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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (984) Минэкономразвития (399) Мининфраструктуры (430) Омелян (201) Бальчун Войцех (69)

 "С июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян

Передача "Укрзализныци" в подчинение Минэкономразвития обусловлена желанием избавиться от "постоянного раздражителя".

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это просто попытка заткнуть рот Омеляну. Чтобы не было постоянного раздражителя. Потому что я постоянно призываю, прошу: давайте мы проведем профессиональную дискуссию по поводу того, что происходит в "Укрзализныце". Решили УЗ забрать, подчинить МЭРТ. Очевидно, надеются, что оттуда таких вопросов не будет", - сказал министр.

По его словам, теперь любые незначительные улучшения будут подаваться как глобальная реформа.

"Все будет, как всегда. "Как всегда" - это как приговор. Будет показываться какое-то улучшение на 3-5%, и будут называть это глобальной радикальной реформой, которая будто происходит повсеместно", - заявил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

"Премьер-министр четко определил, что УЗ переходит под контроль правительства. Теперь вся ситуация, сложившаяся на "Укрзализныце" - прямая ответственность Правительства и лично премьера, принявшего такое решение.

Хотя на самом деле он лишь легализовал то, что продолжается фактически с июля 2016: лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - заявил министр.

Полное интервью читайте здесь.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО
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Я не бачу від Омеляна якихось серйозних обгрунтованих претензій до Бальчуна! Тільки якісь ідіотські дитячі звинувачення що Бальчун дружить з кимось більше ніж з Омеляном! Це що професійні зясування стосунків? Що це за маразм? Омеляна гнати найух, це не керівник а лайно!
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таки да , , мол , дружбы нет в руководстве залізниці , , ну а нам то шо , , , расписание поездов соблюдайте ,,,, в чистых вагонах-перронах-вокзалах. нас встречайте ,,,
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А хто друзі та радники міністра транспорту, найбільш бурдні та одіозні діячи мафії!

Серед радників Міністерства інфраструктури виявили корупціонерів, шахраїв, колишніх регіоналів та росіян

