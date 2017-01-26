 Суд снял арест с почти 60 млн, которые пытались украсть во время строительства "Охматдета". ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Только что в Печерском районном суде г.Киева было принято решение по снятию ареста с денежных средств, находящихся на счете ГП "Укрмедпроектбуд". Это означает, что более 59 миллионов гривен можно будет направить на насущные потребности украинских пациентов!" - написала она.
"На данный момент суд решил, что средства должны вернуться в бюджет, но мы все вместе - Минздрав, Попечительский совет, общественность, пациентские организации - должны проконтролировать, чтобы деньги были перечислены в министерство и были использованы для тех, кто в этом больше всего нуждается", - подчеркнула Супрун.
При этом народный депутат Анна Гопко у себя в Facebook уточнила, что речь идет о сумме 59 млн 830 тыс. грн, которые "пытались украсть во время строительства Охматдета".
Она также опубликовала постановление Печерского суда.
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