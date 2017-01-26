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Все про:аэропорт (1182) Луганск (3404) Павлоград (57) суд (19941) Назаров (35)

 "Дело Ил-76": обвинение попросило для генерала Назарова 8 лет заключения и компенсации убытков государству

Сторона обвинение требует для обвиняемого в служебной халатности в деле о сбитом вооруженными сепаратистами под Луганском самолет Ил-76 с 49 украинскими военными на борту генерала-майора Виктора Назарова 8 лет заключения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявили прокуроры в Павлоградском горрайонном суде, где продолжается заключительный этап рассмотрения дела - прения сторон - сторона обвинения также требует, чтобы генерал компенсировал материальные убытки государства за сбитый самолет - 28,7 миллиона гривен.

Также читайте: Генералу Назарову огласили обвинительный акт в деле о сбитом Ил-76 в аэропорту Луганска

В то же время адвокат потерпевших, родственников погибших украинских военнослужащих, Виталий Погосян заявил, что обвиняемый должен компенсировать и моральный ущерб родственникам - по 500 тысяч гривен каждой семье.

"Мы поддерживаем обвинительный акт в полном объеме. А еще - хотим, чтобы Назарова лишили воинского звания и должности", - заявляли родственники погибших в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд допросил Муженко по делу о гибели ИЛ-76 в аэропорту Луганска

В то же время обвиняемый генерал-майор Виктор Назаров на судебном заседании отрицал свою вину и заявил, что в материалах следствия немало противоречий и отсутствуют доказательства против него.

Ожидается, что на следующем судебном заседании будет объявлено решение суда по делу. Дата еще уточняется.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Приговор по делу сбитого Ил-76 будет объявлен в течение месяца, - адвокат. ВИДЕО

В Павлограде на Днепропетровщине уже более полугода продолжается суд по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил--76 украинских военных. На скамье подсудимых - один человек, генерал-майор Виктор Назаров, который на момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатном отношении к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжким последствиям).

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.



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А как и в чем можно выразить компенсацию за погубленные 49 жизней????
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Питання вирішення не має, але це не означає, що прокурор не повинен його ставити.
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Угробил 49 человек и восемь лет ,не слишком ли мягко ......
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Его к стенке.
Конфискация всего имущества до третьего колена в пользу семей погибших.
Другие будут думать и принимать решения, как-будто там их родственники в самолете.
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та хоть бы это дали ,ведь будет как всегда,или минимум или невиновен
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И дело против ЕРЕФЕрии в трибунал за содействие терроризму.
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Крыса РАБссиянская сдала транспортник ПВО РАБссии и всего 8 лет?капец...
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та хоть бы одного емемаегенерала дали на растирзание праувосудию. для засвета. можно лет восемь хвалится
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Ничего этот приговор, если он вообще будет, не даст, как все утихнет, выйдет на свободу, лучше бы уже сегодня, разжаловали его в рядовые, с лишением стажа и льгот и отправили в окопы под Авдеевку, пусть на себе прочувствует, команды своих бывших коллег по генштабу.
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ПВО рабсии ? А что у нас зоны ПВО "восток" вообще не было ты не думал ?
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А воно на суде говорит оправдайте меня.,я не винувате.
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Что то мне подсказывает, что внесет не 28, а 56 лимонов и выйдет под залог. Если не так, значит против жанра
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Сидит сука на суде постоянно ухмыляется,значит уверен как он говорил "отмажемся"
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Не сиделец он, нет. Хотя я бы предпочел другое определение - не жилец
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Дело Ил-76": обвинение попросило для генерала Назарова 8 лет заключения и компенсации убытков государству
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