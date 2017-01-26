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 Главный пограничник США Морган уволился из-за начала реализации Трампом "стены с Мексикой"

Глава Пограничной службы США Марк Морган ушел с должности на следующий день после того, как президент Дональд Трамп объявил о своем амбициозном плане построить стену на границе с Мексикой и уволить 5 тыс. пограничников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует АР.

"Марк Морган сообщил руководителям Пограничной службы о своей отставке во время короткого видео-конференции утром в четверг", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики

При этом, как отметил сам Морган, его просили остаться на службе, однако он решил подать в отставку. Об этом стало известно от официального источника, который рассказал все на условиях анонимности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за вопроса о строительстве стены на границе

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Таки да.Для таких как ты,ни о чем.Для нормальных-вопрос чести.
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Он против стены с Мексикой. Трап, конечно, парарамп, но граница нормальному государству нужна. Тем более с Мексикой.
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Тем более, что начальник Мексики просит плешивого о помощи в борьбе с коррупцией, а коррупция в рашке, как тот плоский червь планария - разрежь её, пятимилиметровую, на сотню маленьких фрагментов и каждый фрагмент регенерирует и превратится в полноценную гадость.
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Учитывая что большая часть мексиканских нелегалов перебираеться по воздуху и воде(!), это не сильно поможет)
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Трамп начал ,,ломать дрова,, уже видно. интересно хуйло понимает это? и, что очередь еще не дошла до него, но уже продвигается. к ОПЕКУ уже предъявил претензии и что то уже решил за свой сланец. все идет давно запланированным планом и изменения его только лишь в ходе реализации...
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Прекрасно, что разрабатывают сланцевые месторождения. Трамп разрешил экспорт нефти и газа, что может обрушить мировые цены на энергоносители. Это может растроить только ОПЕК и Вову Путлера. Далеко не во всем он быковатый дурак.
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ты наверное не заметил, кавычки. и я о том.. что все хорошее только впереди.
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Точно. Не заметил. Сорри. Иногда не отличишь наивность от сарказма.
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здесь много троллей которые действительно так считают без кавычек
поэтому лучше так не шутить
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совсем обрушивать не будет но и импортировать нефть больше не будут чтобы не поддерживать авторитарные режимы одуревшие от высоких цен на нефть
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Сеня ,поезжай в Штаты,надевай свои труселя и начинай показывать класс ......
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Ну и что? Нормальное событие. Это только наших оттягивать от корыта трактором надо.
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Главное, что в стране есть демократия и смена власти, а не как у некоторых смена одной мафии на другую мафию. Поменяли Донецких на Виннецких. Ура!
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Зовите спеца сеню-кроля, он вам быстро смастерит.
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на самом деле дональд в этом случае принимает верное решение-мексиканская граница это большая проблема и огроменная кормушка для всяких мошенников.а то что погранцов поувольняют это было ясно-люди привыкли к игре в кошки мышки с мексами,для них такое конкретное решение проблемы уже срыв шаблона.
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Не стройте иллюзий по поводу стены. Там уже столько подземных переходов существует, что больше уже не понадобится
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я кстати строчку ит песни леонтьева вспомнил:"наверно только дельтаплан спасёт меня..."
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Нужна та стена или нет, покажет время. Но строить отношения с соседними державами, которые не угрожают, как-то странно.
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Жена Дональда в а-у-е, как у х"йла было, верные про-американской идее люди уходят, благо не зачищают их, как у х"йла, чувак гонит жёстко, забыв, что Штаты - страна иммигрантов! Будет интересно, мать его. Он, как мне представляется, не то, что ждали вменяемые американцы. А там всё чётко, отработано столетиями - х"йло - значит на"уй. ИМХО.
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Трампункт 4 дні, як президент, а вже посрався з Ізраєлем, Китаєм, Мексикою...трампункт не розуміє, що політика це вміння домовлятись, а не перти рогами вперед, як доісторичний мастодонт
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Я наверное что то пропустил... А когда и по поводу чего он успел с израилем и китаем?
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В минувшую среду несколько высокопоставленных сотрудников Госдепартамента США подали в отставку, сообщает The Washington Post. Уволились четверо дипломатов, которые на протяжении многих лет работали как в правительстве демократов, так и в правительстве республиканцев, отмечается в статье.
Эти четверо пополнили список отставок, которые произошли на прошлой неделе, когда уволились помощник госсекретаря Грегори Старр, директор Бюро зарубежного строительства Лидия Мунис, а также помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.
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А что, обыкновенная новость другой страны.