Для ефективної роботи будь-якому міністру потрібний штат радників - спеціалістів, які фахово підкажуть, як вплине те чи інше рішення на розвиток усієї галузі. До їх думки дослухаються і нею ж часто керуються. Якщо міністрів українці знають хоча б в обличчя, то про радників навіть не задумуються. Хто ж такі радники: професійні консультанти чи сірі кардинали? Міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради України «Депутатський контроль» взявся це перевірити і надіслало до міністерств запити із проханням надати інформацію про тих, хто консультує їх очільників.
Абсолютним рекордсменом за кількістю радників є Міністерство інфраструктури - там виявилося 50 позаштатних радників. На другому місті Міненерговугілля - 38. Найскромнішим у своїх потребах виявився Мінкульт - всього один радник, та й той у штаті. Загалом 14 міністрам «підказує» близько 220 радників.
З'ясувалося, що серед величезної когорти консультантів, що заповнили Міністерство інфраструктури, можна виявити багато дійсно цікавих персоналій. Одні активно просувають власні бізнес-інтереси, другі приховують свої прибутки, треті очікують «жирних» посад, а четверті - недолюстровані чиновники часів Януковича.
Кадрові працівники міністерство розповідають, що значна частина радників взялася з інвесткомпанії Dragon Capital, в якій колись працював міністр Андрій Пивоварский. Нібито перед ними поставлено завдання оцінити активи галузі і надати пропозиції щодо їх приватизації.
В Мінінфраструктури існує незаконна система додаткового матеріального заохочення керівної ланки та провідних аналітиків. Також доплачують і радникам, що працюють на громадських засадах. Зокрема, ЗМІ неодноразово повідомляли, що радники міністерства, які раніше обіймали посади в компанії Dragon Capital - Олександр Мягкий, Андрій Мотовиловець, Олексій Соболєв, Іван Макушенко додатково отримують цілком конкретні суми - від 3 до 5 тисяч доларів США щомісячно. Ці факти ніяк не наважаться перевірити правоохоронці, хоча їх закликав розібратися з тіньовими зарплатами в міністерстві навіть міністр юстиції Павло Петренко.
Серед радників міністра інфраструктури числиться Геннадій Фукс - в минулому - депутат Запорізької облради від Партії регіонів, у 2006-2010 роках - заступник голови ОДА з питань ЖКГ. Місцеві видання стверджують: власник групи компаній «Віннер Форд Запоріжжя - Інтрейд-Груп» активно оперував значними бюджетними коштами для підтримки бізнес-структур. До прикладу, в 2009 році, зазначає одне із запорізьких ЗМІ, використав на це 6 млн. гривень. Як наголошував раніше сам пан Фукс, метою його діяльності, як позаштатного радника, є «перезавантаження системи співпраці влади і бізнесу».
Виявилося, що інфраструктура - це також сфера компетенції і Андрія Мухатаєва - колишнього керівника управління СБУ в Харківській області, який ще в 2006-2008 роках встиг «засвітитися» в низці корупційних скандалів та був звільнений з посади під тиском громадськості.З Андрієм Пивоварським співпрацює і росіянин Євген Ромащин, який донедавна очолював компанію Ріната Ахметова «Сorum Group» . В міністерстві людина Ахметова курирує залізничний транспорт. Минулої зими Ромащин ледь не став новим керівником «Укрзалізниці». Він увійшов до трійки фіналістів конкурсу з відбору на посаду генерального директора «Укрзалізниці», втім суд визнав цей конкурс незаконним.
Колишній директор Іллічівського порту Юрій Крук, який не потрапив на останній етап конкурсу на посаду нового керівника підприємства, отримав посаду радника міністра інфраструктури Андрія Пивоварського у вигляді «втішного призу». Однак, він все одно намагається впливати на роботу порту, маніпулюючи трудовим колективом через свого партнера - голову портової профспілки Сергія Бризгалова. Нещодавно він навіть намагався стати почесним президентом порту. При цьому в інтерв'ю газеті підприємства «Іллічівець», Крук заявив, що «переконаний, що колектив не допустить, щоб в порт прийшли якісь варяги, люди абсолютно некомпетентні». З цього можна лише уявити, які поради отримує від нього міністр…
Найбільш одіозним радником Андрія Пивоварського є Артемій Єршов - найближчий друг та бізнес-партнер Сергія Льовочкіна. Артемій Єршов працював на багатьох посадах в фінансовій сфері - і майже скрізь його діяльність пов'язують із гучними скандалами та фінансовими махінаціями.

