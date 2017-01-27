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 Происшествия
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 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: били из 152- и 122-мм артиллерии, РСЗО "Град" и крупнокалиберных минометов, - штаб

Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут именно из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 152-мм артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Широкино, а из 122-мм - Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-мм артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную боевики обстреляли из 120- и 82-мм минометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб

На донецком направлении оккупанты также использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Новгородское, Каменку и Авдеевку.

"Всего за минувшие сутки было зафиксировано 63 обстрела", - сказано в сообщении.

Напомним, 25 января боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ.
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когда будет адекватная ответка, больно слушать такие новости
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Трус никогда адекватного удара не даст, что вы хотите от барыги который уже три года закрывает Липецкую фабрику и играет в слепой траст.
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Потрібні нові підрозділи безпілотної авіації, які будуть на постійному чергуванні в зоні АТО і дозволять оперативно наводити артилерію на позиції ворога ще до того як ворог нанесе артилерійський або ракетний удар! Реформи в МО взагалі не йдуть, структура ЗСУ не оновлюється! Наші дегенерали замість бригад та батальйонів безпілотної авіації створюють жіночі та танкові роти в десанті, тобто займаються повною йухньой!
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Добре, новий безпілотник назвемо "Зірка смерті"
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Він не розуміє що народу України набридла ця гібридна війна і він вимагає справжньої, Святої війни. З ВП, мобілізацією, з оголошеною війною, з бомбардуванням нашою авіацією ворожих міст.
З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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тебе в чечню надо..там твои партнеры бомбили..а потом в сирию заедь..пупсег..
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Тобто його тролінг досягає мети. Чи ти підіграв Андрію?
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Вы им давайте воду свет бесплатно -- платите гудку за уголь сепарский -- продажные твари когда вы подавитесь деньгами на крови ??? А всех кацпских сепарских тварей надо уничтожить иначе никогда эта война незакончиться
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народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко в эфире телеканала «NewsOne» подчеркивал: «Мирным жителям, обычным людям ничего не грозит. Все разговоры о том, что будут перекрывать воду, свет, задерживать бабушек-дедушек, провокации».
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Фонд Ахметова по договорённости с Порошенко и Гройсманом, в ответ на обстрелы украинских позиций решил направить на оккупированную территорию не два поезда с продуктами а четыре
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От поганець! А гарні рашисти туди потягами зброю та набої везуть-так?
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ну,ахмету досталась доля кормить.а оружие-то хуйло само справляется
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Доля годувати? Його доля-обслуговувати інтереси криміналітету.
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Там 80% продуктов поступает с РФ. Плюс есть свои производства. Подняли зарплату бюджетникам.
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быстрей бы уже Трамп вьехал в дела и прекратил никому не нужную бойню на донбассе.
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На Аллаха надейся, а верблюда привязывай.
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Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
Михаил-Евграфович Салтыков Щедрин.
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Так. Тому їм ніхто такого права вже багато столітть не дає.
Можна й інше сказати-вони таких вибирають саме тому, що справжніх виборів в них ніколи не було.
А взагалі-вивертати людям мозок цитатами та їх інтерпретацією можно до бескінечності. А нашо?
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У людей, к сожалению, очень короткая память... Нашелся человек, который напомнил им про ВСЕ. Когда у меня на кухне собирались бывшие политзэки, слушая их рассказы, я думал, что все воспоминания эти сгинут безвозвратно, вместе с В. Шаламовым, моими погибшими и искалеченными родственниками. Я ошибся!
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Так то для людей ті спогади щось важать...
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Для нього в цих питаннях, пріоритет - боротьба з ІГІЛ............
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Краще б - головою в стіну билися, падлюки кінчені!!!
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здохне клятая расія зі своїми мухами!!!! мочкуйте хлопці клятих чурок расіянських!!!! та бережіть себе!!!
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барыг это не волнует сколько и из чего ихние выкормыши (вода,эл.энергия,жратва на халяву соц.выплаты врагу) по позициям ВСУ лупят...жд 'торговля" с лугандонией их волнует,а тут блокада добробатовцами и ветеранами...сейчас все силы барыг будут брошены на деблокирование..уже вон тука с луциком пеной аж брыжжут..мол не позволим,не допустим!!! а на обстрелы по ВСУ и потери им глубоко насрать!
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Порошенко и Гройсман сегодня вы покормили сепаратистов и россиян на оккупированной территории или нет? Порошенко дал указания на обстрелы украинских позиций с градов россиянами, ответку давать пистолетами.
Луценко ты прикрыл контрабанду Порошенко и Ахметова по поставкам продуктов на оккупированные территории или ты лучше прикроешь добровольцев которые защищают Украину.
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Порошенко торгует и платит налоги стране агресора, торгует с сепаратистами которые обстреливают украинцев. Вам не смешно?, а мне грустно за предательство высших эталонов власти.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: били из 152- и 122-мм артиллерии, РСЗО "Град" и крупнокалиберных минометов, - штаб
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