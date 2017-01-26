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Все про:Львов (3235) мусор (270) Гройсман (2009) мусоропереработка (50)

 Гройсман посетит Львов с рабочим визитом 27 января

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен посетить Львов с рабочим визитом 27 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра премьер-министр планирует посетить Львов с рабочей поездкой", - сказано в нем.

Отмечается, что Гройсман и Порошенко провели рабочую встречу, одной из тем которых стала ситуация с утилизацией мусора во Львове.

В четверг, 26 января, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил о начале вывоза мусора из Львова.

Также читайте: Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему вывоза мусора из Львова
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На свалку поедет ? Правильно,пора привыкать ....
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Так вот чего мусор вывозят, чтобы показать как вован с базара на ходу решает проблемы.
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пообещал мусор разгрести до 1 апреля. а 2 апреля решил постоять у операционной у Тодурова.
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львов.. короче... завалите этого евгея мусором... ибо пидар он...
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Строительство мусороперерабатывающего завода не надо усложнять. Сначала сортировка мусора, потом магнитом вытягивание всего металлического из мусорной ямы, потом идет сжигание в печи. Тепло от зажигания может идти на обогрев жилого массива. Я была на мусороперерабатывающем заводе в Японии и все видела своими глазами. СЕГОДНЯ ГЛАВНОЕ ОТСОРТИРОВАТЬ ПЛАСТИК ОТ ОСТАЛЬНОГО МУСОРА прямо в квартирах в разные кульки. Японцы полиэтилен не плавят , а прессуют в блоки и этими блоками закидывают овраги, на которых потом делают поля.
В БЫЛ ЛИ ГРОЙСМАН НА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ?
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Партия сказала:надо, комсомол ответил: есть.
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Зашибись. И, надеюсь, на следующий раз мы что-нибудь услышим о команде Гройсмана. Не, понятно, что основная команда - это министры, можно собрать их и дать разгон. Но должны ж быть и у премьера какие-то советники там, не? И какие-то члены команды, кто может оперативно реагировать. Что-то по типу военного "оперативного дежурного". Но я лично ничего о команде Гройсмана не слышал. Да и команда Порошенко очень мало себя проявляет. Либо совсем уж радикально. А вообще, да, пора улучшать методы управления и реагирования. Потому, что то, что вот было - это полный отстой.
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И гройсман такой молодой и вальцман опять впереди .
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Это Порошенко. Коррупционер и прохвост, но Порошенко. А вот "вальцман" выдаёт в тебе москаля или, в лучшем случае, идиота.
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Грося вспомнил что Львов это оказывается тоже Украина, и в его обязанности входит помогать львовянам с катастрофой с мусором, а не только сидеть на распилах бюджета...идиот мля
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Эффективный хозяйственник решил по-быстрому разобраться с мусором? ну-ну....
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Завтра здесь будет с десяток умнейших изречений о пользе гигиены, и как важно вовремя убирать мусор, и как правительство будет и дальше неусыпно за этим следить, и ещё неустанней за это бороться.
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Садового, который львовян уже 15 лет кормит решением мусорной проблемы, пора сажать на кукан.
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Та шота в дерьме золотник нашол.... :D
ОЙЦ!!! Таки паможет....
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надо запретить эти "рабочие визиты" и загранпаспорт тоже отобрать. Заедрали кататься падлы.
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Ну и шо??? Я Вас умолять..
Тошо жопа будет к себье ближе - енто успех??
Тада Я не панимать....
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И сумки большие клетчатые возьми, назад мусор повезешь, Пеця сказал.
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АААААаа спасите меня. Опять свечка на экранах, опять у нас очередной день траура. Ну только же пару дней назад была .Украина превращается в нацию скулящих гробовщиков Которая не может смотреть в будущее, а может только ныть и скулить. Нация больна. В том году свечка раз пятнадцать горела. В этом идём на рекорд. Год только начался а мы второй раз день траура объявляем
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГройсман посетит Львов с рабочим визитом 27 января
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