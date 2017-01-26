 Порошенко поручил Гройсману помочь львовянам в решении проблемы вывоза мусора из города

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи Порошенко с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.
"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, - отметил Президент. - Но, когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов".
Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.
По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.
После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.
Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.
Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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Цікаво, а кого йому в другий тур загонять? Вертухая з вишки Бойко чи ту що працює?
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Пів року тому,- прєзідент доручив безотлагатєльно гросьману створити проблєму сміття у Львові, щоб ті бандєроци знали, як противитись сладкой жизні по-новому.
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Его уровень....
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