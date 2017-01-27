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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (984) Минэкономразвития (399) Мининфраструктуры (430) Омелян (201) Бальчун Войцех (69)

 "Фактически с июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян

Передача "Укрзализныци" в подчинение Минэкономразвития обусловлена желанием избавиться от "постоянного раздражителя".

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Это просто попытка заткнуть рот Омеляну. Чтобы не было постоянного раздражителя. Потому что я постоянно призываю, прошу: давайте мы проведем профессиональную дискуссию по поводу того, что происходит в "Укрзализныце". Решили УЗ забрать, подчинить МЭРТ. Очевидно, надеются, что оттуда таких вопросов не будет", - сказал министр.

По его словам, теперь любые незначительные улучшения будут подаваться как глобальная реформа.

"Все будет, как всегда. "Как всегда" - это как приговор. Будет показываться какое-то улучшение на 3-5%, и будут называть это глобальной радикальной реформой, которая будто происходит повсеместно", - заявил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадровый вопрос в "Укрзализныце" будет решаться на внеочередном заседании СНБО, - Омелян

"Премьер-министр четко определил, что УЗ переходит под контроль правительства. Теперь вся ситуация, сложившаяся на "Укрзализныце" - прямая ответственность Правительства и лично премьера, принявшего такое решение.

Хотя на самом деле он лишь легализовал то, что продолжается фактически с июля 2016: лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - заявил министр.

Полное интервью читайте здесь.

Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.

Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО
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Я не бачу від Омеляна якихось серйозних обгрунтованих претензій до Бальчуна! Тільки якісь ідіотські дитячі звинувачення що Бальчун дружить з кимось більше ніж з Омеляном! Це що професійні зясування стосунків? Що це за маразм? Омеляна гнати найух, це не керівник а лайно!
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Жиды превращают Украинцев в нацию гробовщиков и могильщиков. Год только начался, а у нас второй раз всеобщий траур объявляют. Нация не думает о будущем, а только скулит и плачет цепляясь за мертвецов и гробы. Я уже сомневаюсь в успехе Украины, одни скулящие балаболы кругом. А у упоротых типа патриотов хочу спросить, почём уголёк у оккупантов и почему дипотношения не разорваны со странной агрессором ??????
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Не думаю, что без евреев все кардинально изменится. Не стоит на них зацикливаться.
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Омелян, все уже дороги отремонтировал? Почему в ЕС отличные покрытие на сельских дорогах, хорошие разметки, парковки, вся реклама на солнечных батареях?
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пошла истерика, это признак слабости, может быть стоит подумать - этот министр на своём ли месте.
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Как то раньше тупо молчал и пилил, а теперь "мне затыкают рот" …???
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да, а потом Омеляна поставят, Бальчун будет кричать, что воруют.. все они правду говорят, когда от корыта отодвигают.
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Да, когда от корыта отодвигают, у них хобот растёт , чтобы сосать - эволюция бля... законы Дарвина )))
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Процы Интел Тащат. АМД дерьмо ..ВИдеокарты Нвидиа это крутяк, видяхи АМУДЕ жалкое говно. У меня комп на Интеле и Нвидиа. У кого на АМД тот просто лох или дибил.
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Что это за поток сознания? Книжку для чайников прочитал, бо ящик с третим пнем на мусорке нашел?
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наверно на АМД сидишь на Бульдозерах и видяха у тебя Срадион от амуды ога...У меня последний Каби Лейк от Интела 7700К тащит на 4,8Ггц в разгоне..Любое дерьмо от твоей амуды разрывает на клочья.
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Ах, да ты сюда повыёпываться пришел со своими ночными фантазиями? Ну, давай ... давай...
Тут на форуме девочки имеются, не забудь размером фуя похвастаться.
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матеріали про корупцію на Укрзалізниці:

