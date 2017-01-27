 Реакция "Народного фронта" была странной, - Омелян о возможном сговоре между фракциями относительно передачи "Укрзализныци"

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"В этой ситуации, когда реформы железной дороги нет, о чем постоянно говорит профильный министр, премьер охотно подхватывает Бальчуна. И это проблема - Бальчун, вместо того, чтобы работать все время, занимался всевозможными политическими договоренностями. С какой целью это делалось, мне сказать трудно", - сказал Омелян.
Не исключает министр и поддержку Бальчуна со стороны Дубневича ( Ярослав Дубневич, нардеп БПП, возглавляет комитет по вопросам транспорта в Верховной Раде. - Ред.), который "давно и прочно своим бизнесом связан с железной дорогой".
"Когда я приезжаю во Львов, мне люди показывают первый-второй-третий дом Дубневичей. Я не могу понять, когда руководитель транспортного комитета успевает заниматься такими огромными площадями недвижимости, работая в Верховной Раде?", - отмечает Омелян.
На вопрос о том, существует ли какой-то сговор между парламентскими фракциями относительно передачи "Укрзализныци", он ответил: "Я не исключаю этого тоже. Судя по тому, как принималось решение в Кабмине и судя по заявлению "Народного фронта" уже после этого. Реакция была странная".
Полное интервью читайте здесь.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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"Фактически с июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян(44)
Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян(97)
"Лоукосты будут в этом году точно в одном аэропорту. Ситуация усложняется с "Борисполем", - Омелян(34)
Прибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян(57)
Гройсман развёл по разным песочницам Балчуна и Омеляна: Укрзализницю и Мининфраструктуры(0)
Омелян о работе "Укрзализныци": Кадровые назначения безумны. По корпоратизации ничего не произошло. Упущен кредит на 60 млн евро. Проиграны суды на 2 млрд грн(71)
Реформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян(56)
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Нюююю,,, и на слааадкiй ШакалАД......
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