Наприклад, він «засвітився» у численних шахрайствах, що відбувалися у банку «Банкірський дім», який у міліцейських звітах фігурував як найбільший конвертаційний центр в Україні, оборудках із кредитами і використанням адмінресурсу у банку «Кліринговий дім», афері з рефінансуванням банку «Надра», махінаціях із майном і грошима «Укртелекому» тощо. Останнім його місцем роботи був «Сбербанк России». Зараз Пивоварський просуває свого радника Єршова на посаду гендиректора «Укрпошти».
Отже, інститут радників в Міністерстві інфраструктури перетворився на такий собі кадровий відстійник, де вирішують власні питання чимало людей із сумнівною репутацією. Здається, міністр інфраструктури не звертає на це уваги. Втім, зважаючи на постійні кадрові скандали, які стрясають міністерство через непрозорі призначення керівників найбільших держпідприємств транспортної галузі, питання радників дійсно здається дрібницею.
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Претезії в нього є. Просто про них він не говорить явно. Бальчун наступив на СХЕМИ, на яких сидить Омелян та його шобло. Ось і вся причина конфлікту. Як завжди, він ведеться під лозунгом " за щастя українського народу".
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Коли ж нарешті ці бандюги почнуть звертати увагу на обгрунтовані претензії людей , котрі користуються послугами Укрзалізниці ? Жах !!! Неможливо заходити в вагони - бруд , холод , туалети не працюють , на вокзадах зали очікувать не опалюються ... Неймовірно , жахливо !!! Кінець ! Крах !
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Жиды превращают Украинцев в нацию гробовщиков и могильщиков. Год только начался, а у нас второй раз всеобщий траур объявляют. Нация не думает о будущем, а только скулит и плачет цепляясь за мертвецов и гробы. Я уже сомневаюсь в успехе Украины, одни скулящие балаболы кругом. А у упоротых типа патриотов хочу спросить, почём уголёк у оккупантов и почему дипотношения не разорваны со странной агрессором ??????
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Не думаю, что без евреев все кардинально изменится. Не стоит на них зацикливаться.
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О каких евреях он вообще щебечет; подавляющее большинство давно уехало.
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Та ты шо? Неуж-то и Верховная Рада уехала? А президент тоже?
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Как там в Питере погодка сегодня ? Новую методичку уже обмыли ?
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ей вей.....
ЄВРЕЇ ТАКІ ВИЇХЛИ А ЖИДИ ЗАЛИШИЛИСЬ.
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" почему дипотношения не разорваны со странной агрессором " - a ты готов немедленно принять обратно в Украине несколько миллионов её граждан, сейчас находящихся в России ? Ведь, в случае разрыва отношений, их либо всех вышлют, либо интернируют.
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чушь порете вы ,,,, в европе интерпол признал лидеров днр террористами ? , нет ,,, а почему ?
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Омелян, все уже дороги отремонтировал? Почему в ЕС отличные покрытие на сельских дорогах, хорошие разметки, парковки, вся реклама на солнечных батареях?
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Сколько это стОит (Украина - самое большое по территории государство Европы) и где взять на это средства ?
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надо меньше с3,14здить на капитальном ремонте дорог - вот и будут деньги
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С Вашими талантами гос.управления, Вы до сих пор работаете таксистом ? Удивительно.
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а ваши таланты, судя по всему, только на форумах флудить. грустно.
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пункт ПЕРШИЙ .
У БЕНІ . 150 лярдів НА ПЕРШИЙ РАЗ ДОСИТЬ ?
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Вы собираетесь действовать методом Паниковского, или методом Остапа Бендера ?
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методом САШІ БІЛОГО - МУЗИЧКА.
По іншому цю КАГАЛУ ГНИД не виведеш.
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методом САШІ БІЛОГО - МУЗИЧКА.
По іншому цю КАГАЛУ ГНИД не виведеш.
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1.запретить рекламщикам подключаться к электросетях . Пусть ставят солнечные батарейки. В Киеве уже портативные на заводе выпускают, а китайцы вообще не проблема.
2 ЕС строил и строит дороги всей западной Европе. Предоставить работать компаниям ЕС по дорогам в Украине . Их работа и их люди( их рабочие места). Экономические механизмы есть , просто никто не хочет оторваться от корыта. Да и выборы на носу- надо трошки настирать .
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пошла истерика, это признак слабости, может быть стоит подумать - этот министр на своём ли месте.
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Как то раньше тупо молчал и пилил, а теперь "мне затыкают рот" …???
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да, а потом Омеляна поставят, Бальчун будет кричать, что воруют.. все они правду говорят, когда от корыта отодвигают.
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Да, когда от корыта отодвигают, у них хобот растёт , чтобы сосать - эволюция бля... законы Дарвина )))
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Процы Интел Тащат. АМД дерьмо ..ВИдеокарты Нвидиа это крутяк, видяхи АМУДЕ жалкое говно. У меня комп на Интеле и Нвидиа. У кого на АМД тот просто лох или дибил.
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Что это за поток сознания? Книжку для чайников прочитал, бо ящик с третим пнем на мусорке нашел?
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наверно на АМД сидишь на Бульдозерах и видяха у тебя Срадион от амуды ога...У меня последний Каби Лейк от Интела 7700К тащит на 4,8Ггц в разгоне..Любое дерьмо от твоей амуды разрывает на клочья.
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Ах, да ты сюда повыёпываться пришел со своими ночными фантазиями? Ну, давай ... давай...
Тут на форуме девочки имеются, не забудь размером фуя похвастаться.
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матеріали про корупцію на Укрзалізниці:

