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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:армия РФ (5966) вторжение (297) граница (2752) МИД (3803) Россия (64920) Климкин (1074)

 Войска РФ на границе с Украиной - демонстрация готовности к более масштабному вторжению в любой момент, - Климкин

Российские войска на границе с Украиной - это демонстрация готовности к полномасштабному российского вторжению в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "5 канал".

"Россия постоянно держит это военное присутствие. Она пытается дестабилизировать ситуацию также вдоль границы. Таким образом показывая, что в любой момент российское вторжение может приобрести более масштабный характер", - заявил он.

Кроме того, по словам Климкина, оснований для того, чтобы в ближайшее время состоялась встреча в "нормандском формате", нет. Причин для переговоров нет, поскольку российская сторона блокирует выполнение Минских соглашений, пояснил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия будет усиливать войска возле украинской границы из-за ситуации на Донбассе, - министр обороны РФ Шойгу

"В работе над дорожной картой мы находимся значительно дальше от того, на что соглашалась Россия во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность, что мы будем последовательно работать над дорожной картой. Сейчас российская сторона это последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень - уровень министров ближайшие недели - без того, чтобы мы имели какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов на сегодня не вижу ", - заявил глава МИД Украины.

Напомним, в ходе инспекции пограничной территории Ростовской области РФ в 50 км от границы с Украиной, в районе формирования мотострелковой дивизии численностью в 10,5 тыс. военнослужащих, было выявлено много артиллерии.


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Требуется напротив поставить с десяток Градов и Смерчей . Как только кацапская мразь начнёт привставать с колен - вдарить по несколько боекомплектов. Остудятся и успокоятся.
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Не поріжся розмахуючи шабелькою, дуже тебе прошу.
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если бы действительно готовили наступление, то это не делали ДЕМОНСТРАТИВНО! А так, одни понты, как всегда...
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Не мешай чоколЯдным скулить что Путин нападёт,это их последняя надежда остаться у власти

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А не нападе, ой, не напав?
Чи для ригів то вважається він їх звільняти прийшов?
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Дурачок номерной,ты почему не на процедурах?
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Дурачок неномерной, а ты там его в очереди ждешь?
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Kak pridjot,tak srazu vvesti aktivnuju partizanskuju voinu na territoriju agressora.
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Так такие, как вы, скулят три года, что ихтамнет на Донбассе. Сколько же это шахтеров там, что они никак не закончатся? Да все такие обученные, умеют пользоваться любыми видами оружия.
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Наши Власти чувствуют себя вольготно,не похоже на страну-жертву агрессии.Знают ,что ни чего не будет.
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Демонстрация того, чего эта опнутая планета с ее опнутым населением заслуживает.
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Добрий ранок))
А що із настроєм трапилося?
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А давай ти на мені відірвешся і більше нікого не чіпатимеш? А я потім цей негатив на рашистів зкину.
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Ага. И ещё называла меня земляным червяком.
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не ну это сверхнаглость, какой то там Президент США, уже неделю у руля а ампиратору всемирному даже не позвонил.

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ну стоят и стоят,готовым надо быть к войне.а не думать,а вдруг карлик нападет.Израиль уже полсотню лет живет с тем,что террористы под боком,живет и процветает.
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Думати завжди потрібно-допомагає вижити і перемогти.
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Кто-то ещё смеётся над надувными танками ?
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О! Как только тронули контрабанду порохо и его банды ворья. Так сразу путин нападет
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О ! как только тронули Путина и то что он ведёт войну в Украине. Так сразу Порошенко виноват. тактика тупого русского тролья, если сказали что то против Путина и России надо незаметно перейти на зраду украинских властей
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ну вот бы партизаны донбасса ну то что за Украину-и проверило новые ракет что турчинов рекламировал)) а купят они их в военторге АГА))) так и надо сделать))))
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History Ukraine ‏@History_Ukraine 2 ч.2 часа назад
#ЦейДень 27.1.2006 - під контролем МО США у Полтаві знищили останній український літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3


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котовский фекомйт)) последние тушки при овоще рф отдали))
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Петро Змага - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Ліквідація стратегічної авіації України

