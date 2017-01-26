 Главный пограничник США Морган уволился из-за начала реализации Трампом "стены с Мексикой"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует АР.
"Марк Морган сообщил руководителям Пограничной службы о своей отставке во время короткого видео-конференции утром в четверг", - говорится в сообщении.
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При этом, как отметил сам Морган, его просили остаться на службе, однако он решил подать в отставку. Об этом стало известно от официального источника, который рассказал все на условиях анонимности.
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поэтому лучше так не шутить
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Эти четверо пополнили список отставок, которые произошли на прошлой неделе, когда уволились помощник госсекретаря Грегори Старр, директор Бюро зарубежного строительства Лидия Мунис, а также помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
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Мне срать на то кто през а США, американцы выбрали его - это их решение и их проблемы.
Я живу в Украине и меня эта идея "глобализма" раздражает. Я не желаю быть "гражданином планеты Земля"! И тема "миру-мир на всей планете, все люди - братья" - меня не тащит.
Я хочу видеть свою Украину самодостаточной, независимой, поддерживающей отношения с разными странами, но на паритетных условиях. Я хочу жить в своем доме, со своей семьей, розмовляти своею мовою, а не снимать обувь на улице и на коленях вползать на циновку, с капой на макушке...
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Пусть мигранты наводят порядок в своем государстве, а не идут на все готовое.
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Полторак прямо на заседании комитета реформ минобороны показательно уволил генерала.
Министр обороны наказал генерала армии, который заснул во время заседания комитета реформ МОУ.
Генерала министр уволил с формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят".
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УКВ, 21:17, 26.01
Не думал, что когда нибудь скажу это, но нынешний президент США, по всей видимости, опасный авантюрист.Сюжеты многочисленных антиутопий обретают реальные очертания..Помню, в ноябре все надеялись, что он закончил со своим популизмом, мол, одумается , когда придет.Но нет..Похоже мир встал с ног на голову..Дальше все зависит от общества США и той самой системы сдержек и противовесов..Но факт в том, что с таким наглым волюнтаризмом эта система еще не сталкивалась.Похоже, сейчас -первое реальное испытание для американской демократии за 250 лет.
ВОДОЛАЗ, 21:43, 26.01
Хороший ход... Представить образно: стоят по соседству два дома- один в роскоши , другой как летний душик. И вот новый хозяин дворца хочет построить шикарный забор, величиной с дворец- лишь бы не видеть голых в этом душе.. Да строй ты сам и из своего кармана..Цалкам згодны з аутарамi.
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