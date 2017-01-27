 Боевики 48 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ: били из 152- и 122-мм артиллерии, РСЗО "Град" и крупнокалиберных минометов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 152-мм артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Широкино, а из 122-мм - Талаковку. Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новогригорьевке, Гнутово и Павлополю, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.
На луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам РСЗО БМ-21 "Град" Новозвановку, выпустив в сторону украинских позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122-мм артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную боевики обстреляли из 120- и 82-мм минометов.
На донецком направлении оккупанты также использовали минометы различных калибров, обстреливая позиции сил АТО в районе Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Новгородское, Каменку и Авдеевку.
"Всего за минувшие сутки было зафиксировано 63 обстрела", - сказано в сообщении.
Напомним, 25 января боевики 48 раз обстреляли позиции ВСУ.
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З повним знищенням ворога в його лігві.
Слава Україні!
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Михаил-Евграфович Салтыков Щедрин.
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Можна й інше сказати-вони таких вибирають саме тому, що справжніх виборів в них ніколи не було.
А взагалі-вивертати людям мозок цитатами та їх інтерпретацією можно до бескінечності. А нашо?
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Луценко ты прикрыл контрабанду Порошенко и Ахметова по поставкам продуктов на оккупированные территории или ты лучше прикроешь добровольцев которые защищают Украину.
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