 В Италии возобновлено расследование против Берлускони

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает La Repubblica.
Согласно материалам расследования, Берлускони поручал своему личному бухгалтеру Джузеппе Спинелли доставлять наличные деньги девушкам, которые находились под следствием за то, чтобы они лгали в суде в ходе процесса по "делу Руби".
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По версии следствия, с сентября 2016 года до недавнего времени четырем девушкам Берлускони через Спинелли передал 10 траншей по €2-3 тыс.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура Милана потребовала возобновить расследование в отношении Берлускони по подозрению в подкупе свидетелей по "делу Руби" - экс-премьер мог купить молчание девушек, которые участвовали в вечеринках на его вилле в Аркоре.
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Так, что держаться от этого, давно вышедшего в тираж, но все еще могущего заразить народ, жеребчика, надо бы на приличном расстоянии. И правильно сделали власти Украины, что запретили ему въезд в нашу страну. Пусть шныряет где-нибудь, подальше от нас. Лобызается с рашенфюрером, крымскими "гоблином", квартирным аферистом, выступающим под фамилией Константинов, и прочей шелупонью.
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Отмечалось, что в ходе переговоров с чиновниками о различных лицензиях, разрешениях и согласованиях молодой Берлускони виртуозно использовал качества своей личности и арсенал излюбленных приёмов, позволявших ему и в дальнейшем удачно договариваться с кем-угодно: индивидуальный подход к собеседнику, обаяние, лесть, угодливость, фамильярность, артистизм, чувство юмора, хорошо подвешенный язык, умение ловко и в нужный момент подкрепить уговоры и обещания более весомыми аргументами. Если собеседницей была дама, то к этим приёмам добавлялось ещё обольщение или игра в обольщение. Помогала одарённому девелоперу разветвлённая сеть друзей, знакомых и родственников, интегрированных во всевозможные властные и финансовые структуры, что давало возможность решать любые проблемы и неформальным путём[19].
В ходе проекта Милан 2 в адрес Берлускони впервые прозвучали обвинения во взяточничестве и незаконном лоббировании своих бизнес-интересов. Сам он обвинения отвергал, а конкретных доказательств представлено не было. В 1973 году Берлускони, наживший на успешных продажах стремительно подорожавших квартир целое состояние, прославился на всю страну, приобрёл репутацию крупного застройщика, строительного магната, инноватора, принёсшего в Италию европейскую концепцию городов-спутников. На заработанные капиталы в том же году Берлускони не только сделал вложения в новые проекты, но и приобрёл роскошную 70-комнатную старинную виллу в городке Аркоре близ Милана, которая на всю жизнь стала его «резиденцией», центром принятия стратегических решений[20]. Затем последовал проект «Милан 3», и строительный бизнес стал основной деятельностью Берлускони в течение 20 лет[17].
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