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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (984) Мининфраструктуры (430) Народный фронт (1056) Омелян (201)

 Реакция "Народного фронта" была странной, - Омелян о возможном сговоре между фракциями относительно передачи "Укрзализныци"

Между парламентскими фракциями мог существовать сговор относительно передачи "Укрзализныци" Минэкономразвития.

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"В этой ситуации, когда реформы железной дороги нет, о чем постоянно говорит профильный министр, премьер охотно подхватывает Бальчуна. И это проблема - Бальчун, вместо того, чтобы работать все время, занимался всевозможными политическими договоренностями. С какой целью это делалось, мне сказать трудно", - сказал Омелян.

Не исключает министр и поддержку Бальчуна со стороны Дубневича ( Ярослав Дубневич, нардеп БПП, возглавляет комитет по вопросам транспорта в Верховной Раде. - Ред.), который "давно и прочно своим бизнесом связан с железной дорогой".

"Когда я приезжаю во Львов, мне люди показывают первый-второй-третий дом Дубневичей. Я не могу понять, когда руководитель транспортного комитета успевает заниматься такими огромными площадями недвижимости, работая в Верховной Раде?", - отмечает Омелян.

На вопрос о том, существует ли какой-то сговор между парламентскими фракциями относительно передачи "Укрзализныци", он ответил: "Я не исключаю этого тоже. Судя по тому, как принималось решение в Кабмине и судя по заявлению "Народного фронта" уже после этого. Реакция была странная".

Полное интервью читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО
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Именем " Врот Фронт" ВСТАНЬ, ПРоклятьем заклемйййооойооойный!!!! :D
Нюююю,,, и на слааадкiй ШакалАД......
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Импотенты усилено симулируют половой акт.... ШакалАД в помощь!!!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеакция "Народного фронта" была странной, - Омелян о возможном сговоре между фракциями относительно передачи "Укрзализныци"
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