 В киевском СИЗО до смерти избили 20-летнего парня, он умер в больнице, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве.



Отмечается, что сотрудники Шевченковского управления полиции получили сообщение о госпитализации с травмой головы в городскую клинику заключенного СИЗО.



Фельдшер рассказал работникам следственно-оперативной группы, что парня со следами насилия без сознания обнаружили на его спальном месте. Заключенного немедленно направили в больницу, однако через некоторое время, не приходя в сознание, он умер.



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"На месте происшествия правоохранители ничего не обнаружили и при опросе свидетелей - пяти человек, которые находились вместе с потерпевшим, никакой информации не получили", - говорится в сообщении.



Тело погибшего направлено на экспертизу с целью установления причины смерти, степени тяжести телесных повреждений, а также природы их возникновения.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) УК. Досудебное расследование продолжается.



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