Мне срать на то кто през а США, американцы выбрали его - это их решение и их проблемы.

Я живу в Украине и меня эта идея "глобализма" раздражает. Я не желаю быть "гражданином планеты Земля"! И тема "миру-мир на всей планете, все люди - братья" - меня не тащит.

Я хочу видеть свою Украину самодостаточной, независимой, поддерживающей отношения с разными странами, но на паритетных условиях. Я хочу жить в своем доме, со своей семьей, розмовляти своею мовою, а не снимать обувь на улице и на коленях вползать на циновку, с капой на макушке...
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Уже есть пример Европы с эмигрантами. Так что строить стену на границе Мексики - решение правильное и нужное.
Пусть мигранты наводят порядок в своем государстве, а не идут на все готовое.
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То что делает Трамп было бы правильным для любой страны. Любой кроме США. Я сейчас не о стене - это лишь мелкий элемент его стратегии изоляции. Вряд ли обойдётся без импичмента. Теневым хозяевам Америки такие глупости не нужны.
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Нашему министру лучше на глаза не попадаться...

Полторак прямо на заседании комитета реформ минобороны показательно уволил генерала.
Министр обороны наказал генерала армии, который заснул во время заседания комитета реформ МОУ.
Генерала министр уволил с формулировкой "о каких реформах может идти речь, если генералы спят".

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А, може, він змучений був. Дивлячись, який генерал. Може, з полігону приїхав.
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Не уволился а был уволен по собственному желанию.
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стена очень важна, всех мексиканцев отправлять в сросию....
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- Когда собственное "лицо", убеждения, мнение и точка зрения дороже погонистого места...
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Здравия всем! Очень спорный вопрос! Стена поможет ограничить нелегальных миграцию но вряд ли поможет в борьбе с наркокортелями. Наркотики переводятся не столько и не только курьерами. Крупные партии завозятся другими способами под прикрытием и совершенно легальным путями. С одной стороны огромный поток нелегалов мексов- а с другой- мексиканцы работают на самых тяжелых работах в США- куда белый просто не пойдет а например я и не смогу дожить асфальт в Техасе при температуре 40-45 градусов стоя целый день на такой жаре! Я сдохнуть просто! А мексы- чувствуют себя нормально! Про черных- я вообще молчу!!! Я могу еще много рассказать где работают мексиканцы! На сельхоз работах в полях и в садах, строители и т.д. Поэтому я очень негативно отношусь к подобным выходкам Трампа. Я вообще считаю что мексиканцев слишком уж демонизировали. В большинстве своем они достаточно набожные и трудолюбивые люди! Многие из них имеют большие семьи и трудяться надовго этих семей! Я живу в Техасе уже больше 10 лет, потому знаю о чем говорю!
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Все верно. Наркотрафик там стоит таких денег, которые трампон и во сне не видал и его не ликвидировать стенкой. А вся эта затея со стеной - игра на самую тупую часть плебса и чисто показательное выступление, причем изрядно дорогое
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Цитаты с Хартии 97 :
УКВ, 21:17, 26.01
Не думал, что когда нибудь скажу это, но нынешний президент США, по всей видимости, опасный авантюрист.Сюжеты многочисленных антиутопий обретают реальные очертания..Помню, в ноябре все надеялись, что он закончил со своим популизмом, мол, одумается , когда придет.Но нет..Похоже мир встал с ног на голову..Дальше все зависит от общества США и той самой системы сдержек и противовесов..Но факт в том, что с таким наглым волюнтаризмом эта система еще не сталкивалась.Похоже, сейчас -первое реальное испытание для американской демократии за 250 лет.
ВОДОЛАЗ, 21:43, 26.01
Хороший ход... Представить образно: стоят по соседству два дома- один в роскоши , другой как летний душик. И вот новый хозяин дворца хочет построить шикарный забор, величиной с дворец- лишь бы не видеть голых в этом душе.. Да строй ты сам и из своего кармана..Цалкам згодны з аутарамi.
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на хартии цензура поэтому не надо ее здесь цитировать дружище
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлавный пограничник США Морган уволился из-за начала реализации Трампом "стены с Мексикой"
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