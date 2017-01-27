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 Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, - Пентагон

Россия сегодня разрабатывает различные средства для уничтожения спутников в космосе, включая лазерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал он.

В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.

По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников".

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Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

"Не в столь отдаленном будущем они смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну - это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", - добавил Хайтен.




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кузнецова адмирала с космическо-подводной авиацией и двумя пожарными авто в космос запустить хотят чтобы дымом антиспутниковую завесу сделал? кулибины **евые!
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шо то пошло не так.
Российские новости: "Трамп позвонит!" =))))


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Идеальное фото
Концентрат маразма
Посмотрите,как все это дико контрастирует с древней крепостью
Кабаев,крестный ход...
насколько это не наше
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Кацапи - і лазерна зброя? Треба терміново попередити китайців щоби тримали на суворому контролі експорт і контрабанду китайських лазерних указок та інших дискотечних прибамбасів.
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все що може розробити рассія на сьогодні - це пєтуха з навоза. вже навіть двіжки до ракет не може робити, бо пиздять дорогоцінні метали
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совок развели на "звездных войнах" - самой большой мистификации 20-го века. Чуток пропаганды в сми, пару фейковых штатовских лабораторий и совок с урчанием вцепился в эту мочалку. на том и сгнил.....
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Нафига? Адмирал Кузя своей вувузелой может все небо закоптить.
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Да не парьтесь вы так...
Козломордые сегодня не в состоянии
даже довести до ума програмы 80-х
не говоря уже о том - чтобы вывести что либо в космос...
...поэтому вата по традиции пугает НАТО какими то
высосанными из пальца симулякрами...
(начало кстати - положент т.н. "царь-пушкой"
которая и стрелять то не могла но зато к ней в обязательном
порядке водили всех иноземных послов...)))
Ну а американские ястребы используют эти
балалаечные понты, исключительно чтобы качнуть
лишних денег на свою армию...

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Ну космические дали они уже успешно освоили.Хорошо хоть Протоны прекратили запускать,а то всю землю бы обломками засыпали.Осталось только спутники сбивать.... лаптями.На земле уже нагадили где только могли.Решили засрать еще и космос.
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Вся территория от Дальнего Востока до Западных границ Великой РФ засрана, сплошная мусорка. Еще засрали Крым, Абхазию, Приднепровье. Так где российский человек, там мусорка, нищета, война, горе, кровь. Теперь еще лезут в космос. Скоро обломки Протонов и всякой российской поебеди будут падать на головы.
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Козломордый, иди на рюззькую весну дрочить...
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забубенный, злобный деградирующий гигантскими скачками народ-пдрс, мажоры на гелендвагенах и тупорылые фсбшники способны что то создать? Королев давно умер, всё, привет.
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Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, - ПентагонПродолжайте и дальше жевать сопли, так они вам ещё и не такую х..ю придумают. А то, что эти мудаки ни перед чем не остановятся Украина и Сирия уже показали.
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А что вы предлагаете им сделать. Как они могут помешать разработке противоспутникового оружия?
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Кацапы кроме лаптя ничего не могут изобрести, про какой вы лезер говорите ?!!! =)
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Сейчас лазер не такая уж супертехнология. Просто такому оружию нужно слишком много энергии.
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но... о санкциях речь не идет, нужно продолжать диалог
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Самое смешное - сами США ну такие... девочки в разработках подобного рода, что просто караул! Строго говоря разработка противоспутникового оружия началась едва ли не одновременно с разработкой самих военных спутников. Причем и в СССР и в США.
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В мире уважают сильных и презирают жополизов. Для того,чтобы быть сильным, нужна экономика, оружие.
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Кто по вашему является таким сильным на данный момент?

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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия разрабатывает противоспутниковое оружие, - Пентагон
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