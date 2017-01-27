 Подельнику Гречковского судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - ГПУ

В связи с этим , с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности и опровержения версии защиты о якобы психических расстройствах посредника в получении средств , подозреваемому в совершении преступления назначено амбулаторную комплексную психолого- психиатрическую экспертизу", - сказано в сообщении.