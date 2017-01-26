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 Боевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гуманитарных грузов ООН, - Госпогранслужба

Пророссийские боевики на Донбассе сегодня не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации объединенных наций, а разрешили движение лишь одному.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире " 112 Украина " сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец.

"Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем. Все другие 23 автомобиля прибыли через КПВВ "Новотроицкое", сейчас они находятся на территории логистического центра", - рассказала она.

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По словам Оксаны Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. Завтра автомобили намерены вернуться на подконтрольную Украине территорию, в "ЛДНР" они следовать не намерены.

В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда боевики не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.

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Час назад сепары разгрузили два пакета Градов из Донецка по Опытному.
Пэтро, как там Минск ?
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убезальтернативца другая проблема - гешефт вторые сутки не гешефтится из за каких то непонятных патриотов и добровольцев.
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Переборчивая срань, им только хуманитарку от гудка с рациями подавай.
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Лугандону не потрібні подачки від різних гейроп.
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А хуле, для дамбасни эта гуманитарка - пыль. Онижы бля всю галактику кормят и по некоторым данным даже часть альтернативных временных континиумов.
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То що може почнете ще і хлопців з блокпостів притягувти до крим.відповідальності?
Адже вони також підходять під мульку югіка
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значить будит шашлык-машлык из удмуртских свинособак.
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Зачем вы кормите этих людей? Геноцид Донбассу, и массовое переселение сюда военных и их семей. Ибо этот регион вечная проблема для Украины.
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А-а-а-а!!
Гумконвой - значит патроны снаряды... из Европы - так у них же другие калибры - не подойдет!
Вот и не приняли...
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їм расія срана заводить жрачку, ну там хради,.... ну всі зрозуміли, шо гімно кацапське.... так шо, ООН ваша справа, труба.... мочкуйте путіна хуйла, ось тоді може щось таки і пройде....
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блокада от сепарской петушни на блокаду от ветеранов АТО
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля гуманитарных грузов ООН, - Госпогранслужба
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