Мафія переходить на службу до Порошенка

Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента

"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Так Луценко, Насіров, Аваков і є очільниками різних гілок цієї мафії.
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Ну, если не рассматривать конкретно зализныцю, там всегда было полное бл-во. То любая страна, пропитанная коррупцией. Или организация. Очень уязвима. У нее может быть мощнейший ГБ-шный и ментовский аппарат. Но там, где чиновник за деньги готов продать какие-либо преференции. Очень легко организовать продажу Родины.
Поэтому с одной стороны нужно всячески блокировать коррупцию у нас, в любом виде и очень жестко. Ну, и соответственно, понимать чужие слабости
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Омелян уже столько набалабонил, что берут сомнения - рот ли у него ?,Скорее всего пасть и она последнее время не закрывается даже на ночь. Хворь на него напала, что ли ?
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Да кто ж тебе, петушку, рот закроет?
Ни дня не проходит без новости чтобы Омелян не ныл и не возмущался по поводу Укрзализныци. Как дитя малое.
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А что, собственно, не так говорит Омелян? Проверяйте аудитом эту чёртову Укрзализныцю открыто, не стесняясь, а, вдруг, правду говорит товарищ.
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Омелян очень нервничает . У него с Сеней забрали схему грабежа . У их истерика и со рта пена.
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Так и у нас все должно быть просто Знаете байку, как лис помогал двум медведям мед делить? То у одного больше окажется, приходится отхлебнуть, то у другого... Так, глядишь, зализныця на свет Божий и вылезет, со скрипом и за уши
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Значит до Бальчуна в укрзализници все было ОК. И только после его прихода там разразилась страшная коррупция. Ему самому не смешно такую ересь морозить.
Скажи как мужик, мол забрали кормушку и кормиться сейчас не с чего, согласен на 20% откатов, а то истерику на всю страну закатил.
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Все что ты написал - про прошлое. Омелян предлагает поговорить про настоящее.
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боже, да какая разница что этот очередной хробак рассказывает или не рассказывает, когда он такая же мразь а и те против кого он что-то там
"дружина Володимира Омеляна, займаючись підприємницькою діяльністю як дизайнер, порушує низку законів, зокрема про обіг іноземної валюти, проводячи розрахунки за продаж свого дизайнерського одягу в іноземній валюті готівкою. За даними ЗМІ, ведення підприємницької діяльності з порушенням законів родина Омеляна може собі дозволити завдяки гарним зв'язкам, зокрема, зв'язкам Володимира Бевзи - брата Світлани Бевзи, який свого часу займав високі посади в Кабміні. ЗМІ зазначали, що Володимир Бевза допоміг Омеляну влаштуватися до Мінінфраструктури і познайомив його з радником Глави АП Михайлом Бейліним (ресторатором, «наглядачем» за Мінінфраструктури та Міністерством аграрної політики України, на парламентських виборах 2014 р. йшов у списках БПП на 83-му місці), який нібито «допомагав» Омеляну, забезпечивши його на деякий час тіньовою фінансовою підтримкою."
пусть лучше расскажет откуда средства на такую машину при таком задекларированном доходе
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Судя по всему, Омелян коррупционер. Но почему ты решил, что сейчас он врет? А если бы он сказал, что Земля -это шар или 2+2=4, ты бы тоже не поверил, на основании того что он воровал?
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он не за то говорит. Проблему уз - то что она не может обслужить всех желающих. Это поважнее корпоратизации.
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Зарплата керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна може становити від 800 тисяч до 1 мільйона доларів на рік.
За словами Абромавичуса, 25% цієї суми складе фіксована заробітна плата, решта глава "Укрзалізниці" може отримати у вигляді бонусів при досягненні певних результатів.
Интересно, он оформил жилищную субсидию?
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для своей любовницы должность в руководстве Укрзализници выдумал - это похлеще субсидий.
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вариант получать 3200 и тырить составами вас устраивает больше?
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А получать миллионы и при этом тырить составами что мешает?
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ничего .. но в случае 3200 выше вероятность
всьо очень просто.. умный , достойный и способный не станет продавать свои способности за 3200 , ну разве что кратковременно из патриотических чувств и удовлетворения каких то личных амбиций).. но это , повторюсь, на очень короткий срок. формула работает во всем мире - хороший менеджер стоит денег. других подходов никто не придумал.
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Уже бальчуноботы появились. Прогресс, однако! 2000 долларов в день, ЗА ЧТО? За то, что не тырит?
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за то что наодной закупке топлива сэконмил миллиард
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зачем ты сюда влез? ну вякнул примитивный мэм, дальше что.. какой реакции ждешь? ну пошлю я тебя , и ?.. чего добиваешься?
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ну. и 1000 вагонов закупили. И что тут плохого?
Проснитесь. Что укрзализнице надо- так это вагоны и локомотивы.
а воров ловить должно НАБУ/ прокуратура/мвд
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Кстати, в этом году билеты опять подорожают. Был бы Омелян во главе - комментаторы на сайте все списали бы на коррупцию,визга было бы много. а Бальчуну подорожание сойдет с рук - "надо же вкладывать деньги в развитие!" ))
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Жак Фреско (англ. Jacque Fresco; род. 13 марта 1916, Нью-Йорк, США) - производственный инженер, промышленный дизайнер и футуролог, проживающий во Флориде. Директор и основатель организации «Проект Венера»[2].
Основные темы его лекций: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе[2].ПРАВДА, которая вам НЕ ПОНРАВИТСЯ! Жак Фреско 10.08.2016 ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nC1Wbuec7ac

Жак Фреско (слева) во время службы в армии Соединённых Штатов
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Хочете зрозуміти де правда , потерпіть і подивітся новини по ватним темнікам на "господи прости" інтері , трк ахметкі і діда кучми ...
Ап наступило на хвіст ригам на Жд, до біса квоти партій і вся лабуда , Олігархи пішли в разнос , війна за ресурси , фронт держать хлопці .. , русня не прийде - нічого вже не отбере(ну вони так думать, бо у хуйла уже по факту проблеми з'являются с кожним днем по жоще) с того що є ,а тут ще й держава щось хоче мати ..
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Бальчун не лезет в политику, и не хочет этого делать. Это наиглавнейшее! Он манагер. Точка. Кризис-манагер. И за это получает немалое бабло. Отлично! Так и должно быть, мать вашу! Видать наступил на офигенно больную мозоль, что так завыл Омелян. Омелян же мыша министерская, штаны протирающая по коридорам на Грушевского всю сознательную жизнь. И в надеждах ещё более жырный шмат хапнуть. Гройсману бы до конца дня уволить бестолочь и был бы красавчиком, а так свёл всё до какого-то, якобы, междусобойчика... Хреново, браття...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Фактически с июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян
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