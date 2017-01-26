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 Политика Украины
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Все про:запрет (1010) Перемышль (17) Польша (3605) Грицак Василий (215)

 Запрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь для него положительные последствия, - Грицак

В Службе безопасности Украины считают, что запрет на въезд в Украину мэру польского Перемышля будет иметь позитивные последствия для него.

Об этом сегодня журналистам заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышле, и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину - Ред.) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал Грицак.

Как сообщалось ранее, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Перемышля Хома не слышал антиукраинских возгласов во время марша националистов

17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля. Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. "Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема", - отметил вице-министр.

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Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-Украинском форуме в Ряшеве, который начинается в пятницу. Вице-министр отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.
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" И не друг и не враг-а так. Только сразу не разбирешь,плох он или хорош" В.С. Висоцкий ))
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Ты права , Рита. Соевым он не друг, друг Садовому и потенциальный инвестор )))
А друг моего врага кто?
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Да ,куда же вы ребятки будете ноги то делать ???
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СБУ делает всё правильно, в интересах страны, шо вам, пшеки, ещё не нравится? Чтоб служба работала во вред? Хрена с два!
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ХЗ


По данным американских спецслужб, 5 декабря 2016 года Китай провел испытания новой МБР DF-41, способной нести несколько боеголовок индивидуального наведения. Пуск был произведен с космодрома Тайюань, ракета создается с возможностями автомобильного и железнодорожного базирования. Подробности этого испытания остаются неясными.
В докладе Джорджтаунского университета (США) под названием "Проект по контролю над вооружениями в Азии" говорится, что Китай имеет 3000 ядерных боеголовок. Это оружие хранится в тоннелях глубиной несколько километров и общей длиной 2000 км. В докладе сообщается, что Китай приобрел в Украине пусковую установку советской МБР железнодорожного базирования SS-24 (фото).
По данным американских экспертов, железнодорожная система базирования предоставляет Китаю высокий уровень скрытности наземных стратегических систем. Известный военный специалист по Китаю Ричард Фишер говорит, что в настоящее время эта страна имеет более 74,6 тыс миль железных дорог, из которых 9942 миль приходятся на высокоскоростные линии. По его словам, к 2050 году длина железных дорог увеличится до 170 тыс миль. Аналитик отмечает, что разветвленная сеть автомобильных и железных дорог дает Китаю возможность с помощью мобильных МБР из любой точки страны поражать цели в США.
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"Марш орлят перемышльских и ЛЬВОВСКИХ", который состоялся под патронатом МЭРА города.

Считаю решение СБУ вполне адекватным.
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Підтримую позицію хлопців ,а особливо словами пісні Висоцького "И не друг ,и не враг ,а так............"
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А не по вопросу ли постройки мусоросжигательного завода для Львова ехал этот мэр? Если так, то понятно почему не пустили. Садового надо задавить до конца - больно непокорный. И непонятливый тоже.
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Из-за того, что Хому не пустили в Украину, вой МИД Польши поднял.А вот о том , что Хоме "пистон" вставили за участие в позорной акции, или о его извинениях, или МИДа Польши перед украинцами, я не смог прочитать.
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В итоге скажут: техническая ошибка. Как и в случае с орденом Квасновскому.
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Садовый говорит, Перемышль хочет поучавствоваать в строительстве завода. А тут такой удобный случай, и СБУ наше принципиальное на месте! Суркова, помнится, пустили в Киев, никто и не пикнул даже. А это вражина, куда там поляку до него браться. И где было бдительное СБУ?

Похоже, Соевый Барыга решил в очередной раз разыграть спектакль с привлечением силовиков и заодно придумал легенду-прикрытие для немногих наивных.
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вот эта версия очень похожа на истинную...
парашенко мочит конкурентов...
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себе под подушку положи. если стецько заплатил. или он просроченными соевыми батончиками платит?
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Так тебе и посоветовали, под подушку, СПБ Марина Как поживает Кадырбург?
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дыбильне стыцько, узнало, что есть гугл? ))))
во дурков у вас на работу берут из Павловки небось )))
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Красотуля ты наша, украинским флагом прикрывающаяся..

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больной совсем? скажи стецьку, чтоб премию выписал на лечение
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Скажу обязательно, только в своём твиттере котиков поменьше, дустит хроническим недо"ом. Бо старенька вже, крывенька, а на бандеровский ресурс заходишь. Нехорошо это для кацапии, нехорошо. Пожаловаться в ваше фсб или ты сама оттуда, по их разрешению тут царапаешь? Твой профиль детектед, Марина...
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я знала, что у стыцька сплошные дыбилы, но что такие идиотто.... тут ты меня даже удивил :D
жги еще, пока санитар отвлекся )))
вас совсем под забором отбирают, впервые увидевших интернет и не имеющих им пользоваться ))))
ю мэйд май дей, порохате )))
нельзя быть настолько тупорылым !! Это даже неприлично
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Фу, ожидаемый кацапский примитив. Не болей, петербуж... кадырбурж... кацапура, короче. Всё с тобой понятно. О рэ вуар.
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стыцько, ну нельзя быть таким прикукушенным и так явно демонстрировать свою тупость))))
ты серьезно не видишь, в чем твое тупорыльство??) или вас там специально подбирают циркулем котелок меряют?
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Эмм, до меня одного не доходит, каким это образом "(запрет на въезд в Украину - Ред.) будет иметь определенные позитивные последствия для него"?Источник: http://censor.net.ua/n425143
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Такое впечатление, что Украиной кацапские шпионы правят...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапрет на въезд в Украину мэру Перемышля будет иметь для него положительные последствия, - Грицак
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