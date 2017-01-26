 В киевском СИЗО до смерти избили 20-летнего парня, он умер в больнице, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.
Отмечается, что сотрудники Шевченковского управления полиции получили сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику заключенного СИЗО.
Фельдшер рассказал работникам следственно-оперативной группы, что парня со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Заключенного немедленно направили в больницу, однако через некоторое время, не приходя в сознание, он умер.
"На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили", - говорится в сообщении.
Тело погибшего направлено на экспертизу с целью установления причины смерти, степени тяжести телесных повреждений, а также природы их возникновения.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК. Досудебное расследование продолжается.
Эх. О чём это я?
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А кто платит,"конспиролог"?
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"Цензор.нет" - сайт с сомнительной репутацией, но если сообщение о смерти парня правдиво, виновные должны ответить.
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Кто его знает за что его арестанты убили, а вертухаи не слышали как убивают ? Может за дело, которое по всем понятиям и ментовским и воровским является плохим и позорным ?
О чем тут вобще разговор ? Одни догадки.
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