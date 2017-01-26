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 Миссия ОБСЕ зафиксировала 596 взрывов на Донбассе 24 января

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 365 взрывов в Донецкой области и 231 - в Луганской 24 января.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 25 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"24 января СММ зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая около 365 взрывов по сравнению с 23 января, когда было зафиксировано 425 взрывов", - сказано в нем.

В Луганской области миссия зафиксировала 231 взрыв 24 января.

Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

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Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ зафиксировала 425 взрывов в Донецкой области и 50 - в Луганской 23 января.



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Миссия ОБСЕ может идти на хер с Украины, фашистская организация.
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25 выстрелов в час или каждые 2 минуты. Хорошее перемирие.
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все это можно прекратить легко и непринужденно. остановить все заводи и фабрики шахты и сельское хозяйство. пусть рашка помогает и покупает у них все. всех пленных вернут в один день и без пред условий. так как мы им будем диктовать, что делать и когда.
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Один приказ порошенко. И погасить огневые точки сепаратистов, где это вовсе не российские войска, дело 5 минут. Но приказа порошенка нет. Да и откуда ему взяться....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 596 взрывов на Донбассе 24 января
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