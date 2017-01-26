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 Политика Украины
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 Около двадцати экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием, – генпрокурор Луценко

Около 20 человек из числа экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича признали свою вину и заключили сделки со следствием.

Об этом во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112. Украина.

"По новому законодательству человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть, не убийство, не изнасилование, разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 сделок, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", - отметил он.

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По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл.

Также Луценко подчеркнул, что подозреваемые уже дали показания на свое высшее руководство. "Процессы будут не быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", - сказал он.

При этом Луценко добавил, что последним свидетелем в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины стал спикер Верховной Рады Адрей Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луценко подписал договор о сотрудничестве между ГПУ и Киево-Могилянской академией. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Ето в цивилизованной стране взятка. А в стране рехворматоров ето сделка. Аж самому стыдно что мы уже с етого только смеемся.
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Это в смысле что поделились капустой с Юггиком
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Ждёмс... заявления генпгокугога без югидического обгазования, что и якуневич заключил эту... как её... сделку с шикаладным следствием и освобождён от уголовной ответственности.
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Безнаказанность коррупционеров - результат коррумпированности системы правосудия - эксперты
http://www.radiosvoboda.org/a/28255295.html
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То есть остались у своих кормушек. Порошенко - фашист.
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Верней заключили сделки с властью и их гораздо больше а сколько это им стоило ,то один Господь Бог ведает !!!
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Так надо начинать ещё со времён Кравчука .А при ющенко сколько , а при кучме сколько ..
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Если после этих сделок он не доберётся до главарей-к нему будут очень неприятные вопросы. Надеюсь, что Луценко это понимает.
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не доберется,он и не пробует, а тут ещё блокада...Там его душа прокурорская, возмущена приостановкой одного важного для него денежного потока...Или думаеш старается,подбирает хорошие кадры,нужно ещё пару лет подождать ?
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Его дело обеспечить процессуальное руководство следствием и правильно выстроить обвинение, Для тебя не секрет, что все вместе эти дела-Это удар по рашке?
А всеэти перепевы про зраду ты детишкам и ура-патриотам рассказывай-я взрослый человек, который многое повидао в этой жизни.
Да, наша власть не святая, но у меня есть чёткое понимание того, что в принципиальных для Украины вопросах им не удастся шалить.
"Ставка больше, чем жизнь"! Был такой фильм.
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почему не названы все члены группировки?бойко,левчкин,ахметов,фирташ и другие.
так могут все 100%бандюган заключить сделку с следствием.
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Этот тоже что-то заключил? А как тут описывалось громко! А оно вона как:

Подозреваемый в получении взятки исполняющий обязанности замначальника Львовской таможни Юрий Борисов вышел из-под стражи внеся залог 0,4 млн грн.
Об этом сообщают Українські новини.
Шевченковский районный суд 21 января арестовал Борисова на 2 месяца с возможностью внести залог в размере 0,4 млн гривен.
20 января правоохранители задержали Борисова по подозрению в получении взятки в размере $ 15 тыс.
Деньги и. о. начальника таможни требовал и получил от подчиненных в качестве ежемесячной «дани» с пересекающих таможенную границу. (с)
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Згідно з портновським КПК у СІЗО за майнові та економічні злочини не причиняють, а призначають заставу. Підозрюваний на час слідства забов'язаний перебувати у визначеному місці, як правило вдома та з'являтися на виклик до слідчих. В разі порушення заставу забирає держава, а підозрюваного відправляють у СІЗО. Така процедура, якщо коротко. Суддя не може причинити хабарника, бо це протирічить законодавству. Там прописана застава.
Чому досі не змінили КПК? У деуптатів спитайте! Закони у нас ВР приймає.
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Да я понимаю это. Я иного не понимаю: почему залог даже меньше суммы взятки, на которой взяли этого урода??? Здесь- 400 тысяч, а взял он 420 тысяч! И это тока сейчас. Такое вот непонятно
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А ви думаєте чому суддів почали ловити на хабарах? Приймає суддя таке рішення і його "бєрут на карандаш". А за якийсь час дивишся, а його і злапали!
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І знаєте, що більш за все бісить? Це гвалт про "зраду". Всі ж ці довбані жкрнашлюшки, експерди, блохери чудово обізнані з вищевказаним фактом, але мандять про "зраду".
Для чого? За це платять! Платять за дискредитацію державних інститутів та певних осіб. Добре платять, он Лєщ яку собі квартирку прикупив!
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Я, по этому поводу , могу вспомнить тока одно "У меня настолько безупречная репутация. что меня давно пора скомпрометировать"(с). Кажись, из "Служебного романа". Так что платят им за то, что уже всем известно, и без всяких Лещей.
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Да я вижу ваши сделки. Судя по всему сделки прошли успешно так как екс-чиновники времен Януковоща сейчас ходят на воле, а в действующих чиновников откуда то появились семизначные суммы.
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Ну как югик мотался с матиосом в Израиль на сделку наслышаны,кононенко в Вене тоже заключил,шо сразу все дела против злочевского закрыли,хорошее это дело,прибыльное,не зря же сделкой называется
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"По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл" - всем все понятно? Расходитесь... :D

фото дома революционера Луценко...

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нареволюционерил . а выгодно оказывается на трибуне стоять на революции .
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- остап ибрагимович, когда мы будем делить НАШИ деньги?(с)
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так расследует что даже не знает кто главарь или Курченкр или Папа римский. Юра ты вспотел?
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Обилечили, Кононенко это так называет. Огласите пожлста весь список и суммы.
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До речі, Злочевський, ( пам'ятаєте такого?) теж уклав угоду зі слідством. Він визнав провину, відшкодував збитки та сплатив штраф. Загальна сума, яку він переказав у бюджет - 200млн.грн.
Це зрада чи перемога?
Як на мене, фіг з ним, нехай гуляє, головне що гроші повернув. Якби посадили, то його б годувати довелося, а так 200млн. на дорозі не валяються!
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И так по зделке сколько они наворованнога вернули в казну?
Извените но денежный вапрос острый))))
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И в чем проявляется сделка со следствием??? Опять раздерибанили прибыля и навар с народа Украины.
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Заключили сделку с наркобаронами, заключили сделку с убийцами, заключили сделку со следствием- не вижу никакой разницы в заключении сделки. Смердит ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо двадцати экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием, – генпрокурор Луценко
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