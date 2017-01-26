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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:избиение (11052) Киев (15936) Нацполиция (5641) СИЗО (867) смерть (4387)

 В киевском СИЗО до смерти избили 20-летнего парня, он умер в больнице, - Нацполиция

В Киеве 20-летний парень, не приходя в сознание, умер в больнице от травм, полученных в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.

Отмечается, что сотрудники Шевченковского управления полиции получили сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику заключенного СИЗО.

Фельдшер рассказал работникам следственно-оперативной группы, что парня со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Заключенного немедленно направили в больницу, однако через некоторое время, не приходя в сознание, он умер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст отрицает бездействие охраны Лукьяновского СИЗО во время инцидента с "торнадовцами": "Говорить, что кто-то закрылся, сидел испуганный - это не соответствует действительности"

"На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на экспертизу с целью установления причины смерти, степени тяжести телесных повреждений, а также природы их возникновения.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК. Досудебное расследование продолжается.

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Авваков в отсавку подаст, в соответствии с европейскми нормами? Или будет по совковой привычке пихать под поезд стрелдочников?

Эх. О чём это я?
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Вивести всіх пятьох арештованих і повісити у внутрішньому дворіку СІЗО, тихо і без крику.
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Наука и технологии уже дали ответ--- на детектор всех пятерых и все, только кому это надо, тюрьмы и лагеря времен НКВД,+ коррумпированный персонал с оценкой жизни человека 0, а то и финансовые садисты с двумя извилинами, хватать и кушать, остальное инстинкты.
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Его отставка (как и в свое время Яценюка) сильно усилит шоколадного. Вот и все отношение, даже если виноваты не "работники" СИЗО, а сокамерники.
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Так это же случайно произошло! Менты тут ни причём. Человек упал во сне со шконки и умер!
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Справедливости ради, должен отметить, что Аваков здесь ни при чем. СИЗО подчиняются Министерству юстиции, а не МВД.
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Ну тут писателям самое главное бздануть ибо видать бабки платят за помои в сторону Авакова
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бабки платят за помои в сторону Авакова (с)

А кто платит,"конспиролог"?
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Сколько еще говна должно случиться чтобы армяшку с русскоязычной челюстью турнули из министерского кресла?
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Справедливости ради, должен отметить, что Аваков здесь ни при чем. СИЗО подчиняются Министерству юстиции, а не МВД.
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Количество *овна не имеет значения. Он член шоколадной ОПГ и повязан кровью и другими преступлениями, а значит будет сидеть в этом кресле, пока не начнётся ликвидация всей ОПГ.
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а все остальные граждане Украины члены шоколадной страны...
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ОПГ мирового терроризма скоро будет ликвидировано. И ты очень скоро сможешь принять участие в голосовании по теме: как назвать свою новую родину. И заметь, Воронежская Республика звучит не плохо. Помни, это я тебе подсказал.
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Всё,как при Виктор Фёдороче ,вернее ВСЁ гораздо хуже .....
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20 годов-совсем ещё пацан,тем более если первоход то какие ответы за базар могут быть??
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20 лет это взрослый человек, немало тяжких и особо тяжких преступлений совершаются и несовершеннолетними
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Розкудкудахкалися. Не мєнти а однокамерники побили, судячи з статті.
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Ну если судить по их словам ,то у нас вообще ВСЁ хорошо !!!
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откуда ты знаеш?,вариантов миллион может быть..например с воли заказали,камера отмороженая сучья...и.т.д
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Не обязательно с воли , менты могли *попросить* сидельцев попрессовать пацана .Да мало ли какие расклады еще могут быть..
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пацана забили до смерті і ніхто з вєртухаєв нечув?... іди на путіна, мусорок!
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Не гоните волну против Авакова.

"Цензор.нет" - сайт с сомнительной репутацией, но если сообщение о смерти парня правдиво, виновные должны ответить.
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Не волну надо гнать а самого Авакова ибо вор он !
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Авакова в КПЗ,пусть сутки под нарами полежит или у кого-то полижет. Опять мусора спустят на тормозах.Как на дороги так бабло есть камеры устанавливать .Конечно ,там бабло стригут,а в мусарне камеры не обязательны..Раньше были в жопе ,А теперь в полной жопе.
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Справедливости ради, должен отметить, что Аваков здесь ни при чем. СИЗО подчиняются Министерству юстиции, а не МВД.
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Да ладно - тобто ті , хто там чергують не носять погон ?
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Охренеть...Я говорю, министерство другое. Военные носят погоны, спасатели, таможенники и т.д. - их руководители тоже виноваты? Я, конечно, понимаю ненависть к Авакову, но зачем же доводить до абсурда?
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какая разница что сокамерники, почему допущено такое, а если этот впервые в СИЗО и за незначительное преступление, например в магазине украл
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а если он с 13 лет ворует ? и не первый раз сидит ?
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понимаете, всё сложно, смотря где ворует
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Интересно, за что пацана в СИЗО упекли? Если еще за какую-то фигню или надуманную тему- вообще капец...... Эх, мальцы, дружите с законом!....(((
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А не тот ли это парень, что показания давал, из "Торнадовцев"? Что ухо отрезал, или ему отрезали? СИЗО же Лукьяновское, оно одно в Киеве?
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А не тот ли это парень, который убил старушку топором и сварил из нее бульен, а пятилетнюю внучку изнасиловал, разрезал на куски и съел ?

Кто его знает за что его арестанты убили, а вертухаи не слышали как убивают ? Может за дело, которое по всем понятиям и ментовским и воровским является плохим и позорным ?

О чем тут вобще разговор ? Одни догадки.
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В этом СИЗО перднуть негде, народа толпа сидит. Туда не закрывают по легким статьям или если булочку украл в магазине.
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здесь все просто: начальника СИЗО на нары, его зама и всех кто был на смене на нары... министра кто за тюрмы отвечает на нары.. пожизнено.... и все...
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нехорошо, за такие вещи спрос конкретный, кто в хате главный-могут на петушатню спустить
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Пятерых убийц из камеры отправить в лабораторию для проведения на них опытов боевых отравляющих веществ.)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ киевском СИЗО до смерти избили 20-летнего парня, он умер в больнице, - Нацполиция
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