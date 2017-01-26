 Около двадцати экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием, – генпрокурор Луценко

Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112. Украина.
"По новому законодательству человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть, не убийство, не изнасилование, разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 сделок, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", - отметил он.
По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл.
Также Луценко подчеркнул, что подозреваемые уже дали показания на свое высшее руководство. "Процессы будут не быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", - сказал он.
При этом Луценко добавил, что последним свидетелем в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины стал спикер Верховной Рады Адрей Парубий.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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http://www.radiosvoboda.org/a/28255295.html
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А всеэти перепевы про зраду ты детишкам и ура-патриотам рассказывай-я взрослый человек, который многое повидао в этой жизни.
Да, наша власть не святая, но у меня есть чёткое понимание того, что в принципиальных для Украины вопросах им не удастся шалить.
"Ставка больше, чем жизнь"! Был такой фильм.
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так могут все 100%бандюган заключить сделку с следствием.
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Подозреваемый в получении взятки исполняющий обязанности замначальника Львовской таможни Юрий Борисов вышел из-под стражи внеся залог 0,4 млн грн.
Об этом сообщают Українські новини.
Шевченковский районный суд 21 января арестовал Борисова на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 0,4 млн гривен.
20 января правоохранители задержали Борисова по подозрению в получении взятки в размере $ 15 тыс.
Деньги и. о. начальника таможни требовал и получил от подчиненных в качестве ежемесячной «дани» с пересекающих таможенную границу. (с)
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Чому досі не змінили КПК? У деуптатів спитайте! Закони у нас ВР приймає.
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Для чого? За це платять! Платять за дискредитацію державних інститутів та певних осіб. Добре платять, он Лєщ яку собі квартирку прикупив!
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фото дома революционера Луценко...
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Це зрада чи перемога?
Як на мене, фіг з ним, нехай гуляє, головне що гроші повернув. Якби посадили, то його б годувати довелося, а так 200млн. на дорозі не валяються!
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Извените но денежный вапрос острый))))
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Тікай з городу тобі піз*а.
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