 "Фактически с июля 2016 лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - Омелян

Об этом в интервью БизнесЦензор рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Это просто попытка заткнуть рот Омеляну. Чтобы не было постоянного раздражителя. Потому что я постоянно призываю, прошу: давайте мы проведем профессиональную дискуссию по поводу того, что происходит в "Укрзализныце". Решили УЗ забрать, подчинить МЭРТ. Очевидно, надеются, что оттуда таких вопросов не будет", - сказал министр.
По его словам, теперь любые незначительные улучшения будут подаваться как глобальная реформа.
"Все будет, как всегда. "Как всегда" - это как приговор. Будет показываться какое-то улучшение на 3-5%, и будут называть это глобальной радикальной реформой, которая будто происходит повсеместно", - заявил Омелян.
"Премьер-министр четко определил, что УЗ переходит под контроль правительства. Теперь вся ситуация, сложившаяся на "Укрзализныце" - прямая ответственность Правительства и лично премьера, принявшего такое решение.
Хотя на самом деле он лишь легализовал то, что продолжается фактически с июля 2016: лучшие друзья Бальчуна - Гройсман, Кистион и Дубневич, а не профильное министерство", - заявил министр.
Полное интервью читайте здесь.
Как сообщалось ранее, министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал работу главы "Укрзализныци" Бальчуна, напомнив о том, что в ходе работы номинационного комитета, когда отбиралась его кандидатура, он был против нее.
Вместе с тем, Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления компании.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что корпоратизация ПАО "Укрзализныця" остановилась, а борьба с коррупцией в компании не происходит. Омелян также настаивал на пересмотре решения Кабинета Министров о выводе "Укрзализныци" из подчинения его ведомства и передаче компании в управление Министерства экономического развития и торговли.
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"Мы передавали в НАБУ и СБУ документы о злоупотреблениях на "Укрзализныце", - Омелян(58)
Прибыль "Укрзализныци" за 2016 год - это не реформаторские достижения, - Омелян(57)
Спор из-за "Укрзализныци" и документы Омеляна для Гройсмана: кадры с заседания Кабмина. ФОТОрепортаж(15)
"Вы бы лучше вокзалами занялись", - Гройсман публично отчитал Омеляна и поддержал Бальчуна. ВИДЕО(135)
Огляд блогосфери від UAINFO. 20 квітня 2016(0)
Омелян настаивает на возвращении контроля над "Укрзализныцей": Передача в управление Минэкономразвития не оставит шанса на реформу(25)
Бальчун - Омеляну: "Я приехал в Украину работать ради реформы одной из крупнейших железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне"(86)
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Тут на форуме девочки имеются, не забудь размером фуя похвастаться.
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Мафія переходить на службу до Порошенка
Справа на мільярд: нові неприємності для попутників Президента
"Корпорація КРТ" народного депутата добровільно сплатила "узгоджені" 4 мільйони гривень, а справа про розкрадання сотень мільйонів державних коштів була зведена до дрібного (як на справжні масштаби діяльності мафіозної групи) рівня ухилення від сплати податків. Перед мафією капітулювали всі: і слідчі теперішнього генпрокурора Луценка, і слідчі теперішного голови ДФС Насірова, і слідчі теперішнього міністра МВС Авакова.
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Поэтому с одной стороны нужно всячески блокировать коррупцию у нас, в любом виде и очень жестко. Ну, и соответственно, понимать чужие слабости
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Ни дня не проходит без новости чтобы Омелян не ныл и не возмущался по поводу Укрзализныци. Как дитя малое.
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Скажи как мужик, мол забрали кормушку и кормиться сейчас не с чего, согласен на 20% откатов, а то истерику на всю страну закатил.
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"дружина Володимира Омеляна, займаючись підприємницькою діяльністю як дизайнер, порушує низку законів, зокрема про обіг іноземної валюти, проводячи розрахунки за продаж свого дизайнерського одягу в іноземній валюті готівкою. За даними ЗМІ, ведення підприємницької діяльності з порушенням законів родина Омеляна може собі дозволити завдяки гарним зв'язкам, зокрема, зв'язкам Володимира Бевзи - брата Світлани Бевзи, який свого часу займав високі посади в Кабміні. ЗМІ зазначали, що Володимир Бевза допоміг Омеляну влаштуватися до Мінінфраструктури і познайомив його з радником Глави АП Михайлом Бейліним (ресторатором, «наглядачем» за Мінінфраструктури та Міністерством аграрної політики України, на парламентських виборах 2014 р. йшов у списках БПП на 83-му місці), який нібито «допомагав» Омеляну, забезпечивши його на деякий час тіньовою фінансовою підтримкою."
пусть лучше расскажет откуда средства на такую машину при таком задекларированном доходе
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За словами Абромавичуса, 25% цієї суми складе фіксована заробітна плата, решта глава "Укрзалізниці" може отримати у вигляді бонусів при досягненні певних результатів.
Интересно, он оформил жилищную субсидию?
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всьо очень просто.. умный , достойный и способный не станет продавать свои способности за 3200 , ну разве что кратковременно из патриотических чувств и удовлетворения каких то личных амбиций).. но это , повторюсь, на очень короткий срок. формула работает во всем мире - хороший менеджер стоит денег. других подходов никто не придумал.
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Проснитесь. Что укрзализнице надо- так это вагоны и локомотивы.
а воров ловить должно НАБУ/ прокуратура/мвд
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Основные темы его лекций: холистичный дизайн, пассивный дом, города с устойчивым развитием, ресурсо-ориентированная экономика, всеобщая автоматизация, кибернетические технологии, роль науки в обществе[2].ПРАВДА, которая вам НЕ ПОНРАВИТСЯ! Жак Фреско 10.08.2016 ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=nC1Wbuec7ac
Жак Фреско (слева) во время службы в армии Соединённых Штатов
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Ап наступило на хвіст ригам на Жд, до біса квоти партій і вся лабуда , Олігархи пішли в разнос , війна за ресурси , фронт держать хлопці .. , русня не прийде - нічого вже не отбере(ну вони так думать, бо у хуйла уже по факту проблеми з'являются с кожним днем по жоще) с того що є ,а тут ще й держава щось хоче мати ..
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