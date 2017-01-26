 Гройсман посетит Львов с рабочим визитом 27 января

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Петра Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Завтра премьер-министр планирует посетить Львов с рабочей поездкой", - сказано в нем.
Отмечается, что Гройсман и Порошенко провели рабочую встречу, одной из тем которых стала ситуация с утилизацией мусора во Львове.
В четверг, 26 января, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил о начале вывоза мусора из Львова.
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В БЫЛ ЛИ ГРОЙСМАН НА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ?
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ОЙЦ!!! Таки паможет....
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ГыыыЫЫЫЫЫЫ......
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Тошо жопа будет к себье ближе - енто успех??
Тада Я не панимать....
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