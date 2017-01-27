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 За рубежом
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 Мэй призвала Трампа действовать с Путиным по примеру Рейгана: "Доверяй, но проверяй"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила президента США Дональда Трампа остерегаться Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, она выступила перед конгрессменами на неофициальной встрече Республиканской партии, сообщает The Independent.

Мэй призвала к тому, чтобы США и Британия сотрудничали с Кремлем "с позиции силы" и предупредила о возможном "закате Запада", если они проиграют.

"С президентом Путиным мой совет - сотрудничать, но остерегаться", - сказала премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания защитит Эстонию и Литву в случае агрессии РФ, - Мэй

"Когда речь идет о России, мудро обратиться к примеру президента Рейгана, который во время переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым, придерживался поговорки "Доверяй, но проверяй"", - отметила Мэй.

По словам премьера Великобритании, нет ничего неизбежного в конфликте между Россией и Западом, но нужно взаимодействовать с Москвой с позиции силы.

Тереза Мэй станет первым европейским лидером, который встретится с президентом США Трампом.
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Але ж все-таки - закликала до співпраці............. Де заклики до санкцій?!
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Одне іншому не заважає.
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Щойно прочитав на "кореспондент.нет" слідуюче:"........Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме...."................... Як це тоді розуміти???
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потому что санкции никому не нужны. на дворе 21 век
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Ви кажете-не потрібні, а рашисти кажуть-що їм на користь.
Як на мене-вони краще знають.
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Я вам не вірю.
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Форум нас розсудить. І то швидко.
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такого как вы только форум и рассудит. Больше некому.
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Якого "такого"?
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который по рашистким помойкам лазит и выводы на их основе тут вкручивает. Cнятие санкции, это скорей дипломатический шаг примирения, а не урон конкретный, который до сих пор посчитать не могут, так как цифры условны и взаимозаменяемы. Вы в состоянии назвать какие конкретно санкции приносят ощутимый вред путину? Только без Геращенко и Порошенко. Желательно на основе иностранных анализов?
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Легко. Ті, що він ввів у відповідь.
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ну и в чем вред россии от недостатка польских яблок, хамона или пармезана?
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А ти спамуй мене далі.
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я вас не спамила. Видимо есть еще кому вы не нравитесь.
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я вообще никого не спамлю. У модераторов спросите кто вас спамит.
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Безнадійно...

Ну нічого-може і обітретеся.
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Дуже просто розуміти.
Не лазити по помийках-це перше.
Мати свою голову на плечах-це друге.
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вот и не лазьте, не таскайте сюда мусор. Москали вам пишут, а вы и уши развесили.
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Товсто. Пишіть "исчо".
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"Старший научный сотрудник" в аналитическом центре. Бедные рашко сми. Им приходится цитировать не пойми кого, чтобы хоть как то поддержать официальную версию, о том что "пришел добрый царь". Так и до уборщиц скоро дело дойдет.
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Це якщо ще цитата, а не вільний переклад чи взагалі фейк.
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Как наш Пьеро главное не действовать! Грабить народ ,наживаться на крови, полная узурпация власти при полнейшем недоверии населения....Порохоботы скажут тема про хутина при чем здесь Пьеро, так я вам скажу хутин-уйло, а Пьеро- подуйловник!!
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Дуже виважене та аргументоване висловлювання. Ну дуже...
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Дякую. Навзаєм.
Українцям не важко знайти привід полаятися між собою. Важко примусити одне одного не лаятися.
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согласно методички фсеаниадинакавые и мы адиннарот
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Не кумарь з ранку методист-юморист! Нах мне твои методички? Чьи методички?Мертвечука, Вони чи гадаєш сам Хімікус пише?
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как она у тебя закумарена-кто еще добавит?
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Так. Методички ФСБ добре дурять голову-не дурні їх писали.
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Цікава буде зустріч. А особливо-брифінг після неї та коментарі.
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Москали будут по периметру обьезжать и с запада заезжать.
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ага, ти перед ними двері закриваеш а вони тобі в вікна лізуть, шо за нація така ці расеяні - причіпились як гімно до підошви
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у википедии, есть ответ на эту загадку, достаточно набрать слово ХУ-ЛО.=))))
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Так это основной принцип дипломатических отношений
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кацапы ну шо и Трамп чмо?=))))

В ближайшие дни глава Белого дома поручит Пентагону и Госдепу разработать план создания "безопасных зон". По данным "Интерфакса", ссылающегося на западные СМИ, это с неизбежностью предусматривает установление американских комплексов ПВО для закрытия неба над Сирийской арабской республикой (САР) с тем, чтобы авиация режима Асада (и, по всей видимости, России) не могла действовать в соответствующих районах.
Примечательно, что Вашингтон не оповещал Москву о своем плане по "запретным зонам".
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Небо над Сирийской арабской республикой уже закрыто
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Ребята,вы что,ровняете Путина с Горбатым,или с остальными доходягами из ЦК КПСС,у которых с 1982 по 1985 годы любимым занятием было катание на лафетах по Красной площади?Это даже не смешно
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Еще с одним полудурком будут носится да в зад ему заглядывать.
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А тем временем,пока Трамп и Мэй решают,как миром править,где-то далеко в Кремле сидит одинокая Путана возле телефона,и уже неделю ждёт звоночка от любимого
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Мои сограждане американцы. Я рад сообщить вам сегодня, что подписал закон, который навечно поставит Россию вне закона. Мы начнём бомбардировку в течение пяти минут. (с) Шутка Р. Рейгана 07. 1984 (проверка микрофона).

В каждой шутке...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй призвала Трампа действовать с Путиным по примеру Рейгана: "Доверяй, но проверяй"
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