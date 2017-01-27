 "С июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Это просто попытка заткнуть рот Омеляну. Чтобы не было постоянного раздражителя. Потому что я постоянно призываю, прошу: давайте мы проведем профессиональную дискуссию по поводу того, что происходит в "Укрзализныце". Решили УЗ забрать, подчинить МЭРТ. Очевидно, надеются, что оттуда таких вопросов не будет", - сказал министр.
По его словам, теперь любые незначительные улучшения будут подаваться как глобальная реформа.
"Все будет, как всегда. "Как всегда" - это как приговор. Будет показываться какое-то улучшение на 3-5%, и будут называть это глобальной радикальной реформой, которая будто происходит повсеместно", - заявил Омелян.
"Премьер-министр четко определил, что УЗ переходит под контроль правительства. Теперь вся ситуация, сложившаяся на "Укрзализныце" - прямая ответственность Правительства и лично премьера, принявшего такое решение.
Хотя на самом деле он лишь легализовал то, что продолжается фактически с июля 2016: лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - заявил министр.
Полное интервью читайте здесь.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(58)
Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж(15)
"Правительство приняло решение - и я его подпишу - о переподчинении украинской железной дороги Минэкономразвития", - Гройсман(16)
"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО(135)
На Киевском железнодорожном вокзале месяц не могут починить эскалатор. ФОТОФАКТ(0)
Реформа в "Укрзализныце" не происходит, экономические показатели ухудшаются, а ситуация с коррупцией не улучшается, - Омелян(56)
Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу(25)
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Серед радників Міністерства інфраструктури виявили корупціонерів, шахраїв, колишніх регіоналів та росіян
Для ефективної роботи будь-якому міністру потрібний штат радників - спеціалістів, які фахово підкажуть, як вплине те чи інше рішення на розвиток усієї галузі. До їх думки дослухаються і нею ж часто керуються. Якщо міністрів українці знають хоча б в обличчя, то про радників навіть не задумуються. Хто ж такі радники: професійні консультанти чи сірі кардинали? Міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради України «Депутатський контроль» взявся це перевірити і надіслало до міністерств запити із проханням надати інформацію про тих, хто консультує їх очільників.
Абсолютним рекордсменом за кількістю радників є Міністерство інфраструктури - там виявилося 50 позаштатних радників. На другому місті Міненерговугілля - 38. Найскромнішим у своїх потребах виявився Мінкульт - всього один радник, та й той у штаті. Загалом 14 міністрам «підказує» близько 220 радників.
З'ясувалося, що серед величезної когорти консультантів, що заповнили Міністерство інфраструктури, можна виявити багато дійсно цікавих персоналій. Одні активно просувають власні бізнес-інтереси, другі приховують свої прибутки, треті очікують «жирних» посад, а четверті - недолюстровані чиновники часів Януковича.
Кадрові працівники міністерство розповідають, що значна частина радників взялася з інвесткомпанії Dragon Capital, в якій колись працював міністр Андрій Пивоварский. Нібито перед ними поставлено завдання оцінити активи галузі і надати пропозиції щодо їх приватизації.
В Мінінфраструктури існує незаконна система додаткового матеріального заохочення керівної ланки та провідних аналітиків. Також доплачують і радникам, що працюють на громадських засадах. Зокрема, ЗМІ неодноразово повідомляли, що радники міністерства, які раніше обіймали посади в компанії Dragon Capital - Олександр Мягкий, Андрій Мотовиловець, Олексій Соболєв, Іван Макушенко додатково отримують цілком конкретні суми - від 3 до 5 тисяч доларів США щомісячно. Ці факти ніяк не наважаться перевірити правоохоронці, хоча їх закликав розібратися з тіньовими зарплатами в міністерстві навіть міністр юстиції Павло Петренко.
