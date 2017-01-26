 Гутерреш поможет открыть Специальный офис поддержки ООН на Донбассе, - Ельченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом украинский Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил в интервью Службе новостей ООН перед началом председательства Украины в Совбезе.
"Мы собираемся поставить вопрос не ради того, чтобы сказать о Донбассе, потому что для этого у нас было и будет еще много поводов в течение этого года, а для того, чтобы показать, что на европейскую систему безопасности нужно смотреть в комплексе и найти, может быть, те точки где, по нашему мнению, участия ООН недостаточно. И тут возникает опять проблема Донбасса. Мы помним, что в позапрошлом году у бывшего Генерального секретаря ООН была идея открыть специальный офис поддержки ООН, который занимался бы мониторингом выполнения Минских соглашений. Но этого не было сделано в силу определенных причин. Однако мы считаем, что этот вопрос мог бы помочь решить нынешний Генеральный секретарь", - уверен дипломат.
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