Мафія переходить на службу до Порошенка

Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента

"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Так Луценко, Насіров, Аваков і є очільниками різних гілок цієї мафії.
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Ну, если не рассматривать конкретно зализныцю, там всегда было полное бл-во. То любая страна, пропитанная коррупцией. Или организация. Очень уязвима. У нее может быть мощнейший ГБ-шный и ментовский аппарат. Но там, где чиновник за деньги готов продать какие-либо преференции. Очень легко организовать продажу Родины.
Поэтому с одной стороны нужно всячески блокировать коррупцию у нас, в любом виде и очень жестко. Ну, и соответственно, понимать чужие слабости
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Омелян уже столько набалабонил, что берут сомнения - рот ли у него ?,Скорее всего пасть и она последнее время не закрывается даже на ночь. Хворь на него напала, что ли ?
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Да кто ж тебе, петушку, рот закроет?
Ни дня не проходит без новости чтобы Омелян не ныл и не возмущался по поводу Укрзализныци. Как дитя малое.
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А что, собственно, не так говорит Омелян? Проверяйте аудитом эту чёртову Укрзализныцю открыто, не стесняясь, а, вдруг, правду говорит товарищ.
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Омелян очень нервничает . У него с Сеней забрали схему грабежа . У их истерика и со рта пена.
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Так и у нас все должно быть просто Знаете байку, как лис помогал двум медведям мед делить? То у одного больше окажется, приходится отхлебнуть, то у другого... Так, глядишь, зализныця на свет Божий и вылезет, со скрипом и за уши
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Значит до Бальчуна в укрзализници все было ОК. И только после его прихода там разразилась страшная коррупция. Ему самому не смешно такую ересь морозить.
Скажи как мужик, мол забрали кормушку и кормиться сейчас не с чего, согласен на 20% откатов, а то истерику на всю страну закатил.
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Все что ты написал - про прошлое. Омелян предлагает поговорить про настоящее.
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Судя по всему, Омелян коррупционер. Но почему ты решил, что сейчас он врет? А если бы он сказал, что Земля -это шар или 2+2=4, ты бы тоже не поверил, на основании того что он воровал?
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он не за то говорит. Проблему уз - то что она не может обслужить всех желающих. Это поважнее корпоратизации.
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Зарплата керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна може становити від 800 тисяч до 1 мільйона доларів на рік.
За словами Абромавичуса, 25% цієї суми складе фіксована заробітна плата, решта глава "Укрзалізниці" може отримати у вигляді бонусів при досягненні певних результатів.
Интересно, он оформил жилищную субсидию?
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для своей любовницы должность в руководстве Укрзализници выдумал - это похлеще субсидий.
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вариант получать 3200 и тырить составами вас устраивает больше?
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А получать миллионы и при этом тырить составами что мешает?
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ничего .. но в случае 3200 выше вероятность
всьо очень просто.. умный , достойный и способный не станет продавать свои способности за 3200 , ну разве что кратковременно из патриотических чувств и удовлетворения каких то личных амбиций).. но это , повторюсь, на очень короткий срок. формула работает во всем мире - хороший менеджер стоит денег. других подходов никто не придумал.
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Уже бальчуноботы появились. Прогресс, однако! 2000 долларов в день, ЗА ЧТО? За то, что не тырит?
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за то что наодной закупке топлива сэконмил миллиард
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Второй бальчунобот. Скока вас ышшо?
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зачем ты сюда влез? ну вякнул примитивный мэм, дальше что.. какой реакции ждешь? ну пошлю я тебя , и ?.. чего добиваешься?
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А ты тут определяешь, кому, когда и куда влазить? Так ты первое влезло к моему комментарию. Сиди, не воняй. Или уРКзализныця пашет без проблем? Скока зарплата у проводника? $4 в день. Скока у машиниста? $8 в день. Ну да, им воровать нечего, им не положено 2000 в день.
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Що то за заробітки? Наш шоколадний в минулому році, якщо вірити написаному, заробив 450 мільйонів гривень чистенькими. А вчора на Донбасі загинуло ще два наших бійці. Так наш говнокомандуючий думає як закінчити цю бойню, чи про втрати баришів від припинення роботи фабрики в Липецьку?
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ну. и 1000 вагонов закупили. И что тут плохого?
Проснитесь. Что укрзализнице надо- так это вагоны и локомотивы.
а воров ловить должно НАБУ/ прокуратура/мвд
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Кстати, в этом году билеты опять подорожают. Был бы Омелян во главе - комментаторы на сайте все списали бы на коррупцию,визга было бы много. а Бальчуну подорожание сойдет с рук - "надо же вкладывать деньги в развитие!" ))
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а чо,показатель реформ-это всеобщее удешевление?
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Жак Фреско (англ. Jacque Fresco; род. 13 марта 1916, Нью-Йорк, США) - производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог, проживающий во Флориде. Директор и основатель организации «Проект Венера»[2].
Основные темы его лекций: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе[2].ПРАВДА, которая вам НЕ ПОНРАВИТСЯ! Жак Фреско 10.08.2016 ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nC1Wbuec7ac

