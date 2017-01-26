 "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - Лукашенко

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на naviny.by.
"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", - сказал Александр Лукашенко.
Поэтому, подчеркнул президент, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей.
"Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства", - отметил Лукашенко.
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Делегація Білорусі в ООН останній раз голосували проти визнання Россії агресором по резолюції України. І таких ворожих Україні країн тоді було всього декілька. Серед них і
блядска"братська" Білорусь.
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Вы просили дождь - я дал вам дождь!
Определите, где должны собираться люди на митинги, особенно оппозиционеры и прочее отребье.
Я был там (в Чернобыле). Я заразился.
Я перетрахивал и буду перетрахивать свой парламент.
В любой стране, в том числе и в нашей, премьер-министры на дороге не валяются. Это единицы
Если кто-то хочет пострелять, то есть Сирия. На билет деньги дадим
увековечен в мемах )
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РАБссия 2012 год - 5 триллионов 347 миллиардов долл.и 4 место в мировом рейтинге
Сегодня РАБссия - 547 миллиардов и 15 место...,это не распад...Просто денех-нет...
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