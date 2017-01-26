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 Общество
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Все про:Львов (3235) мусор (270) ОГА (1232)

 Из всех районов Львова начали вывозить мусор, - ОГА

26 января из всех районов Львова начали вывозить бытовые отходы, накопившиеся на площадках для мусора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Отмечается, что городской мусор принимают областные полигоны ТБО, с которыми достигнуты официальные договоренности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему вывоза мусора из Львова

Как сообщил директор департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Назарий Романчук, очищать город от мусора начали одновременно во всех районах Львова.

"Перевозчики, которые обслуживают Львов, сейчас работают на разных улицах города, - рассказывает руководитель департамента. - Работа не будет прекращаться до полного вывоза мусора, накопившегося в городе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.

Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.

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Ровно, Луцк, Житомир, Винница, Суммы, Кропивницкий, Днепр, Николаев ...
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да,

Львовский мусор продолжает путешествовать по стране.
После того, как его перестали принимать в Киеве, львовяне пытались договориться с Черновцами, Николаевом и Днепром.
В итоге жители этих городов выступили против приема львовского мусора и организовывали акции протеста.

Протесты в Киевской области
Часть мусора свозилась из Львова на свалку в селе Крюковщина Киевской области.
В итоге, жители Крюковщины блокировали движение 10 львовским мусоровозам. Машины ехали не на левый берег столицы к заводу Энергия, как было договорено между мэрами Киева и Львова, а на мусорный полигон в области. Возле Днепра люди перекрыли трассу из-за львовского мусора ...

В Сумской области пытались нелегально выгрузить 100 тонн ...

и тд. н ну нормально?! всё страну хотят загрязнить(((((((
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на областные полигоны ТБО, на полигоны Львовской обл. т.е. говорили что вроде пробовали засрать вывозить в другие области Украины но там послалина%уй не договорились о приёме мусора, может брехня
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Гидрант потер лампу и оттуда выпрыгнул джин Грося, а потом работа закипела.
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почти что так

самопомоч щось провоняла по поводу " без угля нам здец. шакалад мурдый цар"

отак тварь диабетное решаламусорное и грабит лохобыдло
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черед неделю снова позасирают( этот Львов..
что такая проблема построить там мусороперерабатывающие заводы раз столько мусора продуцируют?!
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нет, и видимо не будем, ( зато у нас самые богатые госслужащие. депутаты в мире, ну по крайней мере в Европе
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Я,вообще-то, о мусоре (не о ментах).Надо продать львовский мусор Швеции.Им своего не хватает.
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Сижу и смотрю в окно как город заполонили снующие мусоровозы)) Бред какой то, позавчера выносил мусор... пустой контейнер был. Но тут пошел указ сверху, и пошла пиар волна о кипучей работе на местах, во главе с ОДА ))
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Оказывается , всё быстро решается . Утром звонок Гройсману , вечером вывоз мусора . Но , деньги вперёд .

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А нахамить? Гройсман же не мог без хамства.
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як тільки порохатий доручив гройсману так і відразу пішло-поїхало а до того ніяк. і що? хто ще повірить що проблема львівського сміття не була штучною і не координувалася з банкової?
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Ша, или ви ,таки,нас держите за дурных. Типа,ми того не знали.
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или андрюше садонемочному показали пару-тройку документов, после которого и место для мусора нашлось, и деньги на его вывоз, кто знает...
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Под мусорными свалками - более 5% територии Украины. Грося, где мусороперерабатывающие заводы? Из 4-ех имеющихся в Украине функционирует лишь один мусороперерабатывающий в Киеве. Грося, где твои реформы?
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Та обещал он, обещал навести порядок со свалками. Так еще же и с таможней, и с медикаментами. Та много ли чего он обещал? Я вам покажу как надо управлять страной! Ого-го! Иго-го!
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Чтобы делать заводы ,надо научиться сортировать отходы. А когда эти отходы перебрасывают тебе через забор,не донося до контейнера.......Продолжить?
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а кто, как ты думаешь, должен выделять земли под строительство таких заводов? )
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самопомич ляхла и ножки раздвинула

(26.01.17 08:58) http://censor.net.ua/news/424968
Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз всех районов Львова начали вывозить мусор, - ОГА
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