Жак Фреско (слева) во время службы в армии Соединённых Штатов
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Хочете зрозуміти де правда , потерпіть і подивітся новини по ватним темнікам на "господи прости" інтері , трк ахметкі і діда кучми ...
Ап наступило на хвіст ригам на Жд, до біса квоти партій і вся лабуда , Олігархи пішли в разнос , війна за ресурси , фронт держать хлопці .. , русня не прийде - нічого вже не отбере(ну вони так думать, бо у хуйла уже по факту проблеми з'являются с кожним днем по жоще) с того що є ,а тут ще й держава щось хоче мати ..
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а если у расейки-то весь мир? везде крадут,и в штатах тоже.
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Бальчун не лезет в политику, и не хочет этого делать. Это наиглавнейшее! Он манагер. Точка. Кризис-манагер. И за это получает немалое бабло. Отлично! Так и должно быть, мать вашу! Видать наступил на офигенно больную мозоль, что так завыл Омелян. Омелян же мыша министерская, штаны протирающая по коридорам на Грушевского всю сознательную жизнь. И в надеждах ещё более жырный шмат хапнуть. Гройсману бы до конца дня уволить бестолочь и был бы красавчиком, а так свёл всё до какого-то, якобы, междусобойчика... Хреново, браття...
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Оточення Порошенка готується до купівлі телеканалу Tonis.
Люди, приближені до президента куплять черговий телеканал.
Невдовзі власником телеканалу Tonis може стати колишній народний депутат від "Партії Регіонів" та колишній глава КМДА Володимир Макеєнко. Про це йдеться у матеріалі на "Українській правді".
Інформацію про купівлю Макеєнком телеканалу підтвердили одразу по двоє джерел у "Народному фронті" та оточенні президента, які знайому із ситуацією в медіа-ринку.
За словами співрозмовників, екс-регіонал є тільки ширмою, а куратором покупки є соратник президента Ігор Кононенко. В оточенні Яценюка заявляють, що телеканал точно купує Кононенко, але запишуть його на Макеєнка.
http://ua1.com.ua/politics/otochennja-poroshenka-gotuetsja-do-kupivli-telekanalu-tonis-27369.html
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Вперше про підготовку Tonis'а до продажу "Українській правді" розповіли кілька співрозмовників з медійного ринку ще восени 2016-го. Тоді ж стало відомо, що президентська команда уже почала серйозно працювати над проектом "Другий термін".
Восени співрозмовники УП переконували, що Tonis планує купити позафракційний нардеп Євген Мураєв, який зараз є власником іншого каналу NewsOne.
9 січня генпродюсер NewsOne Олексій Семенов та головні зірки каналу Матвєй Ганапольський та Євгеній Кісєльов заявили, що йдуть від Мураєва. Джерела УП на медійному ринку тоді переконували, що всі троє дуже скоро можуть з'явитись на іншому каналі, і ним буде саме Tonis. Здавалося, що пазл склався.
Однак в оточенні самого Мураєва УП запевнили, що він точно нового каналу не купував.
"Мураєв сам досі в шоці, бо Семенов дуже талановитий, і на каналі все трималось фактично на ньому. Про покупку Tonis'а Мураєв точно не думав, йому аби цей канал якось протримати. Він уже не раз думав і його продати", - розповідали УП тиждень тому в оточенні Мураєва.
