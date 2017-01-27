 За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских воинов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном в Facebook.
"Двое наших военнослужащих погибли", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, 25 января в зоне АТО были ранены трое украинских воинов.
3278 9
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики бьют из тяжелого и крупнокалиберного вооружения, за ночь - 9 обстрелов, - Матюхин(12)
Миссия ОБСЕ зафиксировала 596 взрывов на Донбассе 24 января(16)
Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин(15)
МИД призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на Россию для выполнения минских договоренностей(8)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО(2)
"Есть у нас Кровавый Пастор и карательный отряд!", - новая ироническая песня украинской группы "Севастопіль". ВИДЕО(57)