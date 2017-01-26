 Из всех районов Львова начали вывозить мусор, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.
Отмечается, что городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.
Как сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, очищать город от мусора начали одновременно во всех районах Львова.
"Перевозчики, которые обслуживают Львов, сейчас работают на разных улицах города, - рассказывает руководитель департамента. - Работа не будет прекращаться до полного вывоза мусора, накопившегося в городе".
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.
Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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Львовский мусор продолжает путешествовать по стране.
После того, как его перестали принимать в Киеве, львовяне пытались договориться с Черновцами, Николаевом и Днепром.
В итоге жители этих городов выступили против приема львовского мусора и организовывали акции протеста.
Протесты в Киевской области
Часть мусора свозилась из Львова на свалку в селе Крюковщина Киевской области.
В итоге, жители Крюковщины блокировали движение 10 львовским мусоровозам. Машины ехали не на левый берег столицы к заводу Энергия, как было договорено между мэрами Киева и Львова, а на мусорный полигон в области. Возле Днепра люди перекрыли трассу из-за львовского мусора ...
В Сумской области пытались нелегально выгрузить 100 тонн ...
и тд. н ну нормально?! всё страну хотят загрязнить(((((((
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засратьвывозить в другие области Украины но там послалина%уйне договорились о приёме мусора, может брехня
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самопомоч щось провоняла по поводу " без угля нам здец. шакал
адмурдый цар"
отак тварь диабетное решаламусорное и грабит лохобыдло
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что такая проблема построить там мусороперерабатывающие заводы раз столько мусора продуцируют?!
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(26.01.17 08:58) http://censor.net.ua/news/424968
Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
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