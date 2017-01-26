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 Происшествия, Технологии
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Все про:Львовщина (1288) мусор (270) мусоропереработка (50)

 Польская компания подписала меморандум о постройке мусоросжигательного завода во Львовской области

Компания EKOWAT Sp. z o.o (Польша) намерена построить мусоросжигательный завод в Червонограде во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Украинским новостям сообщили в Червоноградском городском совете.

В частности, президент компании Адам Камински подписал с мэром Червонограда Андреем Залевским меморандум по этому поводу.

Строительство завода запланировано на территории Червоноградского завода железобетонных изделий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Подписание основного соглашения с инвестором ожидается в июле 2017 года.

Львовская областная государственная администрация заявляет о готовности Борислава, Дрогобыча, Самбора, Червонограда и Николаева принимать твердые бытовые отходы из Львова с 26 января.

Также читайте: Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему вывоза мусора из Львова
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Ні щоб просто дозволити Садовому і далі возити і висипати сміття де не трапиться по всій Україні.
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Хоть поляки помогут раз у нас никто не в состоянии сие решить
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кто же ей даст такой кусок пирога, там же милионы из бюджета за гос предприятия, да и население тыщь 700, с каждого по деятке в месяц, дайте мне построить, золотая жила.
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Надо очень много ума из-за сложной технологии очистки дыма. Кто не верил, у нас организовывались экскурсии на мусоросжигательный завод, который построили для нас финны. Поручить своим побоялись.
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А мусороперерабатывающий когда будет?
Вы что, власть имущие тупорылые, не понимаете, что в Европе 90% мусора перерабатывается и только 10% сжигается?
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ВОТ И ОТЛИЧНО. А ТО БЫ ПРИШЛОСЬ КИОТСКИЙ ФОРМАТ СОБИРАТЬ
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Сами уже ничего не можем построить сложнее хатынки?
Или строительство - это не рабочие места?
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весь мусор нужно сваливать у садового в хате... только тогда все будет улажено
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Поздно. Порох с Гросей опередили. 26.01.17 22:31 Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему вывоза мусора из Львова.
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теперь будет два "кочегара".. польский и винницкий))
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Легче машину времени сделать, чем построить у нас мусоросжигательный завод.
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Польская компания подписала меморандум о постройке мусАрАсжигательного завода во Львовской области . Давно пора !, в топку :Гы!
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Опять меморандум... В Будапеште что-ли подписывали?
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Если не в состоянии помочь Львову Украина, то почему это не сделать Польше? Позорище вышло за пределы Украины. Это такая едность, по-украински. Сводить счёты с собственным народом - это так низко.
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хорошая новость. и вопрос возник, а есть ли украинские честные компании которые способны сделать это и навести порядок раз и навсегда?
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Хе! Теперь понятно чего это кондитер срочно дал поручение продавцу труселей решить проблему с львовским мусором. Просто ее уже решили и надо было примазаться, а заодно лягнуть Садового. Ох и мелочные же барыги
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подписание контракта запланировано на июль 2017, потом пока еще построят, есть достаточно времени додикам, как закопать Садового. Возьмут в оборот мэров Борислава, Дрогобыча, Самбора.
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и превратят курортные районы Украины в еще один маленький загаженный дамбас?
Кажется, у этой продажной, потешной "власти" вообще мозги заклинило. Временщики живут одним днем, и расставляют таких же скудоумных барыг повсюду, на все должности, по всей стране.
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куда мусор девать прикажете? дальше на землю сыпать? ее у нас много...
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А куда девает весь цивилизованный мир? Но наши дегенераты во власти за границей только отдыхают (по полгода в году), им недосуг узнать, как и что в мире делается.
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специалист-мусорщик? Есть под рукой недорогой проект и смета такого завода, который можно построить за пару месяцев?
И есть программа, КАК быстро приучить население сортировать мусор в 4 контейнера, как это делают цивилизованные немцы?
Вперед. Время не тратим балачками на Цензоре.
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Садовой должен был это сделать ещё 12 лет назад .
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А, ребятки, расслабтесь, это всего лишь "меморандум" - это желание о намерениях)))))))))))
Политический треп ни о чем!

Вот подумайте, кто из здравомыслящих адекватов из Европы или США понесет свои деньги в наш, этот совково-шоколадный Мордор? Где нет судов, нет права, нет правил, нет Законов, нет Конституции???? )))))))))))))))))))))))))
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Из Европы понесут. Из-за страха экологических проблем соседям. Но тратить дадут только под своим присмотром. Так что налево много не направить.
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Новость приятная во всех отношениях. Даже военном. Завод позволит хоть немного сократить импорт энергоносителей, а это позволит Украине хоть немного сократить финансирование войны против себя.
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Одна из проектных схем мусоросжигающего завода : Большая яма с мусором и вечная спичка .

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Сміттєспалювальні заводи цивілізовані країни закривають, а дебіли будують. Видно хтось відкат дав за проект, який ніхто в адекваті вже не купить. Поляки такі ж аферисти як і Садовий. Ще є якісь араби, котрі бігають до дебільних чиновників по всій Україні з цим лайном. Нормальні люди сміття переробляють, а не спалюють.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольская компания подписала меморандум о постройке мусоросжигательного завода во Львовской области
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