Ввечері 24 січня ці слова знайшли своє часткове підтвердження, коли на сайті Детектор Медіа з'явилося повідомлення про підготовку NewsOne до продажу. У коментарі УП Мураєв пояснив, що мова іде про пошук нового інвестора за кордоном. А депутат НФ Микола Княжицький, у якого немає проблем із друзями у владі, продає частину свого "Еспресо", щоб знайти стабільні гроші для його утримання. Полностью читать тут - http://www.pravda.com.ua/articles/2017/01/26/7133568/
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В принципе, это все не иммет значения. Если президент -бырыга, то все остальное - мышиная возня. Кто кого, железная дорога поимеет министра, или мин. траспотрта железную дорогу? Это уже не так и важно. Все накрылось медным тазом. Ушли Донецких, пришли Виннецкие.
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Ты смотри ! , как у этого хлопчика душа болит за укрзализныцю ?! Оторвали от корыта.
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Це вже взагалі якісь ревнощі... А Омелян точно доросла людина?
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Видимо, Грицак с Луценко плохо знают географию, раз считают, что Роттердам находится в ДЛНР. Если нет, то нардепы НЕ перекрывают роттердамский уголь, а явную контрабанду, миллионы денег с которой идут террористам. Получается, высшее руководство и силовики их крышуют.
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По той же логике: Давайте конфетные фабрики включим в Укроборонпром...сделаем налоги на прибыль в районе 80% и все пустим на армию...
Есть хоть кто один против?
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Єжу понятно чого Омелян істерить, я б теж істерив якби у мене такий жирний кусень відібрали)
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Вчора спілкувався з залізничником , говорить ніколи такого не було щоб проїздні квитки працівникам потрібно було купляти , тепер (суперепупер міністр Бальчун) каже втюхав їм їх за 500 гривень і навіть не спитав . Але справа тут в іншому , жодного разу, ні на якому рівні не піднімається питання масового виїзду українців на роботу і саме в Польщу. Створюючи в Україні нестерпні умови для проживання влада заставляє українців виїздити з Батьківщини. Це за своєю суттю є Геноцидом , а Бальчун є щось на шкалт Косіора .
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Таку саму роль відіграє ще Коболєв і Нафтогаз. Собі величезні зарплати , на фоні захмарних цін взятих зі стелі і жалюгідних пенсій і зарплат аборигенів.
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Кулявлобовец Омельян : Одним словом, хочу, чтоб со мной Гройсман дружил, а Порох , мне , прислуживал"...так, что ли?
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Порохориги не винуваті, бо оживити кірпу не можливо, от вони і знайшли якогось польського віолончеліста, бо копіювати старшого брата в них закладено генетично.
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Оце такий наш Омелян! Вік 38 років. У 2000 році закінчив інститут у Львові і зразу крісло в Міністерстві закордонних справ у віці чуть більше 20 років. Оце такий наш "вундеркінд". Дальше скачки кар"єри все вище і вище. Ви вірите, що Омелян дбає про інтереси неньки Украіни?
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НУ не дають гади Омеляну грабувати залізницю. Ну всі підараси, один Омелян - д"Артаньян.
Не сміши людей убогий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"С июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян
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