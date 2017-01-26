 Миссия ОБСЕ зафиксировала 596 взрывов на Донбассе 24 января

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном 25 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"24 января СММ зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая около 365 взрывов по сравнению с 23 января, когда было зафиксировано 425 взрывов", - сказано в нем.
В Луганской области миссия зафиксировала 231 взрыв 24 января.
Миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
Как сообщалось ранее, миссия ОБСЕ зафиксировала 425 взрывов в Донецкой области и 50 - в Луганской 23 января.
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