 Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, - Пентагон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.
"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал он.
В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.
По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников".
Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.
"Не в столь отдаленном будущем они смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну - это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", - добавил Хайтен.
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Российские новости: "Трамп позвонит!" =))))
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Концентрат маразма
Посмотрите,как все это дико контрастирует с древней крепостью
Кабаев,крестный ход...
насколько это не наше
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Козломордые сегодня не в состоянии
даже довести до ума програмы 80-х
не говоря уже о том - чтобы вывести что либо в космос...
...поэтому вата по традиции пугает НАТО какими то
высосанными из пальца симулякрами...
(начало кстати - положент т.н. "царь-пушкой"
которая и стрелять то не могла но зато к ней в обязательном
порядке водили всех иноземных послов...)))
Ну а американские ястребы используют эти
балалаечные понты, исключительно чтобы качнуть
лишних денег на свою армию...
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.....
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