не Грузия и Осетия!!!
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Лучше внятно поясните, почему нет на фронте Оплотов, ударных беспилотников и т.д.? Почему не выдвинут ни один полководец, а все те же генералы, что даже привыкших россиян потрясли своим дебилизмом....
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Будем торговать .
И началась вторая Мировая !
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История - учит - что ничему не учит власть придержащих ..
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И чем з а к о н ч и л о с ь ?
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75 тисяч росіян у шалений мороз залишились без тепла
сьогодні 01:55
Понад 75 тисяч жителів російської Пензи залишилися без тепла та гарячої води внаслідок прориву трубопроводу. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС РФ, на тепломагістралях міста сталися гідроудари, в результаті чого утворилися три прориви у трубопроводах і розпочалася зупинка теплопостачання.
За попередньою інформацією, гідроудар стався через аварію на місцевій ТЕЦ-1, однак у Міненерго Росії це спростували. Зауважимо, що зараз у Пензі спостерігається 20 градусів морозу.
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Пане Верховний головнокомандувач - який у нас план?Своє "все буде добре" засуньте собі в дупу разом з "європейським майбутнім".Ми не барани.
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Вот страница Штаб блокады торговли с оккупантами, там есть контакты, если кто-то хочет помочь, и последние новости https://www.facebook.com/pg/shtab.blokady/posts/
27.01.2017 03:12
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