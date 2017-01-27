 Подельнику Гречковского судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Управления связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
Так, по данным ГПУ, стороной обвинения собрано достаточно доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в совершении указанными лицами инкриминируемого им преступления.
Однако, уже на стадии завершения досудебного расследования посредник в незаконном завладении средствами неожиданно был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу № 1 Житомирского областного совета с неопределенным диагнозом.
"После этого подельник П. Гречковского "кочует" из одного медицинского учреждения к другому и утверждает, что якобы оклеветал последнего из-за болезненного состояния, связанного с расстройствами психики", - говорится в сообщении.
По данным ГПУ, в настоящее время по инициативе защитника подельнику Гречковского судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Вместе с тем, Генпрокуратура пришла к выводу, что "такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным воздействием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежания ими уголовной ответственности".
"В связи с этим, с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности и опровержения версии защиты о якобы психических расстройствах посредника в получении средств, подозреваемому в совершении преступления назначено амбулаторную комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказано в сообщении.
Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского. Генеральная прокуратура подозревает Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долларов. Ранее ГПУ обнародовала видео показаний посредника о передаче взятки члену ВСЮ Гречковскому, а также опубликовала видео изъятия денег. Кроме того, Генпрокурор Луценко сообщил: "Удалось арестовать некоторое имущество Гречковского, в том числе и автомобиль Maybach"
ВСЮ ранее отказался отстранить от должности подозреваемого в мошенничестве члена совета Гречковского: "Скорее всего он будет отправлен в отпуск". В начале января стало известно, что подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский вернулся на работу.
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