Серед радників міністра інфраструктури числиться Геннадій Фукс - в минулому - депутат Запорізької облради від Партії регіонів, у 2006-2010 роках - заступник голови ОДА з питань ЖКГ. Місцеві видання стверджують: власник групи компаній «Віннер Форд Запоріжжя - Інтрейд-Груп» активно оперував значними бюджетними коштами для підтримки бізнес-структур. До прикладу, в 2009 році, зазначає одне із запорізьких ЗМІ, використав на це 6 млн. гривень. Як наголошував раніше сам пан Фукс, метою його діяльності, як позаштатного радника, є «перезавантаження системи співпраці влади і бізнесу».
Виявилося, що інфраструктура - це також сфера компетенції і Андрія Мухатаєва - колишнього керівника управління СБУ в Харківській області, який ще в 2006-2008 роках встиг «засвітитися» в низці корупційних скандалів та був звільнений з посади під тиском громадськості.З Андрієм Пивоварським співпрацює і росіянин Євген Ромащин, який донедавна очолював компанію Ріната Ахметова «Сorum Group» . В міністерстві людина Ахметова курирує залізничний транспорт. Минулої зими Ромащин ледь не став новим керівником «Укрзалізниці». Він увійшов до трійки фіналістів конкурсу з відбору на посаду генерального директора «Укрзалізниці», втім суд визнав цей конкурс незаконним.
Колишній директор Іллічівського порту Юрій Крук, який не потрапив на останній етап конкурсу на посаду нового керівника підприємства, отримав посаду радника міністра інфраструктури Андрія Пивоварського у вигляді «втішного призу». Однак, він все одно намагається впливати на роботу порту, маніпулюючи трудовим колективом через свого партнера - голову портової профспілки Сергія Бризгалова. Нещодавно він навіть намагався стати почесним президентом порту. При цьому в інтерв'ю газеті підприємства «Іллічівець», Крук заявив, що «переконаний, що колектив не допустить, щоб в порт прийшли якісь варяги, люди абсолютно некомпетентні». З цього можна лише уявити, які поради отримує від нього міністр…
Найбільш одіозним радником Андрія Пивоварського є Артемій Єршов - найближчий друг та бізнес-партнер Сергія Льовочкіна. Артемій Єршов працював на багатьох посадах в фінансовій сфері - і майже скрізь його діяльність пов'язують із гучними скандалами та фінансовими махінаціями.
Наприклад, він «засвітився» у численних шахрайствах, що відбувалися у банку «Банкірський дім», який у міліцейських звітах фігурував як найбільший конвертаційний центр в Україні, оборудках із кредитами і використанням адмінресурсу у банку «Кліринговий дім», афері з рефінансуванням банку «Надра», махінаціях із майном і грошима «Укртелекому» тощо. Останнім його місцем роботи був «Сбербанк России». Зараз Пивоварський просуває свого радника Єршова на посаду гендиректора «Укрпошти».
Отже, інститут радників в Міністерстві інфраструктури перетворився на такий собі кадровий відстійник, де вирішують власні питання чимало людей із сумнівною репутацією. Здається, міністр інфраструктури не звертає на це уваги. Втім, зважаючи на постійні кадрові скандали, які стрясають міністерство через непрозорі призначення керівників найбільших держпідприємств транспортної галузі, питання радників дійсно здається дрібницею.
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ЄВРЕЇ ТАКІ ВИЇХЛИ А ЖИДИ ЗАЛИШИЛИСЬ.
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У БЕНІ . 150 лярдів НА ПЕРШИЙ РАЗ ДОСИТЬ ?
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По іншому цю КАГАЛУ ГНИД не виведеш.
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По іншому цю КАГАЛУ ГНИД не виведеш.
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2 ЕС строил и строит дороги всей западной Европе. Предоставить работать компаниям ЕС по дорогам в Украине . Их работа и их люди( их рабочие места). Экономические механизмы есть , просто никто не хочет оторваться от корыта. Да и выборы на носу- надо трошки настирать .
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Тут на форуме девочки имеются, не забудь размером фуя похвастаться.
