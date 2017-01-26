 Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гуманитарных грузов ООН, - Госпогранслужба

Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.
"Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все другие 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра", - рассказала она.
По словам Оксаны Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. Завтра автомобили намерены вернуться на подконтрольную Украине территорию, в "ЛДНР" они следовать не намерены.
В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда боевики не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.
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Пэтро, как там Минск ?
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Адже вони також підходять під мульку югіка
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ИГИЛ отрезал российско-асадовскую группировку в Алеппо от основных сил http://interes-news.ru/igil-otrezal-rossijsko-asadovskuyu-gruppirovku-v-aleppo-ot-osnovnyx-sil/
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Гумконвой - значит патроны снаряды... из Европы - так у них же другие калибры - не подойдет!
Вот и не приняли...
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