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 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб

26 января в ходе АТО двое украинских военнослужащих погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.

"Двое наших военнослужащих погибли", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

Как сообщалось, 25 января в зоне АТО были ранены трое украинских воинов.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб
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