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 Общество, Здоровье
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Все про:деньги (840) ОХМАТДЕТ (71) Гопко (56) Супрун Ульяна (83)

 Суд снял арест с почти 60 млн, которые пытались украсть во время строительства "Охматдета". ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд города Киева снял арест с 59 миллионов 830 тысяч гривен на счетах государственного предприятия "Укрмедпроектбуд".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Только что в Печерском районном суде г.Киева было принято решение по снятию ареста с денежных средств, находящихся на счете ГП "Укрмедпроектбуд". Это означает, что более 59 миллионов гривен можно будет направить на насущные потребности украинских пациентов!" - написала она.

"На данный момент суд решил, что средства должны вернуться в бюджет, но мы все вместе - Минздрав, Попечительский совет, общественность, пациентские организации - должны проконтролировать, чтобы деньги были перечислены в министерство и были использованы для тех, кто в этом больше всего нуждается", - подчеркнула Супрун.

супрун


При этом народный депутат Анна Гопко у себя в Facebook уточнила, что речь идет о сумме 59 млн 830 тыс. грн, которые "пытались украсть во время строительства Охматдета".

Она также опубликовала постановление Печерского суда.

охматдет


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Ця Супрун протеже "шакаладнава баригі"! Зрада! Зрада! Зрада!
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Вжик,дивись як придворний блохер в захваті від влади,уже багатьом почало щось доходити,


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Сколько уже лет пытаются построить новый корпус, прилично долго ..., твари нерезаные воруют у детей в наглую, в Китае уже бы повесили всех причастных барыг.
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Я что то не помню, чтобы при Яныке было такое уродство. А вот жиды цинично уничтожают Украину, малоих Гитлер уничтожал. Только они могут устроить геноцид народа. Так было и в СССР в 30-х годах в Украине.
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Шо уродство, то уродство.. Его, конечно, точно не меньше, чем при Яныке. Но, нужно признать, что тогда же о таких случаях и не писали..
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Я могу тебе билет купить в одну сторону к Хаму дважды не сидевшему и прочему рыговскому кодлу, которое жирует в рабсии на ворованные миллиарды долларов в украинцев
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд снял арест с почти 60 млн, которые пытались украсть во время строительства "Охматдета". ДОКУМЕНТ
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