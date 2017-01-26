 Запрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь для него положительные последствия, - Грицак

Об этом сегодня журналистам заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышле, и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину - Ред.) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал Грицак.
Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".
17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.
"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр.
Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-Украинском форуме в Ряшеве, который начинается в пятницу. Вице-министр отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.
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А друг моего врага кто?
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По данным американских спецслужб, 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой МБР DF-41, способной нести несколько боеголовок индивидуального наведения. Пуск был произведен с космодрома Тайюань, ракета создается с возможностями автомобильного и железнодорожного базирования. Подробности этого испытания остаются неясными.
В докладе Джорджтаунского университета (США) под названием "Проект по контролю над вооружениями в Азии" говорится, что Китай имеет 3000 ядерных боеголовок. Это оружие хранится в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. В докладе сообщается, что Китай приобрел в Украине пусковую установку советской МБР железнодорожного базирования SS-24 (фото).
По данным американских экспертов, железнодорожная система базирования предоставляет Китаю высокий уровень скрытности наземных стратегических систем. Известный военный специалист по Китаю Ричард Фишер говорит, что в настоящее время эта страна имеет более 74,6 тыс миль железных дорог, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его словам, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Аналитик отмечает, что разветвленная сеть автомобильных и железных дорог дает Китаю возможность с помощью мобильных МБР из любой точки страны поражать цели в США.
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Считаю решение СБУ вполне адекватным.
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Похоже, Соевый Барыга решил в очередной раз разыграть спектакль с привлечением силовиков и заодно придумал легенду-прикрытие для немногих наивных.
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парашенко мочит конкурентов...
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во дурков у вас на работу берут из Павловки небось )))
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жги еще, пока санитар отвлекся )))
вас совсем под забором отбирают, впервые увидевших интернет и не имеющих им пользоваться ))))
ю мэйд май дей, порохате )))
нельзя быть настолько тупорылым !! Это даже неприлично
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ты серьезно не видишь, в чем твое тупорыльство??) или вас там специально подбирают циркулем котелок меряют?
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