Фінансування робіт з ліквідації стратегічної авіації України здійснювалася за рахунок коштів, виділених американським урядом в рамках угоди «Про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї і запобіганні поширення зброї масового ураження», підписаного 25 листопада 1993 року між Україною і США[2]. У 2000 році угода була продовжена до 31 грудня 2006 року[8].
У 1996-1999 роках керівництво України ліквідувало 29 стратегічних літаків-ракетоносців (10 Ту-160, 19 Ту-95МС) і 487 крилатих ракет Х-55, що перебували на озброєнні ВПС України[9].
У 1999-2000 роках, відповідно до міжурядової угоди, Україна передала Росії 8 Ту-160, 3 Ту-95МС і 581 крилату ракету Х-55 в рахунок сплати українського боргу за поставлений природний газ на суму $ 285 млн[10][11]. Два ракетоносці Ту-95МС (б/н 31 і 95) були переобладнані в літаки-розвідники і поставлені на зберігання біля НАРП (Миколаївського авіаремонтного заводу). По одному Ту-160 і Ту-95МС як музейні експонати залишилися в Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації[9]. Також на території України було утилізовано 5 російських Ту-95 (3 Ту-95МС і 2 Ту-95К22), що перебували на авіаремонтному заводі в м Біла Церква, згідно з «Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про ліквідацію і порядок повернення авіаційної техніки, що перебуває на ремонтних підприємствах Міністерства оборони України і Міністерства оборони Російської Федерації»[12][13].
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет Х-55 в Іран і 6 одиниць в КНР[14]. Про це стало відомо у 2005 році, коли Святослав Піскун, генеральний прокурор України, розповів про оборудку британській газеті «FinancialTimes»[15].
У 2002-2006 роках на авіабазах в Миколаєві, Полтаві, Прилуках та Білій Церкві було ліквідовано 60 Ту-22М (43 Ту-22М3 та 17 Ту-22М2), що перебували на озброєнні ВПС і авіації ВМC України, а також перебували на базах зберігання і авіаремонтних заводах[9]. Також на авіабазі Озерне було знищено 423 авіаційні крилаті ракети Х-22[9]. Для музейної експозиції було залишено 4 Ту-22М, з яких один Ту-22М3 перебуває в Полтавському музеї дальньої та стратегічної авіації, і по одному Ту-22М0, Ту-22М2 і Ту-22М3 - в Державному музеї авіації України[9].
У 2004 році на території Державного авіаційного науково-випробувального центру ВПС України (колишнє Управління 8 ДНДІ ВПС ім. В. П. Чкалова) був розрізаний перший Ту-142, що належав Україні, під наглядом групи американських фахівців на чолі з Вільямом Янгстромом, керівником «Програми спільного зменшення загроз в Україні»[16][17]. Ту-142, що належали Україні, базувалися на авіабазі Кульбакіно 33-го Центру бойового застосування і перенавчання ВПС України (м. Миколаїв) і на аеродромі Державного авіаційного науково-випробувального центру ВПС Україна поблизу с. Кіровське (АР Крим).
До 2007 року на території України було знищено 6 дальніх протичовнових літаків
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aстоит трампапу дать слабину или хоть подмахнуть микроцефальному карлику-полномасштабному вторжению таки быть...
путлер только и ждет сигнала от трампа, что типа можно нагнуть Украину...
только боюсь обосрется он непадецки!!! Украина не Грузия и Осетия!!!
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Полностью с Вами согласен. Тем более Порошенко - кремень, ни пяди земли не отдаст стране - агрессору.
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Само государство РФ - это и есть готовность в вторжению. Хватит уже мусолить тему. Уже все все понимают. Не надо писяться каждый раз,как йорк, и пугать общество. Уже все пуганые.
Лучше внятно поясните, почему нет на фронте Оплотов, ударных беспилотников и т.д.? Почему не выдвинут ни один полководец, а все те же генералы, что даже привыкших россиян потрясли своим дебилизмом....
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Вы хотите всего много и сразу. Так не бывает. Имейте терпенье, отличные минометы "Молот", не имеющие аналогов в мире, уже на вооружении ВСУ.
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Молоты сыграют решающую роль в будущем уничтожении РФ.
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Белорусская вата заступила на вахту по размазыванию навоза против украинцев? А что так? Личная обида?
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клімкін , по розумовому розвитку , по зовнішнім даним , по дикції , по росту не може бути Міністром ЗС .. клімкін , скільки можна тримати Українців в страху - ти що агент кремля ?? Не всі росіяни будуть воювати з Україною , бо 60 % технарів в армії федерації - то є Українці .
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Может это не войска, а грузчики для разгрузки вагонов, которые дтэк загрузит товарами, продуктамии деньгами? Выбрали бы уже чтото одно, сколько можно киздеть о военном конфликте с рф, если шоколядная банда поставила торговлю с ними на государственные рельсы! Или их нужно в дурку, или они нас запекут своими шизоидными торговлями с оккупантами....
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Будет м и р !
Будем торговать .
И началась вторая Мировая !

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Что вы на Порошенко гоните? Да, торгуют со страной - агрессором, но на взаимовыгодных условиях - т.е. на условиях, выгодных Украине.
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Так было уже .
История - учит - что ничему не учит власть придержащих ..

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10 000 против страны 40 млн и 6 волн мобилизации это ничто даже включая 20 тыс обдроченцев
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Плюс при реальному вторгненні їх кількість почне зменшуватися так стрімко як негренята в відомому віршику "Десять негренят" враховуючи які паршиві з кацапні вояки.
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Аналог уже был в 1939 году .
И чем з а к о н ч и л о с ь ?

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Вот так, постепенно, все хохлы и вымерзнут...


75 тисяч росіян у шалений мороз залишились без тепла

сьогодні 01:55

Понад 75 тисяч жителів російської Пензи залишилися без тепла та гарячої води внаслідок прориву трубопроводу. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на прес-службу МНС РФ, на тепломагістралях міста сталися гідроудари, в результаті чого утворилися три прориви у трубопроводах і розпочалася зупинка теплопостачання.
За попередньою інформацією, гідроудар стався через аварію на місцевій ТЕЦ-1, однак у Міненерго Росії це спростували. Зауважимо, що зараз у Пензі спостерігається 20 градусів морозу.
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не шумите за безвиз...... а то Путин нападет......
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Роман Рябчук ‏@ryabtchuk_roman 9 ч.9 часов назад

Еще

Пане Верховний головнокомандувач - який у нас план?Своє "все буде добре" засуньте собі в дупу разом з "європейським майбутнім".Ми не барани.
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Ех, синку, а скажи мені , ти чув про справжніх УКРАЇНЦІВ - Вальцмане, Гройсмане, Авакове и т. д. ?
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Министр иностранных дел Украины решил сидеть тихо, а то путин нападёт! Впрочем, как и всё остальное правительство.
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и что значит воры налог на пенсии увеличат еще на 15%?
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Нужно молчать и тихо делать бомбы "Ядерная Смерть Касапам".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВойска РФ на границе с Украиной - демонстрация готовности к более масштабному вторжению в любой момент, - Климкин
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