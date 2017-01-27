 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Двое наших военнослужащих погибли", - сказано в сообщении.
Как сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, потери силы АТО понесли из-за вражеских обстрелов в Новотошковском и Широкино.
Как сообщалось, 25 января в зоне АТО были ранены трое украинских воинов.
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