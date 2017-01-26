 Польская компания подписала меморандум о постройке мусоросжигательного завода во Львовской области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Украинским новостям сообщили в Червоноградском городском совете.
В частности, президент компании Адам Камински подписал с мэром Червонограда Андреем Залевским меморандум по этому поводу.
Строительство завода запланировано на территории Червоноградского завода железобетонных изделий.
Подписание основного соглашения с инвестором ожидается в июле 2017 года.
Львовская областная государственная администрация заявляет о готовности Борислава, Дрогобыча, Самбора, Червонограда и Николаева принимать твердые бытовые отходы из Львова с 26 января.
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Вы что, власть имущие тупорылые, не понимаете, что в Европе 90% мусора перерабатывается и только 10% сжигается?
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Или строительство - это не рабочие места?
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Кажется, у этой продажной, потешной "власти" вообще мозги заклинило. Временщики живут одним днем, и расставляют таких же скудоумных барыг повсюду, на все должности, по всей стране.
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И есть программа, КАК быстро приучить население сортировать мусор в 4 контейнера, как это делают цивилизованные немцы?
Вперед. Время не тратим балачками на Цензоре.
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Политический треп ни о чем!
Вот подумайте, кто из здравомыслящих адекватов из Европы или США понесет свои деньги в наш, этот совково-шоколадный Мордор? Где нет судов, нет права, нет правил, нет Законов, нет Конституции???? )))))))))))))))))))))))))
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