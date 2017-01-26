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 Политика Украины
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Все про:Львов (3233) мусор (267) Порошенко (10507) Гройсман (2008)

 Порошенко поручил Гройсману безотлагательно решить проблему вывоза мусора из Львова

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, ситуация во Львове была одной из тем рабочей встречи Порошенко с Премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Убирать мусор - прерогатива органов местного самоуправления, - отметил Президент. - Но, когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, - мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полигоны массово отказываются принимать мусор из Львова, мотивируя это нежеланием иметь проблемы с определенными структурами", - Садовый

Напомним, 30 мая на Грибовичской свалке подо Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора. В результате под завалами оказались трое спасателей и один представитель коммунальной службы. 31 мая поздно вечером на полигоне в Грибовичах нашли тело третьего работника управления ГСЧС Украины во Львовской области.

По факту пожара на Грибовичской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

После инцидента, использование полигона было прекращено, а вывозить городской мусор стало некуда.

Как сообщалось, мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал Кабмин и областную власть за то, что они не могут созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой должны обсудить ситуацию с вывозом мусора из города. Он заявил, что 35% городских контейнерных площадок переполнены.

Гройсман поручил председателю Львовской областной государственной администрации Олегу Синютке провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, во время которого найти решение по обеспечению утилизации мусора.
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Порошенко и Гройсмана уже давно пора повесить на висилице.
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А без поручений Порошенко Гройсман штаны в туалете догадывается снимать?
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Ей, кто там живет в Суммах и Одессе, завтра Гнойсман ночью вам мусор повезет фурами
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Картинка из прошлого. Завтра мусор будет развозить Гнойсман.
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А Гройсман поручит безотлагательго решить проблему Садовому. И так по кругу...
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Видать зарубежные партнеры гидранта надавили на порося, чтобы не чудил и как ему не хотелось, но команды выполнять нужно, а то можно лишится трех магнитофоном, трех золотых портсигаров и куртки кожаной...., три куртки.
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Сам гарант организовал этот невывоз, чтобы подорвать рейтинг Садового, теперь дал приказ вывозить. Чудненько получается и даже уже не смешно.
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Почему их мусор должны вывозить в другие области
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Дожили блин......Завтра у Садового канализацию прорвёт и тоже будет ждать президентских указивок кабмину.
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Грузить в вагоны и в лугандон таже тоже"наши люди" думаю блокирующие пропустят.
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ПЕТЯ!!! У МЕНЯ В КВАРТИРЕ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАБИЛАСЬ, ПУСТЬ ГРОЙСМАН РАЗБЕРЕТСЯ САМ ИЛИ КАК ТАМ...
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