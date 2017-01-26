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 Политика Украины
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Все про:Львов (3235) мусор (270) Порошенко (10507) Гройсман (2009)

 Порошенко поручил Гройсману помочь львовянам в решении проблемы вывоза мусора из города

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров помочь с решением проблемы вывоза мусора из Львова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи Порошенко с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, - отметил Президент. - Но, когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.

Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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В чому він прогнувся? На)(ер той порох і гнося? Вони руками тягнибоківців ту проблему створили. тепер хочуть отримати дівіденти.
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От жеж б...я Горець "Залишитись має тільки один".
Цікаво, а кого йому в другий тур загонять? Вертухая з вишки Бойко чи ту що працює?
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Совет львовянам - сортируйте каждый свой мусор. А жеки пусть ставят спец. ящики для вторсырья и отсортированного мусора. Гарантирую, что сразу решится проблема. За такой мусор будет борьба. Еще доплачивать жителям будут.
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26.01.17р.- прєзідент доручив безотлагатєльно гросьману порішати проблєму сміття у Львові.
Пів року тому,- прєзідент доручив безотлагатєльно гросьману створити проблєму сміття у Львові, щоб ті бандєроци знали, як противитись сладкой жизні по-новому.
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да, но евгей еще не придумал как его продать......
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КАКА гидрант- кака и мусор....
Его уровень....
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поїхав щоб сказати "грошей немає але ви тримайтесь" ?
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