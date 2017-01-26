 Около двадцати экс-чиновников времен Януковича заключили сделки со следствием, – генпрокурор Луценко

Об этом во время встречи со студентами Национального университета "Киево-Могилянская академия" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает

Цензор.НЕТ , со ссылкой на 112. Украина.

"По новому законодательству человек, который обвиняется в особо тяжких преступлениях, которые не касаются другого лица, то есть, не убийство, не изнасилование, разбой, может заключить сделку со следствием. У нас на сегодня около 20 сделок, которые свидетельствуют о том, что эти лица являются членами преступной организации во главе с Януковичем, которыми руководили или Курченко, или Клименко, или другие деятели", - отметил он.По словам Луценко, лица, которые заключили сделку со следствием, признали свою вину и уплатили штрафы, некоторые из них достигают до 5 млн долл.Также Луценко подчеркнул, что подозреваемые уже дали показания на свое высшее руководство. "Процессы будут не быстрыми, но доказательная база, я уверен, у нас нормальная", - сказал он.При этом Луценко добавил, что последним свидетелем в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины стал спикер Верховной Рады Адрей Парубий.