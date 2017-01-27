 Мэй призвала Трампа действовать с Путиным по примеру Рейгана: "Доверяй, но проверяй"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, она выступила перед конгрессменами на неофициальной встрече Республиканской партии, сообщает The Independent.
Мэй призвала к тому, чтобы США и Британия сотрудничали с Кремлем "с позиции силы" и предупредила о возможном "закате Запада", если они проиграют.
"С президентом Путиным мой совет - сотрудничать, но остерегаться", - сказала премьер.
"Когда речь идет о России, мудро обратиться к примеру президента Рейгана, который во время переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым, придерживался поговорки "Доверяй, но проверяй"", - отметила Мэй.
По словам премьера Великобритании, нет ничего неизбежного в конфликте между Россией и Западом, но нужно взаимодействовать с Москвой с позиции силы.
Тереза Мэй станет первым европейским лидером, который встретится с президентом США Трампом.
3147 68
Материалы по теме: Президент Трамп
Президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за вопроса о строительстве стены на границе(53)
Порошенко посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности(12)
Сенат утвердил постпредом США при ООН Никки Хейли, которая допускает введение новых санкций против РФ(50)
Комитет Сената одобрил кандидатуру Тиллерсона на пост Госсекретаря США(23)
Блогер: Brexit отменяется?(0)
Трамп готов сотрудничать с любой страной, которая заинтересована победить ИГИЛ, - пресс-секретарь Белого дома Спайсер(115)
Трамп запретил финансировать связанные с абортами международные организации(89)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Як на мене-вони краще знають.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну нічого-може і обітретеся.
Ответить
Не лазити по помийках-це перше.
Мати свою голову на плечах-це друге.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Даже если он этого не говорил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Українцям не важко знайти привід полаятися між собою. Важко примусити одне одного не лаятися.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ближайшие дни глава Белого дома поручит Пентагону и Госдепу разработать план создания "безопасных зон". По данным "Интерфакса", ссылающегося на западные СМИ, это с неизбежностью предусматривает установление американских комплексов ПВО для закрытия неба над Сирийской арабской республикой (САР) с тем, чтобы авиация режима Асада (и, по всей видимости, России) не могла действовать в соответствующих районах.
Примечательно, что Вашингтон не оповещал Москву о своем плане по "запретным зонам".
Ответить
Ответить
Ответить
.....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В каждой шутке...
Ответить