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 "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - Лукашенко

Борьба за независимость Беларуси должна вестись не на полях сражений и даже не в политической сфере, а в экономике.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с научными и научно-педагогическими работниками после церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на naviny.by.

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"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", - сказал Александр Лукашенко.

Поэтому, подчеркнул президент, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году

"Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства", - отметил Лукашенко.

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Путлер свиздел мировая ыканомика рухнеть от цены на нефть 80 баков.Было дело от КГБиста Ипанатика
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Кстати РАБссия была Свободной со 2 марта 1917 года по 25 октября 1917 года,за 2017 лет от Рождества Христового это мало...,
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Лукашенко це політична шльондра.
Делегація Білорусі в ООН останній раз голосували проти визнання Россії агресором по резолюції України. І таких ворожих Україні країн тоді було всього декілька. Серед них і блядска "братська" Білорусь.
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Помиляєшься,не Беларусь, а Белоруссия,а це як кажут в Одесі----Две большие разници ))))
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Беларусь ето независимое государство. А Белоруссия ето республика под Московским Каганатом.
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Рюссишэ КРЫСы самы Крысятные лишнеХромойСомные КРЫСЫ
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Мы Вам дадим кусок земли, и Вы на нем можете построить дом. И дом у Вас будет не где-то там на окраине Европы в Англии, а в самом центре Европы - в Беларуси.

Вы просили дождь - я дал вам дождь!
Определите, где должны собираться люди на митинги, особенно оппозиционеры и прочее отребье.
Я был там (в Чернобыле). Я заразился.

Я перетрахивал и буду перетрахивать свой парламент.

В любой стране, в том числе и в нашей, премьер-министры на дороге не валяются. Это единицы
Если кто-то хочет пострелять, то есть Сирия. На билет деньги дадим

увековечен в мемах )


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Золотая Орда это хищник,у которого в генах записано напасть и убить....
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немного статистики :
РАБссия 2012 год - 5 триллионов 347 миллиардов долл.и 4 место в мировом рейтинге
Сегодня РАБссия - 547 миллиардов и 15 место...,это не распад...Просто денех-нет...

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за календарный год РАБссия обязана выплатить по кредитам ГрязьПрома и Роснефти 80 миллиардов долл.
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Лука как проститутка с тремя еб*рями сразу. тому лижет, другому жопу подставляет, третьему руками дергает. Что то рассказывает постанывая, а возьмет деньги, всех нах. пошлет и забудет что говорила.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина", - Лукашенко
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