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Мафія переходить на службу до Порошенка
Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента
"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Поэтому с одной стороны нужно всячески блокировать коррупцию у нас, в любом виде и очень жестко. Ну, и соответственно, понимать чужие слабости
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Ни дня не проходит без новости чтобы Омелян не ныл и не возмущался по поводу Укрзализныци. Как дитя малое.
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Скажи как мужик, мол забрали кормушку и кормиться сейчас не с чего, согласен на 20% откатов, а то истерику на всю страну закатил.
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За словами Абромавичуса, 25% цієї суми складе фіксована заробітна плата, решта глава "Укрзалізниці" може отримати у вигляді бонусів при досягненні певних результатів.
Интересно, он оформил жилищную субсидию?
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всьо очень просто.. умный , достойный и способный не станет продавать свои способности за 3200 , ну разве что кратковременно из патриотических чувств и удовлетворения каких то личных амбиций).. но это , повторюсь, на очень короткий срок. формула работает во всем мире - хороший менеджер стоит денег. других подходов никто не придумал.
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Проснитесь. Что укрзализнице надо- так это вагоны и локомотивы.
а воров ловить должно НАБУ/ прокуратура/мвд
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Основные темы его лекций: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе[2].ПРАВДА, которая вам НЕ ПОНРАВИТСЯ! Жак Фреско 10.08.2016 ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nC1Wbuec7ac
Жак Фреско (слева) во время службы в армии Соединённых Штатов
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Ап наступило на хвіст ригам на Жд, до біса квоти партій і вся лабуда , Олігархи пішли в разнос , війна за ресурси , фронт держать хлопці .. , русня не прийде - нічого вже не отбере(ну вони так думать, бо у хуйла уже по факту проблеми з'являются с кожним днем по жоще) с того що є ,а тут ще й держава щось хоче мати ..
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Люди, приближені до президента куплять черговий телеканал.
Невдовзі власником телеканалу Tonis може стати колишній народний депутат від "Партії Регіонів" та колишній глава КМДА Володимир Макеєнко. Про це йдеться у матеріалі на "Українській правді".
Інформацію про купівлю Макеєнком телеканалу підтвердили одразу по двоє джерел у "Народному фронті" та оточенні президента, які знайому із ситуацією в медіа-ринку.
За словами співрозмовників, екс-регіонал є тільки ширмою, а куратором покупки є соратник президента Ігор Кононенко. В оточенні Яценюка заявляють, що телеканал точно купує Кононенко, але запишуть його на Макеєнка.
http://ua1.com.ua/politics/otochennja-poroshenka-gotuetsja-do-kupivli-telekanalu-tonis-27369.html
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Восени співрозмовники УП переконували, що Tonis планує купити позафракційний нардеп Євген Мураєв, який зараз є власником іншого каналу NewsOne.
9 січня генпродюсер NewsOne Олексій Семенов та головні зірки каналу Матвєй Ганапольський та Євгеній Кісєльов заявили, що йдуть від Мураєва. Джерела УП на медійному ринку тоді переконували, що всі троє дуже скоро можуть з'явитись на іншому каналі, і ним буде саме Tonis. Здавалося, що пазл склався.
Однак в оточенні самого Мураєва УП запевнили, що він точно нового каналу не купував.
"Мураєв сам досі в шоці, бо Семенов дуже талановитий, і на каналі все трималось фактично на ньому. Про покупку Tonis'а Мураєв точно не думав, йому аби цей канал якось протримати. Він уже не раз думав і його продати", - розповідали УП тиждень тому в оточенні Мураєва.
Ввечері 24 січня ці слова знайшли своє часткове підтвердження, коли на сайті Детектор Медіа з'явилося повідомлення про підготовку NewsOne до продажу. У коментарі УП Мураєв пояснив, що мова іде про пошук нового інвестора за кордоном. А депутат НФ Микола Княжицький, у якого немає проблем із друзями у владі, продає частину свого "Еспресо", щоб знайти стабільні гроші для його утримання. Полностью читать тут - http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/26/7133568/
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Есть хоть кто один против?
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Не сміши людей убогий.
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