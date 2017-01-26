 Суд снял арест с почти 60 млн, которые пытались украсть во время строительства "Охматдета". ДОКУМЕНТ

"На данный момент суд решил , что средства должны вернуться в бюджет , но мы все вместе - Минздрав , Попечительский совет , общественность , пациентские организации - должны проконтролировать , чтобы деньги были перечислены в министерство и были использованы для тех , кто в этом больше всего нуждается", - подчеркнула Супрун.

Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун."Только что в Печерском районном суде г.Киева было принято решение по снятию ареста с денежных средств, находящихся на счете ГП "Укрмедпроектбуд". Это означает, что более 59 миллионов гривен можно будет направить на насущные потребности украинских пациентов!" - написала она.